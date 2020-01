Meilleurs téléviseurs bon marché avec 4K, HDR en 2020

Meilleur

Téléviseurs bon marché avec 4K, HDR

2020

4K est la voie de l’avenir. Malgré sa croissance lente au niveau des consommateurs au cours des cinq dernières années, nous commençons à voir de plus en plus de contenu 4K HDR, et donc, de plus en plus de consoles, de plates-formes et de services prennent en charge. Lorsque les téléviseurs 4K sont arrivés sur le marché, ils étaient incroyablement chers, mais maintenant, vous pouvez obtenir un téléviseur 4K à peu de frais. Ce sont les meilleurs téléviseurs 4K HDR bon marché que vous pouvez acheter.

Notre choix

En termes de meilleur rapport qualité-prix, ce modèle LG est sans aucun doute notre premier choix. LG fait certains des meilleurs téléviseurs que l’argent peut acheter, et celui-ci correspond bien à d’autres appareils plus chers. Vous pouvez obtenir un 49 pouces pour moins de 400 $, avec la fantastique interface intelligente Web OS de LG, un superbe panneau IPS et, bien sûr, la prise en charge HDR10.

440 $ + sur Amazon

Ce Toshiba intègre la plate-forme Fire TV d’Amazon intégrée et prend en charge le contenu 4K HDR. Vous obtenez trois ports HDMI sur celui-ci et un port USB, une simple télécommande, ainsi que toutes vos applications de streaming préférées intégrées comme Netflix, HBO, Prime Video, etc.

380 $ + sur Amazon

Je suis tellement impressionné par le chemin parcouru par Vizio ces dernières années, et ses téléviseurs de la série P sont un excellent exemple d’excellents téléviseurs à des prix abordables. Vous obtenez 4K Dolby Vision HDR, des couleurs magnifiques, la plate-forme de télévision intelligente de Vizio et des capacités de diffusion intégrées.

874 $ + sur Amazon

Les téléviseurs de la série 6 de TCL sont bien évalués et peuvent se démarquer avec des marques encore meilleures comme LG et Samsung. Ils ont des noirs profonds, des couleurs abondantes et la plate-forme TV Roku intégrée est parfaite pour les coupe-câbles.

530 $ + sur Amazon

La série 5 de TCL n’est qu’un léger recul par rapport à la série 6, et tout se résume au processeur – elle n’est pas aussi puissante. Cela étant dit, la plupart des gens ne remarqueraient probablement pas une grande différence entre les deux. Celui-ci dispose également de Roku TV intégré, de trois ports HDMI, d’une prise en charge 4K HDR et d’un superbe design.

260 $ + sur Amazon

Samsung est l’un des meilleurs noms des téléviseurs. Ses panneaux ont une couleur inégalée, des noirs incroyables, et sa plate-forme de télévision intelligente a été l’une des premières et reste l’une des meilleures. Il prend en charge le contenu 4K HDR10 +, et cet ensemble Amazon comprend même un support mural et un parasurtenseur à 6 prises.

448 $ + sur Amazon

Avec la 4K devenant plus populaire et allant même jusqu’à devenir la norme, les téléviseurs 4K n’ont jamais été moins chers. Si vous recherchez un mariage parfait entre qualité et prix abordable, nous vous recommandons le LG UK6300PUE. Le système d’exploitation WebOS est fantastique et la qualité d’image est fantastique, avec un prix avantageux et le LG est le meilleur choix pour vos besoins en télévision 4K.

Pour un achat bon marché, avec une qualité incroyable, vous auriez du mal à battre la série TCL 6. TCL a fait des progrès incroyables dans ses panneaux au cours des dernières années, tout en maintenant le coût des téléviseurs extrêmement compétitif.

