Meilleurs téléphones pour Google Fi en 2020

Pour seulement 20 $ / mois pour des appels / SMS illimités et 10 $ par Go de données que vous utilisez (toutes les données au-delà de 6 Go sont gratuites), Google Fi est l’un des MVNO les plus convaincants. Prenez en compte son excellente prise en charge de l’itinérance, sa couverture nationale et sa fonction de protection des factures qui crédite toutes les données que vous n’utilisez pas, et vous avez un achat encore plus attrayant. Fi fonctionne sur presque tous les téléphones déverrouillés de nos jours, mais certaines fonctionnalités fonctionnent mieux sur certains téléphones que sur d’autres. Le Pixel 4 XL est notre principale recommandation pour le réseau, mais si cela ne correspond pas à vos besoins, il existe de nombreux autres combinés parmi lesquels choisir.

Meilleur dans l’ensemble: Google Pixel 4 XL

En ce qui concerne les téléphones qui fonctionnent avec Google Fi, celui que nous pensons être la meilleure option globale est le Google Pixel 4 XL. Non seulement le 4 XL est un téléphone passionnant en soi, mais il a également été conçu en pensant au Fi pour offrir la meilleure expérience possible lorsqu’il est utilisé sur le réseau.

En regardant le téléphone lui-même, le Pixel 4 XL apporte beaucoup à la table. Il possède un grand écran AMOLED de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, le processeur Snapdragon 855 de Qualcomm associé à 6 Go de RAM et l’un des systèmes de déverrouillage de visage les plus rapides que nous ayons jamais vus sur un téléphone Android.

Les plus grands atouts de la série Pixel – performances de l’appareil photo et logiciels – sont les atouts du 4 XL. En plus de l’objectif principal de 12 mégapixels, il existe également un téléobjectif de 16 mégapixels. Les images prises avec le Pixel 4 XL sont merveilleuses, que vous preniez la journée, le soir ou à l’extérieur en noir pour des images astrophotographiques à couper le souffle. Le logiciel proposé est rapide, propre et garantit de recevoir des mises à jour majeures et des correctifs de sécurité jusqu’en octobre 2022.

S’il y a un inconvénient au Pixel 4 XL, c’est la durée de vie de la batterie. Alors que la plupart des gens peuvent probablement passer une journée complète d’utilisation, vous n’irez pas plus loin. Bien qu’elle ne soit pas aussi angoissante que le Pixel 4 normal, la batterie du 4 XL a certainement de la place pour s’améliorer. Pour compléter nos plaintes, nous souhaitons que Google offre plus de stockage que les 128 Go maximum actuels sans moyen de l’étendre via une carte microSD.

Lier tout cela ensemble est le fait que le Pixel 4 XL fonctionne avec toutes les fonctionnalités de Fi. Cela signifie que la commutation automatique du réseau, le VPN intégré de Fi et bien plus encore fonctionnent avec le téléphone sans accroc.

Avantages:

Caméras phénoménales

Écran AMOLED 90 Hz

Déverrouillage du visage incroyablement rapide

Logiciel propre et à jour

Fonctionne avec toutes les fonctionnalités de Fi

Les inconvénients:

Durée de vie de la batterie peu impressionnante

Mauvaises offres de stockage

Meilleur dans l’ensemble

Google Pixel 4 XL

Meilleur des meilleurs

Le Pixel 4 XL de Google se distingue comme le meilleur téléphone pour Google Fi. C’est un package exceptionnel qui fonctionne avec toutes les fonctionnalités Fi.

Meilleur rapport qualité / prix: Google Pixel 3a

Il est indéniable que le Pixel 4 XL est un ensemble alléchant, mais nous comprenons également que tout le monde n’est pas prêt à dépenser ce genre d’argent pour un nouveau téléphone. Si vous préférez garder les choses un peu plus abordables tout en souhaitant une expérience similaire, le Pixel 3a est fait pour vous.

Comparé au 4 XL, le Pixel 3a présente quelques défauts. Son affichage n’est que de 60 Hz, le processeur utilisé est de milieu de gamme, il y a moins de RAM et pas de charge sans fil. Dans le grand schéma des choses, cependant, rien de tout cela n’empêche vraiment d’utiliser le 3a dans le monde réel.

Le Pixel 3a est agréable à tenir grâce à la construction en polycarbonate premium de Google, les performances sont plus que suffisantes pour une utilisation quotidienne normale, et bien qu’il ne soit pas de 90 Hz, le panneau AMOLED utilisé pour le 3a semble toujours bon pour parcourir le web et binging YouTube. Il y a même une prise casque 3,5 mm pour ceux d’entre vous qui s’en soucient encore.

Tout cela est bien et dandy, mais ce qui aide vraiment le Pixel 3a à se démarquer, c’est son appareil photo. Le Pixel 3a prend de superbes photos, souvent identiques à celles que vous pouvez capturer avec le Pixel 4 XL beaucoup plus cher. Si vous êtes un bug photo et que vous ne voulez pas faire de compromis sur la qualité d’image simplement parce que vous êtes économe, le 3a est parfaitement logique.

Enfin, tout comme le 4 XL, le Pixel 3a fonctionne avec toutes les fonctionnalités annoncées de Google Fi, pour une expérience optimale.

Avantages:

Conception au toucher premium

Appareils photo incroyablement bons

Affichage AMOLED

Des performances fiables

Prise casque 3,5 mm

Les inconvénients:

Pas de charge sans fil

4 Go de RAM seulement

Meilleure valeur

Google Pixel 3a

Étirez ces dollars

Le Pixel 3a a une valeur inégalée. Il prend des photos exceptionnelles, offre des performances fluides et bien plus encore pour un prix incroyable.

Meilleur téléphone à petit budget: Moto G7

En parlant de téléphones abordables, le Moto G7 est un autre combiné sur lequel nous voulons mettre l’accent. La gamme Moto G de Motorola s’est bâtie une réputation pour offrir des téléphones de qualité à des prix raisonnables, et le G7 perpétue cet héritage avec fierté.

Côté design, c’est un téléphone saisissant. Le dos est incurvé et facile à tenir, le grand écran de 6,2 pouces avec des lunettes minimales est agréable pour les yeux et le capteur d’empreintes digitales est merveilleusement intégré dans le logo Motorola “M” à l’arrière du G7. Le niveau d’ajustement et de finition affiché pour un combiné aussi abordable est exceptionnel.

Côté spécifications, le G7 a beaucoup à offrir. Il y a un processeur Snapdragon 632 assez rapide, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage qui peuvent être étendus avec une carte microSD. Vous obtenez également une batterie de 3000 mAh et deux caméras avec un objectif principal de 12 mégapixels associé à un capteur de profondeur.

Le G7 exécute actuellement une version stock d’Android 9 Pie, et en plus d’être exempt d’encombrement indésirable, vous bénéficiez également de superbes ajouts de Motorola. Moto Display est l’un des meilleurs modes d’affichage ambiant disponibles sur un téléphone Android, et avec Moto Actions, vous pouvez déplacer votre téléphone dans un mouvement de coupe pour ouvrir allumer la lampe de poche ou le tourner pour ouvrir l’appareil photo. L’expérience logicielle en ce moment est fantastique, mais sur la route, Motorola a un bilan notoirement mauvais en ce qui concerne les mises à jour logicielles en temps opportun.

La dernière grande victoire pour le G7 est qu’il est conçu avec Fi à l’esprit, ce qui signifie qu’il fonctionne parfaitement avec toutes les fonctionnalités du réseau.

Avantages:

Grand écran Full HD +

Avantages logiciels de Motorola

Capteur d’empreintes digitales arrière accrocheur

Fonctionne avec toutes les fonctionnalités de Google Fi

Alexa mains libres

Les inconvénients:

Motorola a un mauvais bilan pour les mises à jour logicielles

Pas de NFC pour Google Pay

Meilleur téléphone à petit budget

Moto G7

Votre portefeuille vous remerciera

Vous essayez de dépenser le moins possible? Le Moto G7 fonctionne avec toutes les fonctionnalités emblématiques de Google Fi tout en offrant un prix avantageux.

Meilleur 5G: Samsung Galaxy S20

La 5G est passée d’un rêve à une réalité en 2019, et au fur et à mesure que nous traversons 2020, elle ne fera que devenir plus rapide et plus fiable. Si vous voulez un téléphone qui vous donne accès à ces vitesses accrues dès maintenant, le Galaxy S20 est le chemin à parcourir.

Le S20 est livré avec la prise en charge 5G par défaut, et lorsque vous l’utilisez sur Google Fi, vous obtenez un accès instantané au réseau 5G de T-Mobile partout où il est disponible. Vous manquez les fonctionnalités “conçues pour Fi” que vous obtenez avec les Pixels et le Moto G7, mais c’est un avantage unique que le S20 a actuellement sur ces appareils.

Quant au téléphone lui-même, il a du punch. Le S20 est le premier téléphone de Samsung à utiliser un écran 120 Hz, et le résultat final est fantastique. Les téléphones Samsung ont toujours été connus pour avoir les meilleurs panneaux AMOLED sur le marché, donc quand vous gardez cette même qualité mais ajoutez un taux de rafraîchissement ultra-lisse, vous êtes dans un vrai régal. Les trois caméras arrière sont également impressionnantes, avec le capteur téléobjectif 64MP permettant un zoom optique 3x et un zoom numérique 30x.

D’autres spécifications notables incluent le processeur Snapdragon 865, 12 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible (jusqu’à 1 To) et une grande batterie de 4000 mAh. Oui, le S20 est cher, mais vous en avez certainement pour votre argent.

Avantages

Bel écran AMOLED 120Hz

Les caméras arrière triples sont excellentes

Batterie de 4000 mAh

128 Go de stockage extensible

Se connecte au réseau 5G de T-Mobile

Les inconvénients

Ne prend pas en charge toutes les fonctionnalités Fi

Pas de prise casque 3,5 mm

Meilleur 5G

Samsung Galaxy S20

Obtenez les vitesses les plus rapides possibles

La 5G est là, et si vous voulez y accéder sur Google Fi, le Galaxy S20 de Samsung est le téléphone qu’il vous faut.

Meilleur rapport qualité / prix: OnePlus 7T

Source: Daniel Bader / Android Central

Côté matériel, le 7T est magnifique. Il a une construction en verre / métal frappante avec une finition bleu glacier qui attirera l’attention de tous ceux qui le verront. L’écran de 6,55 pouces est également une bête, car il utilise un panneau AMOLED avec un taux de rafraîchissement soyeux de 90 Hz. À l’arrière, vous trouverez l’énorme bosse de la caméra arrière qui abrite un appareil photo principal de 48 mégapixels, ainsi que des téléobjectifs et des appareils photo ultra-larges.

Le OnePlus 7T est alimenté par le dernier processeur Snapdragon 855+ de Qualcomm, un impressionnant 8 Go de RAM et est livré avec un stockage standard de 128 Go. Vous obtenez également une batterie de 3800 mAh qui peut être rechargée incroyablement rapidement en utilisant le chargeur 30W inclus. Nous souhaitons que la recharge sans fil soit offerte, mais c’est la vie.

Alimenter le OnePlus 7T est OxygenOS de OnePlus. Cette interface Android personnalisée est basée sur Android 10, et elle est exceptionnelle. Il est rapide, facile à naviguer et regorge de fonctionnalités vraiment géniales, telles qu’un mode de jeu, des outils de thème, etc.

Le OnePlus 7T fonctionne sur Google Fi, mais comme il n’a pas été conçu pour le réseau, vous manquez certaines fonctionnalités spécialisées – à savoir la commutation réseau et le VPN de Google Fi.

Avantages:

Matériel magnifique

La durée de vie de la batterie est excellente

Affichage lisse et net à 90 Hz

Le logiciel OxygenOS est de premier ordre

Valeur remarquable

Les inconvénients:

Ne fonctionne pas avec toutes les fonctionnalités de Fi

Pas de charge sans fil

Meilleur Bang For Buck

OnePlus 7T

Tout ce que vous pourriez demander

Vous ne pouvez tout simplement pas ignorer le OnePlus 7T. Il a un excellent design, un affichage, une autonomie de batterie et plus encore à un prix imbattable.

Meilleure autonomie de la batterie: Samsung Galaxy A50

Samsung est largement connu pour ses produits phares Galaxy S et Note, mais en 2019, la société a décidé de doubler ses offres de milieu de gamme. Le Galaxy A50 est le fruit de ce travail, et mon oh mon est-il un smartphone convaincant.

Il y a beaucoup de raisons d’aimer l’A50, mais ce qui se démarque le plus, c’est sa durée de vie de la batterie. Équipé d’une batterie de 4000 mAh, l’A50 obtient facilement plus d’une journée d’utilisation sur une seule charge. Peu importe la force avec laquelle vous appuyez sur le téléphone, il est capable de vous suivre et de se recharger rapidement grâce au chargeur 15W inclus.

Ailleurs, le Galaxy A50 est tout aussi impressionnant. Il a un très beau design, un écran AMOLED parfait pour les films / jeux, trois caméras arrière et un capteur d’empreintes digitales à l’écran qui fonctionne mieux que ce à quoi vous vous attendez.

Semblable au OnePlus 7T, le Galaxy A50 fonctionne sur Google Fi tout en manquant la commutation réseau et le service VPN. C’est une déception, mais dans l’ensemble, c’est un sacré téléphone.

Avantages:

Endurance folle de la batterie

Design élégant et moderne

L’écran AMOLED est un plaisir à regarder

Capteur d’empreintes digitales fiable à l’écran

Stockage extensible

Les inconvénients:

Manque certaines des fonctionnalités les plus complexes de Fi

Meilleure autonomie de la batterie

Samsung Galaxy A50

Le choix des guerriers de la route

Pour ceux d’entre vous qui ont besoin d’un téléphone pour durer toute la journée, peu importe ce que vous leur jetez, le Samsung Galaxy A50 est la solution idéale.

Meilleur téléphone compact: Samsung Galaxy S10e

Quiconque a suivi le marché des smartphones au cours des dernières années a probablement remarqué la tendance dans laquelle les téléphones de presque toutes les entreprises deviennent de plus en plus gros. Le Galaxy S10e est une merveilleuse exception à cette règle.

Avec un écran AMOLED de 5,8 pouces, le S10e offre un excellent équilibre: il est assez petit pour une utilisation facile à une main et assez grand pour que regarder YouTube et jouer à des jeux ne se sente pas trop à l’étroit. Vous obtenez également de petits cadres entourant l’écran, prêtant une autre main au rêve compact.

Parmi les points forts du S10e, citons le processeur Snapdragon 855, 6 ou 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage extensible, deux caméras arrière et une prise casque 3,5 mm. Samsung Pay est également là, vous permettant de payer des choses avec votre S10e en utilisant les technologies NFC et MST.

En raison de la taille compacte, la batterie de 3100 mAh du S10e a un peu de difficulté lorsqu’elle est associée à une utilisation particulièrement intensive. Il manque également certaines des fonctionnalités les plus uniques de Fi, comme la commutation réseau. Mis à part ces plaintes, c’est un excellent téléphone pour ceux d’entre vous qui en ont assez de la taille toujours croissante de nos ordinateurs de poche.

Avantages:

Facile à utiliser d’une seule main

Superbe écran AMOLED

Excellentes caméras arrière doubles

Matériel premium

Samsung Pay

Les inconvénients:

Autonomie de la batterie Iffy

Ne fonctionne pas avec toutes les fonctionnalités Fi

Meilleur téléphone compact

Samsung Galaxy S10e

Parfait pour les petites mains

Si vous voulez un téléphone compact, le Galaxy S10e convient parfaitement. Il offre une expérience phare dans un format facile à utiliser.

Conclusion

Comme vous pouvez le voir, il existe de nombreux excellents téléphones pour Google Fi. Cependant, si nous ne devions en choisir qu’un, nous devions opter pour le Google Pixel 4 XL.

Pour commencer, le téléphone en lui-même est sacrément impressionnant. L’écran 90Hz est formidable, les caméras sont parmi les meilleures du marché et l’expérience logicielle de Google continue d’être l’une des meilleures du marché.

Les choses s’améliorent encore lorsque vous considérez à quel point le Pixel 4 XL fonctionne avec Google Fi. Vous ne manquez aucune des fonctionnalités de Fi avec le 4 XL, ce qui signifie que vous pourrez profiter du réseau de Google comme il était prévu.

Le Pixel 4 XL n’est qu’un des téléphones qui vous aideront à vivre l’expérience Google Fi complète. Vous avez besoin d’un téléphone conçu pour le réseau, comme le Pixel 4 XL, le Pixel 3a et le Moto G7. Ces appareils bénéficient de bonus Fi spéciaux, tels que l’accès à plusieurs réseaux sans fil avec la possibilité de basculer entre eux, la commutation transparente du Wi-Fi aux données, un VPN Fi pour une navigation Web sécurisée et les appels Wi-Fi. Tous les téléphones, y compris le OnePlus 7T, le Galaxy A50 et le Galaxy S10e, prennent en charge les appels, les SMS et les données LTE sur Fi, ainsi que les SMS et les données dans plus de 200 pays à travers le monde.

