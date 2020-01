Meilleurs téléphones pour PUBG Mobile en 2020

Source: Android Central

Téléphones pour PUBG Mobile

PUBG Mobile est un jeu graphique exigeant un téléphone puissant. Si vous voulez les meilleurs résultats et obtenir plus de dîners au poulet, vous aurez besoin d’un téléphone pour les joueurs qui se démarque vraiment du pack, et en 2019, c’est le ASUS ROG Phone 2. Non seulement c’est un excellent téléphone qui a été spécifiquement conçu pour le jeu, mais il comprend également certaines des fonctionnalités de smartphone les plus avancées pour ceux qui aiment vivre à la pointe du progrès.

Meilleur dans l’ensemble: ASUS ROG Phone 2

Le téléphone ASUS ROG n’était pas le premier smartphone de jeu à arriver sur le marché, mais il offrait un certain nombre de fonctionnalités convaincantes qui l’ont aidé à se démarquer du lot. Pour le suivi, ASUS a intensifié les spécifications avec une mise à niveau vers le Snapdragon 855 Plus, 12 Go de RAM et un énorme 512 Go de stockage interne. C’est beaucoup d’énergie et de stockage pour obtenir les meilleures performances en jouant à PUBG Mobile – et à tout ce que vous faites avec votre téléphone.

Vous pourrez également jouer plus longtemps grâce à la batterie massive de 6 000 mAh. Les choses seront incroyablement fluides sur l’écran AMOLED de 6,6 pouces, qui a un taux de rafraîchissement amélioré et incroyable de 120 Hz.

L’une des meilleures fonctionnalités de retour, à part la prise casque 3,5 mm, est les commandes AirTrigger. Cette fonctionnalité offre aux joueurs mobiles des boutons d’épaule capacitifs personnalisables sur le bord du téléphone qui peuvent être mappés sur des zones de l’écran. ASUS a réduit la latence et abaissé la force d’actionnement, ce qui signifie que les AirTriggers répondront plus rapidement au toucher dans le feu de l’action.

Dans l’ensemble, le nouveau ASUS ROG Phone 2 est un téléphone de jeu aussi évolutif que vous le trouverez. Si la puissance brute et les AirTriggers ne vous aident pas à obtenir plus de dîners au poulet dans PUBG Mobile, ce n’est pas le téléphone qui pose problème.

Avantages:

Écran AMOLED 6,6 pouces 120 Hz

12 Go de RAM

Batterie de 6000 mAh

Système de refroidissement unique

Commandes AirTrigger améliorées

Game Genie élimine les distractions

Les inconvénients:

Aucune résistance à l’eau

Pas de charge sans fil

Meilleur dans l’ensemble

ASUS ROG Phone 2

Le meilleur téléphone pour PUBG Mobile

L’ASUS ROG Phone 2 est un smartphone de jeu haut de gamme conçu spécialement pour ceux qui exigent les meilleures performances tout en jouant à PUBG Mobile.

Meilleur polyvalent: OnePlus 7 Pro

PUBG Mobile a été développé pour fonctionner assez bien sur les anciens et les nouveaux téléphones, mais vous aurez besoin d’un téléphone avec des spécifications admirables pour l’exécuter avec les paramètres graphiques les plus élevés. Même le modèle de base OnePlus 7 Pro fait l’affaire, avec 6 Go de RAM et un processeur Snapdragon 855 fournissant à la fois suffisamment de mémoire et de puissance de traitement pour de grandes performances de jeu.

Ces performances ne s’amélioreront que si vous optez pour les modèles avec 8 Go ou 12 Go de RAM. Oxygen OS continue de fournir une expérience logicielle simple et rapide qui permet la personnalisation, y compris le mode de jeu Fnatic, qui offre des commandes fines pour éviter les distractions pendant le jeu. Vous pouvez limiter les notifications aux alarmes et aux appels ou définir des notifications personnalisées pour l’affichage des messages pendant que vous jouez.

Ensuite, il y a la partie que vous regarderez pendant des heures. L’écran du OnePlus 7 Pro offre la meilleure version d’un smartphone sans lunette sans compromis pour les encoches. Cela signifie que l’ensemble de l’écran sera consacré au jeu, avec un haut-parleur avant pressé en quelque sorte dans le haut pour fournir un son stéréo.

Tout comme les offres de Razer et d’ASUS, l’écran prend en charge une fréquence de rafraîchissement de l’affichage augmentée – jusqu’à 90 Hz si disponible. Cela signifie que tout vous semblera soyeux, que vous gagniez des dîners au poulet dans PUBG Mobile ou que vous fassiez défiler Instagram. C’est OnePlus qui suit toutes les meilleures tendances des smartphones, sauf celle où les téléphones sont vendus aux alentours de 1000 $. Le modèle de base OnePlus 7 Pro fonctionnera à merveille avec PUBG Mobile avant même d’envisager des mises à niveau de RAM et de stockage disponibles qui vous serviront mieux à long terme.

Avantages:

Charge rapide de 30 W

8 Go / 12 Go de RAM

Mode Fnatic inclus

Affichage 90Hz

Les inconvénients:

Pas la plus grande autonomie de la batterie

Pas de stockage extensible

Meilleur polyvalent

OnePlus 7 Pro

L’un des meilleurs téléphones sortis en 2019

Le OnePlus 7 Pro fait irruption sur la scène avec des spécifications matérielles haut de gamme à un prix avantageux. L’affichage à 90 Hz sera fantastique pour les jeux graphiques intensifs.

Meilleur sur un budget: Razer Phone 2

Oh comme les puissants sont tombés… en prix! Le Razer Phone 2 est le suivi de Razer pour sa première tentative de fabrication d’un smartphone pour les joueurs. Le premier téléphone Razer était … soyons gentils et disons qu’il a raté la marque à bien des égards. Mais à son crédit, Razer résout bon nombre des problèmes qui ont retenu le premier téléphone avec le Razer Phone 2.

J’aime toujours la conception de ce téléphone, qui est construit autour d’un écran 1440p de 5,7 pouces qui offre une fréquence de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. L’écran est suspendu par deux enceintes avant puissantes alimentées par la technologie Dolby Atmos. Il n’y a toujours pas de prise casque, mais Razer comprend un DAC certifié THX, ce qui est un excellent compromis dans mon livre. Je trouve également que le design à bord plat est plus confortable à tenir que les téléphones avec écrans incurvés, mais c’est une question de préférence personnelle.

Razer a fait un excellent travail en offrant une version d’Android principalement stockée qui fonctionne sans problème pour une utilisation quotidienne. Cependant, ce téléphone brille le plus lorsque vous jouez à des jeux comme PUBG Mobile. Il existe également l’application Game Booster qui vous permet d’affiner les performances du jeu pour prioriser les performances du jeu ou la durée de vie de la batterie en fonction de votre situation.

Une autre innovation incluse avec le Razer Phone 2 est le même style de système de refroidissement de la chambre à vapeur que Razer utilise dans sa gamme d’ordinateurs portables de jeu. Il a été ajouté ici pour aider le téléphone à ne pas devenir trop chaud lorsque vous jouez à des jeux exigeants en ressources tels que PUBG Mobile. Garder un téléphone comme celui-ci est essentiel lorsque vous prévoyez de jouer à des sessions prolongées de PUBG Mobile, car les autres téléphones deviendront très chauds après un certain temps.

Pour tout ce que le Razer Phone 2 fait pour les joueurs, les performances de la caméra font défaut et c’était vraiment un coup légitime quand il est sorti et a été vendu pour près de 900 $. À son prix profondément réduit, c’est une option intéressante à considérer.

Avantages:

Taux de rafraîchissement de l’affichage de 120 Hz

8 Go de RAM

Système de refroidissement de la chambre à vapeur

Stockage extensible via microSD

Son Dolby Atmos

Les inconvénients:

Pas de prise casque

Utilise un chipset plus ancien

Appareil photo peu impressionnant

Meilleur sur un budget

Razer Phone 2

Une brique de puissance de jeu

Le Razer Phone 2 est un téléphone unique qui offre un son impressionnant avec des haut-parleurs frontaux qui justifient complètement le retour à des lunettes massives.

Meilleur affichage: Samsung Galaxy Note 10 Plus

Il y a beaucoup de choses qui font du Note 10 Plus une recommandation facile pour les joueurs, mais nous allons nous concentrer sur l’écran. Samsung continue de dominer le peloton avec un magnifique et massif écran AMOLED de 6,8 pouces qui, bien qu’il manque un taux de rafraîchissement plus élevé, offre toujours la meilleure luminosité et clarté des couleurs disponibles

Il exécute également le dernier chipset Snapdragon 855 et offre 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne sur le modèle de base. Tout cela, associé à une batterie de 4300 mAh et au logiciel Game Booster de Samsung, signifie que vous obtiendrez des performances obscènes en jouant sur ce téléphone.

Samsung a inclus ces améliorations logicielles centrées sur le jeu depuis des années, ce qui permet de minimiser les distractions pendant que vous jouez, de désactiver les boutons de navigation afin de ne pas quitter accidentellement le jeu au milieu d’un match et de vous donner un accès rapide à l’écran l’enregistrement et d’autres outils pendant que vous jouez à PUGB Mobile.

Au-delà de cela, il y a le S-Pen qui ne joue pas vraiment un rôle dans PUBG Mobile, mais c’est une grande raison pour laquelle la série Note se distingue année après année. Samsung a abandonné la prise casque, mais ne devrait pas être un facteur décisif compte tenu des tendances de l’industrie.

Avantages:

L’écran AMOLED dynamique de 6,8 pouces est magnifique

12 Go de RAM et 256 Go de stockage

Le logiciel Game Booster est vraiment utile

S Pen distingue la série Note

Game Genie élimine les distractions

Les inconvénients:

Pas de prise casque

Coûteux!

Meilleur affichage

Samsung Galaxy Note 10+

Le meilleur de l’année de Samsung

Le Samsung Note 10+ offre le plus grand et le meilleur écran de 2019, soutenu par une batterie robuste et les optimisations du logiciel Game Booster de Samsung.

Idéal pour les joueurs internationaux: Huawei P30 Pro

Bien que Huawei ait sorti le P30 Pro début 2019, il reste dans la conversation comme l’un des meilleurs téléphones de l’année. Non seulement ce téléphone est visuellement magnifique de l’avant vers l’arrière, mais il offre également des spécifications sérieuses aux joueurs.

Le chipset Kirin 980 de Huawei n’est peut-être pas aussi rapide que le Snapdragon 855, mais il est toujours très puissant pour les jeux avec 8 Go de RAM pour assurer le bon fonctionnement. Vous obtenez un écran OLED incurvé de 6,5 pouces qui est grand, lumineux et presque sans cadre, bien qu’avec un taux de rafraîchissement plus lent que certains de ses concurrents. Il possède également l’une des configurations de caméras les plus impressionnantes de l’année, ce qui est idéal pour les moments où vous ne jouez pas à PUBG Mobile.

La plupart des gens seront conscients des problèmes rencontrés par Huawei aux États-Unis, ce qui signifie que ce grand téléphone peut être difficile à trouver aux États-Unis. Cependant, pour les joueurs internationaux à la recherche d’un téléphone impressionnant qui ne bégayera pas ou ne luttera pas lors de la lecture de PUBG Mobile, c’est un excellent choix.

Avantages:

Le grand écran de 6,5 pouces est presque sans cadre

Durée de vie de la batterie exceptionnelle soutenue par une charge rapide

Offre d’excellentes performances pour les jeux

L’une des meilleures caméras de téléphone de l’année

Les inconvénients:

Haut-parleur unique, vers le bas

Pas largement disponible aux États-Unis

Taux de rafraîchissement de l’affichage de 60 Hz

Idéal pour les joueurs internationaux

Huawei P30 Pro

Génial si vous pouvez mettre la main dessus

Le P30 Pro est toujours un excellent téléphone, mais n’est pas en tête de notre liste en raison de son taux de rafraîchissement de l’affichage plus lent et de l’absence de véritables fonctionnalités remarquables pour les joueurs.

Idéal pour iOS: iPhone 11 Max Pro

Même s’il s’agit d’Android Central, nous savons que tous ceux qui jouent à PUBG Mobile ne sont pas en panne avec le droïde vert. En fait, des millions d’utilisateurs d’iPhone jouent à PUBG Mobile, ce qui en fait l’un des jeux gratuits les plus populaires pour Android et iOS.

L’iPhone 11 Pro Max se distingue comme le meilleur iPhone de jeu car il offre une autonomie toute la journée, fonctionne sur le dernier chipset A13 Bionic d’Apple et dispose d’un énorme écran Super Retina XDR OLED de 6,5 pouces. Ce sont les deux principaux facteurs, car vous voulez vraiment un écran grand et lumineux pour mieux voir vos ennemis et la durée de vie de la batterie qui ne vous laissera pas brouiller pour vos accessoires de charge au milieu d’un match.

Même s’il ne dispose que de 4 Go de RAM, PUBG Mobile et toute autre application devraient fonctionner correctement et en douceur grâce à l’accent mis par Apple sur les optimisations logicielles. Cependant, une astuce que nous pouvons donner aux joueurs iOS est d’éviter de télécharger les derniers bêtas iOS, car ceux-ci peuvent parfois causer des problèmes avec des jeux comme PUBG Mobile.

L’absence d’une prise casque peut être un problème, mais il y a toujours le dongle Lightning à 3,5 mm, qui vous permet d’utiliser votre paire préférée d’écouteurs filaires. Sinon, vos AirPods ou autres écouteurs Bluetooth vous serviront tout aussi bien ici.

Avantages:

iOS est très convivial

L’écran de 6,5 pouces est dynamique et lumineux

La plus grande batterie d’iPhone à ce jour

Grand écran lumineux

Les inconvénients:

Pas de prise casque

Seulement 4 Go de RAM

Pas de taux de rafraîchissement d’affichage plus élevé

Idéal pour iOS

iPhone 11 Max Pro

Le plus grand et le meilleur iPhone (jusqu’à l’année prochaine)

L’iPhone 11 Pro Max est le meilleur téléphone phare d’Apple offrant un écran massif et la plus grande batterie d’iPhone à ce jour pour prolonger vos sessions PUBG.

Bottom Line

La popularité folle de PUBG Mobile a prouvé qu’il existe en effet une demande pour un smartphone conçu pour les joueurs. Les spécifications de base dont vous aurez besoin sont un excellent écran, une durée de vie de la batterie longue durée et suffisamment de RAM pour que tout fonctionne correctement – et vous pouvez le trouver sur n’importe quel téléphone de notre liste.

Mais ce qui distingue le ASUS ROG Phone 2 de ses concurrents et en haut de notre liste, c’est l’attention aux détails et aux fonctionnalités que vous ne trouverez tout simplement pas ailleurs. Je m’intéresse aux spécifications évolutives et aux commandes AirTrigger uniques qui sont totalement uniques à l’expérience de l’utilisation d’un téléphone ROG.

Crédits – L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Marc Lagace est l’éditeur d’applications et de jeux sur Android Central. Il a été un joueur pendant la majeure partie de sa vie et a en fait suivi un cours universitaire sur la théorie des jeux vidéo – qu’il a réussi! Vous pouvez le contacter sur Twitter @spacelagace.

