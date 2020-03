Meilleurs téléphones Verizon en mars 2020

Meilleur

Votre téléphone est aussi bon que le réseau sur lequel il se trouve, et le réseau de Verizon est systématiquement classé comme le meilleur aux États-Unis, ce qui signifie que vous ne serez rarement jamais couvert. Avec la gamme impressionnante et les forfaits illimités de Verizon, vous avez le choix entre une grande variété d’options de smartphones.

Choix du personnel

Le Galaxy S20 Ultra est l’expérience mobile ultime de Samsung, fourrant des spécifications puissantes et un écran de 6,9 ​​pouces dans un design moderne avec un système de caméra extrêmement performant doté d’un capteur principal de 108 MP et d’un zoom jusqu’à 100X avec le téléobjectif. Vous bénéficiez également d’une batterie massive de 5000 mAh et d’un support 5G.

1 400 $ chez Verizon

Le S20 Ultra n’est pas le seul téléphone de Verizon à prendre en charge la 5G. Le Note 10+ a la même qualité de construction incroyable, un système de triple caméra qui vous offre des options pour les larges, ultra-larges et téléobjectifs, et bien sûr, le puissant S Pen. Avec lui, vous pouvez prendre des photos à distance, prendre des notes manuscrites et dessiner avec précision et sensibilité à la pression.

1300 $ chez Verizon

Si vous appréciez par dessus tout un logiciel propre et des mises à jour opportunes, il n’y a pas de meilleur choix qu’un Pixel. Bien sûr, le Pixel 4 XL prend également des photos incroyables, en particulier en basse lumière grâce à Night Sight, et le nouveau mode Astrophotographie vous permet de prendre de superbes photos des étoiles. Vous obtenez également le déverrouillage du visage et les mouvements de mouvement Soli.

900 $ chez Verizon

Le OnePlus 7T n’est pas disponible directement via Verizon, mais il fonctionne très bien sur Big Red, et c’est un téléphone imbattable pour le prix. Vous obtenez les mêmes spécifications de haut niveau que les autres téléphones de cette liste, ainsi qu’un écran 90Hz presque sans cadre qui rend tout incroyablement fluide. Vous bénéficiez également de trois superbes caméras et d’un logiciel extra-personnalisable.

499 $ chez OnePlus

Il n’est pas nécessaire d’investir massivement dans la 5G alors que le réseau est encore à ses balbutiements – mais si vous pouvez l’obtenir à bon marché, pourquoi ne pas lui donner un coup de pouce? Le Moto Z4 a une conception modulaire qui, lorsqu’il est associé au 5G Moto Mod, lui permet de se connecter au réseau le plus rapide de Verizon. Ce n’est pas un mauvais téléphone en soi non plus, avec un grand écran et un logiciel propre et accrocheur.

500 $ chez Verizon

Le Pixel 3a XL est une version moins chère du Pixel 3, avec un design presque identique et le même logiciel Android barebones. Ses performances ne sont pas aussi accrocheuses, mais le Pixel 3a contient le même appareil photo incroyable que son homologue plus coûteux, y compris les favoris des fans comme Night Sight et Mode Portrait. C’est de loin la meilleure expérience de photographie que vous puissiez obtenir pour l’argent.

400 $ chez Verizon

Le S20 Ultra n’est pas votre seule option

Si vous recherchez la meilleure combinaison de performances rapides, de superbes caméras et d’une autonomie d’une journée, le Galaxy S20 Ultra est le téléphone à battre. Il contient toutes les meilleures spécifications que vous pouvez demander et comprend tout, de la prise en charge 5G au chargement sans fil inversé, à la résistance à l’eau, à un capteur d’empreintes digitales intégré et à un téléobjectif 100X. Son écran de 6,9 ​​pouces est étonnamment facile à gérer grâce à des lunettes ultra-étroites, et le capteur principal de 108 MP prend des photos incroyablement bonnes.

Samsung n’est cependant pas le seul fabricant à fabriquer de grands téléphones pour les masses. Le Pixel 4 XL n’est pas aussi flashy en termes de conception ou de fonctionnalités, mais son appareil photo prend de superbes photos dans n’importe quelle situation d’éclairage et le logiciel est constamment mis à jour. La plupart des prouesses photographiques du Pixel proviennent de l’apprentissage automatique, et il peut même gérer une lumière extrêmement faible grâce aux modes de prise de vue Night Sight et Astrophotographie très populaires.

La beauté du marché actuel est que vous n’avez pas à acheter directement auprès de votre opérateur s’il existe une meilleure offre ailleurs. En dehors de la sélection de Verizon se trouve le OnePlus 7T, qui apporte beaucoup de ce qui fait que les autres téléphones de cette liste sont un produit phare moins cher. Pour des centaines de moins que la concurrence rapprochée, vous obtenez le tout nouveau Snapdragon 855+, un incroyable écran 90 Hz bord à bord et un capteur d’empreintes digitales intégré. Vous n’obtenez pas la certification officielle de résistance à l’eau, et les caméras manquent un peu par rapport aux autres options, mais c’est un excellent téléphone polyvalent pour beaucoup moins d’argent.

