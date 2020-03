Meilleurs téléphones étanches en 2020

Source: Android Central

Au fil des ans, la résistance à l’eau dans les téléphones est passée d’un luxe réservé uniquement aux téléphones haut de gamme à une fonctionnalité standard attendue de tout gadget même à distance. En 2020, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec l’un de ces téléphones étanches, comme l’excellent Galaxy S20 +.

Meilleur dans l’ensemble: Samsung Galaxy S20 +

Le Galaxy S20 + est notre choix pour le meilleur téléphone Android dans son ensemble, et il offre bien sûr une résistance à l’eau IP68. Le S20 + apporte des améliorations à tous les niveaux par rapport au S10 +, avec un écran plus grand qui a un taux de rafraîchissement de 120 Hz super fluide, une batterie plus grande de 4500 mAh, plus de RAM et un nouveau processeur Snapdragon 865. Il est également capable de 5G, ce qui est une grande preuve d’épreuve.

Le grand pas en avant cette année concerne les caméras, avec une nouvelle matrice avant et arrière. Les capteurs sont tous plus grands, ce qui laisse entrer plus de lumière et prend de bien meilleures photos en basse lumière. Ce n’est pas au niveau du Pixel 4 XL, mais ce n’est pas loin et la configuration de l’appareil photo n’est plus un défaut de ce produit phare. Vous bénéficiez également d’un zoom solide jusqu’à 5X, plus un ultra-large pour encore plus de variété de prise de vue.

Il a quelques inconvénients, comme l’absence d’une prise casque et d’un capteur d’empreintes digitales lent, mais compte tenu de ce que vous obtenez, c’est toujours notre premier choix.

Avantages:

Affichage le meilleur de sa catégorie

Résistance à l’eau IP68

Bonne autonomie de la batterie

Performance exceptionnelle

Caméras polyvalentes solides

5G activé

Les inconvénients:

Cher pour 128 Go de stockage

Zoom de l’appareil photo beaucoup plus faible que le S20 Ultra

Capteur d’empreintes digitales lent

Pas de prise casque

Meilleur dans l’ensemble

Samsung Galaxy S20 +

L’excellent polyvalent de Samsung a un large attrait

Le S20 + possède un grand écran, des spécifications haut de gamme, un large éventail de caméras et un logiciel riche en fonctionnalités. C’est cher, mais ça vaut le coup.

Meilleur appareil photo: Google Pixel 4 XL

Le Pixel 4 XL représente le meilleur des logiciels de Google. Le matériel n’est pas en reste non plus; cet extérieur classé IP68 détient un muscle similaire à d’autres produits phares haut de gamme, avec un chipset Snapdragon 855 et 6 Go de RAM.

Vous bénéficiez également de haut-parleurs stéréo et d’un excellent affichage à 90 Hz, et bien sûr, le Pixel 4 XL possède l’un des meilleurs appareils photo sur n’importe quel téléphone que vous pouvez acheter. Night Sight permet au Pixel 4 XL de capturer des photos époustouflantes même dans des conditions de noir proche du terrain, et en plein jour, vous pouvez prendre de superbes photos dans n’importe quelle situation.

Le plus gros inconvénient du Pixel 4 XL est sa durée de vie de la batterie, qui ne résiste pas à la concurrence et est loin derrière le Galaxy S10 +.

Avantages:

Affichage 90 Hz ultra-fluide

Résistance à l’eau IP68

Logiciel simple, utile et rapide

Caméra de qualité supérieure à l’arrière et à l’avant

Matériel agréable et agréable au toucher

Les inconvénients:

Durée de vie de la batterie incroyablement faible

Motion Sense a peu d’utilisation dans le monde réel

Faible RAM et stockage pour l’argent

Meilleur appareil photo

Google Pixel 4 XL

Le meilleur appareil photo que vous pouvez obtenir dans un smartphone aujourd’hui

Le Pixel 4 XL possède un excellent matériel et le meilleur appareil photo, mais sa durée de vie de la batterie est médiocre et ses spécifications faibles pour le prix.

Meilleure autonomie de la batterie: Samsung Galaxy S20 Ultra

Le Galaxy S20 Ultra franchit une étape au-dessus du Galaxy S20 + plus traditionnel (et fortement recommandé). Il a toutes les mêmes caractéristiques et caractéristiques, y compris son indice de résistance à l’eau, mais avec un écran encore plus grand – jusqu’à 6,9 pouces maintenant – et une batterie de 5000 mAh correspondante plus grande. Lorsque vous gardez le téléphone en mode de rafraîchissement d’affichage à 60 Hz, il a une autonomie incroyable; vous n’aurez jamais à vous soucier de la longévité de ce téléphone.

L’Ultra utilise également cet espace supplémentaire (et un prix plus élevé) pour vous offrir de meilleurs appareils photo, avec un tireur principal de 108 MP qui prend des photos encore plus lumineuses et un téléobjectif qui peut atteindre et obtenir de superbes photos jusqu’à 10X (et même des photos décentes à 15X). Les compromis pour cette capacité supplémentaire et la durée de vie de la batterie sont la taille et le prix globaux. Le S20 Ultra est énorme et presque 20% plus lourd que le S20 +. Il est également plus cher, même s’il est généralement le même au quotidien.

Avantages:

Écran massif de haute qualité

Résistance à l’eau IP68

Énorme batterie

Clichés de l’appareil photo principal très nets

Caméra à zoom solide jusqu’à 15X

Les inconvénients:

Grande batterie limitée au mode 60Hz

Forcément gros et lourd

Capteur d’empreintes digitales lent

Pas de prise casque

Le zoom 30X + est un gadget

Meilleure autonomie de la batterie

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung va tout faire

Prenez le S20 + et montez-le d’un cran – toutes les mêmes fonctionnalités, mais avec un écran et une batterie encore plus grands, ainsi que des appareils photo améliorés.

Meilleur pour moins: LG G8

Les produits phares de LG ont eu du mal à rivaliser avec Samsung, ce qui a entraîné des baisses de prix considérables qui les rendent incroyablement abordables. Le G8 est le produit phare de LG en 2019, et même s’il a maintenant un an, il est beaucoup moins cher que les autres produits phares de l’année, mais il a les mêmes spécifications et fonctionnalités de base.

Le G8 dispose d’un matériel solide qui résiste à IP68 tout comme les téléphones d’aujourd’hui, avec un bon écran et de superbes fonctionnalités matérielles comme une prise casque, un emplacement pour carte microSD, ainsi qu’une charge rapide et sans fil. Cela ressemble vraiment à un téléphone haut de gamme, même aujourd’hui, et à bien des égards, il souffle de nouveaux téléphones qui se lancent à ce prix.

Les inconvénients sont typiques de LG, principalement en ce que le logiciel semble daté et vous ne pouvez pas vous attendre à des mises à jour fréquentes ou rapides du logiciel. Les caméras n’ont pas non plus résisté à la concurrence de 2019, elles se sentent donc plus datées maintenant – bien que vous puissiez en fait leur pardonner davantage compte tenu du prix beaucoup plus bas d’aujourd’hui.

Avantages:

Matériel solide et attrayant

Résistance à l’eau IP68

Excellente qualité d’appel

Affichage supérieur à la moyenne

Prise casque et fente pour carte SD

Vie de la batterie décente

Les inconvénients:

Le logiciel semble désuet, encombrant et non poli

Les caméras ne rivalisent pas avec la cohorte 2019

Air Motion est une solution à la recherche d’un problème

L’historique des mises à jour logicielles de LG est très discutable

Meilleur pour moins

LG G8

De fortes baisses de prix rendent le G8 attractif un an après

Lorsque vous avez besoin d’imperméabilisation mais que votre budget est inférieur, il est temps de regarder les téléphones de l’année dernière. Le G8 fait l’affaire.

Meilleur téléphone à une main: Samsung Galaxy S10e

Le nouveau Galaxy S20 de Samsung est un peu plus grand que son petit vaisseau amiral de dernière génération, le Galaxy S10e, donc si vous voulez vous concentrer sur le maintien d’une taille compacte, c’est toujours votre choix. Le S10e mérite néanmoins d’être examiné, les baisses de prix le rendant plutôt attrayant. Il a toujours des spécifications solides, bien qu’elles soient de l’année dernière, un excellent écran et un matériel de haute qualité. Bien sûr, il est également étanche IP68.

Avec une batterie plus petite de 3100 mAh, vous n’obtiendrez pas la même grande endurance que les nouveaux téléphones plus grands. Ses caméras semblent également particulièrement anciennes, car la série S20 a fait de grands progrès en termes de qualité. Cependant, dans presque tous les autres droits, vous obtenez une expérience phare solide – encore une fois, adaptée au prix et à la taille.

Avantages:

Taille compacte idéale pour une utilisation à une main

Résistance à l’eau IP68

Excellente qualité de construction

Bonne performance

Dernier logiciel Samsung

Capteur d’empreintes digitales latéral

Les inconvénients:

Durée de vie de la batterie faible

Pas de téléobjectif

Spécifications de dernière génération

Meilleur téléphone à une main

Samsung Galaxy S10e

Le meilleur téléphone, réduit en un appareil à une main.

Le S10e est presque identique au S10 +, mais plus facile à utiliser dans une main. Si la durée de vie de la batterie ne vous dérange pas, c’est fantastique.

Conclusion

Lorsque l’étanchéité est une exigence dans votre prochain téléphone, vous avez de la chance: la plupart des meilleurs téléphones Android disponibles aujourd’hui ont au moins une résistance IP68. Cela signifie que notre premier choix pour un téléphone étanche est le même que notre meilleur choix général, le Galaxy S20 +.

Le S20 + possède un excellent matériel, le meilleur écran que vous pouvez obtenir aujourd’hui et des spécifications haut de gamme dans tous les domaines – et bien sûr, il résiste à l’eau et à la poussière. Samsung a fait un grand pas en avant avec les appareils photo du Galaxy S20 +, avec des performances améliorées en basse lumière et un meilleur zoom pour prendre de superbes photos même en 5X. Et avec le logiciel One UI 2, vous obtenez les dernières et meilleures fonctionnalités.

Que signifient ces notes?

Bien qu’aucun téléphone ne soit vraiment étanche, il existe différents niveaux de résistance à l’eau à garder à l’esprit lors de la comparaison de différents téléphones. Chaque modèle de cette liste est évalué IP68, ce qui dénote une résistance totale à la poussière et permet au téléphone de survivre jusqu’à 30 minutes dans deux mètres d’eau. D’autres téléphones peuvent être évalués IP67, offrant la même protection contre la poussière mais seulement la moitié de la profondeur d’immersion à un seul mètre.

Vous pouvez également voir occasionnellement IPX7, qui protège contre un mètre d’eau mais ne garantit pas la protection contre la poussière. Certains téléphones, comme le OnePlus 7 Pro, sont dans une certaine mesure résistants à l’eau mais ne sont pas officiellement certifiés IP. Cela signifie qu’il survivra probablement si vous êtes pris sous la pluie ou si vous laissez tomber accidentellement votre téléphone dans l’évier, mais vous ne devriez pas tester votre chance, car il est peu probable que vous arriviez très loin avec le service client si l’indicateur de dégâts d’eau à l’intérieur le téléphone est mouillé.

Sur cette note, bien que la résistance à l’eau soit une excellente fonctionnalité, ce n’est pas une garantie du fabricant que votre téléphone survivra à toute immersion. Surtout si votre téléphone est fortement fissuré ou que le joint d’étanchéité à l’intérieur est endommagé (cela se produit généralement lorsque vous retirez le dos pour les réparations), du liquide peut toujours s’infiltrer et ruiner votre téléphone – alors prenez les précautions régulières avec votre téléphone, même s’il est IP68- agréé. Et cette connaissance peut également vous faire envisager d’autres excellents téléphones qui n’ont pas de classification IP officielle, mais qui ont beaucoup à offrir autrement.

La plupart des téléphones sont résistants à l’eau de nos jours

Que vous achetiez le Galaxy S20 +, le Google Pixel 4 XL ou tant d’autres, vous obtiendrez un téléphone incroyable soutenu par la même certification IP68. Même si aucun de ces téléphones ne vous parle, voici une excellente nouvelle: la protection contre les infiltrations est presque obligatoire dans un téléphone phare de nos jours, donc la prochaine fois que vous magasinez, vous pouvez à peu près choisir le téléphone qui attire votre attention .

Si vous magasinez avec un budget plus serré, ne vous inquiétez pas – il y a encore des options à considérer avec une résistance à l’eau au moins modérée. Le Moto G7 n’est peut-être pas certifié IP68; il a un “nano-revêtement P2i hydrofuge” qui le protège des éclaboussures. Bien que les téléphones de cette gamme de prix soient moins susceptibles d’avoir une protection contre les entrées, il existe certainement des options.

