Meilleurs téléphones Sprint en 2020

Meilleur

Téléphones Sprint

Android Central

2020

Si Sprint est votre opérateur sans fil de choix (ou un engagement contractuel), vous avez accès à un tas de téléphones Android que vous pouvez acheter ou louer, quel que soit votre budget. Que vous souhaitiez un produit phare de Samsung, une option Motorola moins chère ou quoi que ce soit entre les deux, voici les meilleurs téléphones Sprint que vous pouvez acheter dès maintenant!

Choix du personnel

Sans aucun doute, le Galaxy S20 de Samsung est le meilleur téléphone que vous pouvez acheter sur Sprint en ce moment. La série Galaxy S de Samsung impressionne chaque année, et cette mise à jour pour 2020 est particulièrement excitante. Le S20 propose le premier écran AMOLED 120 Hz de Samsung, trois caméras arrière et une grande batterie de 4000 mAh. La taille de l’écran de 6,2 pouces permet de gérer le téléphone d’une seule main, sans parler des magnifiques couleurs Cloud Pink et Cloud Blue qui sont disponibles pour cela. Et, oui, il prend en charge le réseau 5G de Sprint.

42 $ / mois chez Sprint

L’idée derrière le S20 Ultra est assez simple. Prenez le cœur du S20 ordinaire, agrandissez-le et ajoutez des spécifications encore plus puissantes. En supposant que vous pouvez gérer la bête qu’est cet écran de 6,9 ​​pouces à 120 Hz, l’Ultra est un plaisir pour jouer à des jeux et regarder des films. L’énorme bosse de l’appareil photo à l’arrière abrite quatre capteurs, offrant un zoom spatial jusqu’à 100x pour vous rapprocher ridiculement de vos sujets. Il y a aussi une batterie de 5000 mAh et un prix tout aussi énorme.

58 $ / mois chez Sprint

Si vous voulez un téléphone capable de prendre les meilleures photos possibles, le Pixel 4 XL devrait être tout en haut de votre liste de courses. Ses doubles caméras arrière capturent de magnifiques photos, les capacités de zoom et le mode de faible luminosité étant particulièrement impressionnants. Nous sommes également de grands fans de l’écran fluide à 90 Hz, du système de déverrouillage du visage ultra rapide et du dos en verre mat. La durée de vie de la batterie n’est pas la meilleure, mais elle suffit pour que la plupart des gens passent une journée complète très bien.

39 $ / mois chez Sprint

La série Galaxy Note de Samsung est l’une des plus populaires sur le marché, et la Note 10+ est un autre excellent exemple de la raison pour laquelle tant de gens affluent vers cette série année après année. Il est équipé d’un grand écran AMOLED de 6,8 pouces, de trois caméras arrière, d’un énorme 12 Go de RAM et d’une énorme batterie de 4 300 mAh. Ensuite, il y a l’emblématique S Pen, qui vous permet de dessiner / griffonner au contenu de votre cœur, en plus de contrôler à distance certains aspects de la Note 10+.

46 $ / mois chez Sprint

Le LG G8X est l’un des téléphones les plus uniques que vous puissiez acheter en ce moment. Il est livré avec un accessoire Dual Screen qui ajoute un écran secondaire au téléphone, ce qui vous donne le double d’espace pour naviguer sur le Web, regarder des vidéos YouTube, consulter vos e-mails, etc. Cela peut ne pas sembler très élégant, mais c’est le rêve d’un multitâche. En dehors de la fixation double écran, le G8X contient un écran OLED de 6,4 pouces, un processeur Snapdragon 855, 6 Go de RAM et une batterie de 4000 mAh.

31 $ / mois chez Sprint

Le Pixel 3a ramène le même appareil photo principal disponible dans le Pixel 4 à un prix beaucoup plus abordable, ce qui en fait le meilleur appareil photo que vous pouvez obtenir à ce prix de loin. Le matériel a été réduit pour correspondre au prix, mais tout se passe assez bien pour le prix. Les performances sont solides, la durée de vie de la batterie est principalement fiable et vous bénéficierez de mises à jour logicielles / correctifs de sécurité garantis jusqu’en mai 2022. Oh, et il y a une prise casque de 3,5 mm.

17 $ / mois chez Sprint

Vous obtenez une tonne de valeur avec le Pixel 3a, mais si vous voulez dépenser encore moins par mois sur votre téléphone, le Samsung Galaxy A50 est un choix solide. L’A50 offre de nombreuses fonctionnalités intéressantes pour un si petit prix, y compris un écran AMOLED de 6,4 pouces avec des lunettes minces, une batterie de 4000 mAh, des caméras arrière triples et une caméra selfie 25MP. Un stockage extensible est inclus, tout comme un capteur d’empreintes digitales à l’écran et une prise casque 3,5 mm.

15 $ / mois chez Sprint

Si vous détestez la taille des téléphones au fil des ans, vous n’êtes pas seul. Heureusement, le Galaxy S10e intègre une expérience Android phare dans un boîtier beaucoup plus petit sans faire de nombreux compromis. L’écran AMOLED de 5,8 pouces est une bouffée d’air frais dans un monde où le S20 Ultra pousse 7 pouces, sans parler des bords plats que certaines personnes pourraient préférer aux courbes du S20. Le S10e offre également aux utilisateurs deux caméras arrière, le processeur Snapdragon 855, un stockage extensible et une prise casque 3,5 mm – quelque chose que vous ne trouverez pas sur le S20.

25 $ / mois chez Sprint

Nous vivons maintenant dans un monde où les téléphones pliants sont une réalité, et si vous êtes un client Sprint, vous pouvez en acheter un dès maintenant – en particulier, le Galaxy Z Flip. C’est le deuxième pliable de Samsung, et il est sacrément impressionnant. Il ressemble à un téléphone Android normal de 6,7 pouces lorsqu’il est ouvert, mais il peut être plié en un petit carré pour un transport plus facile. Il y a deux caméras arrière, des spécifications phares et un petit écran de couverture que vous pouvez utiliser lorsqu’il est fermé.

58 $ / mois chez Sprint

Lequel choisirez-vous?

Sprint a une solide collection de téléphones disponibles, et si vous avez les moyens de vous le permettre, nous vous recommandons fortement d’utiliser le Samsung Galaxy S20. Le matériel, l’affichage, les caméras et les fonctionnalités logicielles s’additionnent pour faire le travail, peu importe vos besoins. C’est un téléphone qui offre vraiment sur tous les fronts, et même s’il n’est pas bon marché, vous en avez certainement pour votre argent ici.

Pour environ le même prix, vous pouvez obtenir une expérience logicielle plus propre et des appareils photo encore meilleurs avec le Google Pixel 4 XL. Le matériel n’est pas aussi impressionnant que ce que vous obtenez avec le S10 + et il manque à la fois une prise casque et un stockage extensible (plus la durée de vie de la batterie n’est pas géniale), mais selon vos désirs / besoins, il pourrait très bien être le meilleur achat.

Enfin, pour les acheteurs qui font ce qu’ils peuvent pour maintenir des coûts bas, le Pixel 3a est l’un des meilleurs téléphones de milieu de gamme disponibles. Il offre une expérience utilisateur fantastique, quelle que soit la façon dont vous le découpez, l’appareil photo est bien meilleur qu’il n’a le droit d’être, et vous ne pouvez tout simplement pas contester ce prix.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.