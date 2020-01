Meilleurs téléviseurs intelligents en 2019

Source: Sony

Si vous avez pensé à acheter une Smart TV, vous pourriez être un peu dépassé par toutes les options. Le téléviseur intelligent TCL classe 6 est la meilleure option, avec Roku intégré et un bel écran 4K. La technologie QLED fait également ressortir la beauté de chaque couleur à l’écran afin que vous puissiez obtenir la meilleure image possible.

Meilleur dans l’ensemble: TCL Class 6 Smart TV

Source: TCL

TCL fabrique de superbes téléviseurs, et la Smart TV de classe 6 ne fait pas exception. Il utilise la technologie couleur QLED pour faire ressortir les couleurs les plus vives tout en créant une image réaliste. Combinez cela avec l’écran 4K et vous pourrez profiter de la meilleure image possible. Ce téléviseur est disponible dans les modèles 55 et 65 pouces, qui sont tous deux de grandes tailles pour un téléviseur intelligent. En ce qui concerne les ports, vous pouvez être sûr que vous serez branché avec quatre ports HDMI, un port multimédia USB, RF, Composite, une prise casque, un port de sortie audio optique et un port Ethernet.

Roku est automatiquement inclus dans ce téléviseur, avec d’autres téléviseurs intelligents TCL, vous aurez donc accès à de nombreuses options de streaming. Il y a des boutons prédéfinis sur la télécommande pour des services comme Hulu et Netflix, mais vous pouvez télécharger d’autres applications comme Disney + depuis la boutique. De plus, le mode de jeu automatique facilite le passage des émissions à une console. Ce téléviseur s’intègre également à votre écosystème de maison intelligente, vous pourrez donc l’allumer et l’éteindre avec Google Assistant ou Alexa.

Le seul inconvénient de ce téléviseur devrait être la façon dont les pieds en bas sont installés. Ils sont assez éloignés les uns des autres, vous pouvez donc vouloir mesurer votre système de divertissement pour vous assurer qu’il convient. S’il finit par être un ajustement parfait, alors ce téléviseur TCL de classe 6 peut être exactement ce dont votre salon a besoin.

Avantages:

QLED

Affichage 4K

Roku inclus

Mode de jeu automatique

Boutons de préréglage sur la télécommande

Intégration à la maison intelligente

Meilleur dans l’ensemble

Téléviseur intelligent TCL classe 6

Celui à obtenir

Ce téléviseur intelligent TCL 4K est celui à acheter avec la technologie QLED et un écran 4K. Avec le service Roku, vous aurez accès à tout cela.

Meilleur rapport qualité / prix: Insignia Smart TV

Source: Insigne

Économisez de l’argent avec ce téléviseur intelligent Insignia, qui dispose d’un téléviseur Fire intégré. Ce service Amazon vous offre de nombreuses options de streaming en un seul endroit. Il y a également Alexa intégré, vous pouvez donc contrôler vos sélections TV avec une simple commande vocale. Si la taille vous inquiète, ce téléviseur est disponible en 43 et 50 pouces. Il n’est peut-être pas idéal pour la pièce principale de votre maison, mais il s’intégrera parfaitement dans une pièce secondaire comme une chambre.

L’écran 4K UHD vous donne une image réaliste avec des couleurs vives et des noirs sombres. Il y a également trois ports HDMI, USB, entrée composite, entrée d’antenne, sortie numérique optique, une sortie audio et un port Ethernet. Cela vous offre de nombreuses options pour tout, du jeu au meilleur son surround.

L’inconvénient de Fire TV est l’interface. Bien qu’il soit facile de naviguer, il existe des publicités constantes, qui peuvent vous gêner. Il pousse également constamment le contenu Amazon Original en permanence. Vous ne pouvez pas non plus intégrer la télécommande incluse avec un décodeur, ce qui est un peu pénible car vous aurez deux télécommandes pour le téléviseur. Cependant, si vous souhaitez économiser quelques dollars, je vous recommande de choisir l’Insignia Smart TV.

Avantages:

Pas cher

4K UHD

Fire TV et Alexa intégrés

Les inconvénients:

Mauvaise interface

Télécommande limitée pour câble

Meilleure valeur

Insignia Smart TV

Économisez un joli sou

Si vous souhaitez obtenir un téléviseur intelligent sans dépenser beaucoup d’argent, alors le téléviseur Insignia avec support Alexa intégré est celui à acheter.

Meilleure valeur alternative: Toshiba Smart TV

Source: Toshiba

Si vous cherchez un téléviseur moins cher qui inclut Dolby Vision, ce Toshiba est exactement ce que vous recherchez. Avec des options pour les écrans de 43 et 50 pouces, vous pourrez toujours profiter de la 4K Dolby Vision à son meilleur, même si vous n’obtenez pas le plus grand écran. Le Toshiba est également livré avec une télécommande vocale qui facilite la recherche d’émissions. Appuyez simplement sur le bouton vocal, dites à la télécommande ce que vous voulez regarder et vous serez emmené directement.

Dolby Vision apporte la belle expérience d’un écran de cinéma directement chez vous. Cela permet de faire ressortir les couleurs les plus brillantes tout en les contrastant avec des ombres plus profondes. Il éclaircit également l’image globale afin que vous obteniez la meilleure expérience de visionnement disponible. Avec Dolby Vision, vous pourrez voir chaque spectacle et film comme si vous étiez au théâtre.

Il y a trois ports HDMI inclus sur ce téléviseur, vous pouvez donc brancher vos consoles et changer facilement d’entrée si nécessaire. Il y a aussi un port USB, une sortie audio optique numérique, une sortie audio analogique, une entrée composite, une entrée d’antenne et une prise casque. Alexa est également intégré à ce téléviseur pour que vous puissiez parler à l’assistant via la télécommande ou même vos appareils Amazon Echo. Cela exécute l’interface mise à jour d’Amazon Fire TV, qui n’est pas la meilleure à utiliser. C’est très simple mais criblé de publicités pour ses nouveaux projets et spectacles.

Si vous pouvez regarder au-delà des annonces et que vous souhaitez obtenir Dolby Vision sans vous ruiner, alors c’est un choix digne d’achat.

Avantages:

Dolby Vision inclus

Alexa intégrée

Télécommande vocale

Quatre ports HDMI

Les inconvénients:

Mauvaise interface

Des tonnes d’annonces

Meilleure alternative

Toshiba Smart TV

Un autre grand choix

Avec un prix raisonnable et Alexa intégré, ce téléviseur intelligent Toshiba est un bon investissement si vous pouvez regarder au-delà des annonces.

Meilleur milieu de gamme: Smart TV Samsung série 7

Source: Samsung

Ce téléviseur intelligent est en plein milieu du pack, avec un excellent prix et quelques ajouts supplémentaires. Il est disponible en plusieurs tailles: de 43 pouces à 75 pouces. Selon la taille que vous choisissez, ce téléviseur pourrait rendre votre salon plus vivant. De plus, il est livré avec trois ports HDMI, dont l’un est un port vidéo composante, de sorte que vous pouvez brancher des appareils sur des entrées individuelles pour en faciliter l’accès. Ce téléviseur possède également deux ports USB, une sortie audio optique numérique, une entrée d’antenne RF et un port Ethernet. L’écran 4K UHD vous donnera la meilleure qualité d’image. Avec des couleurs réalistes et des détails élevés, vous adorerez regarder tout le contenu 4K que le monde a à offrir.

Ce téléviseur est également compatible avec Alexa, ajoutant un contrôle vocal avec n’importe quel appareil Echo. Vous pouvez modifier votre émission, aller sur Netflix ou rechercher le prochain meilleur film, le tout avec votre voix. Il dispose également d’une application appelée Universal Guide, qui suit les émissions que vous avez regardées et suggère du contenu que vous pourriez apprécier.

Vous devez créer un compte Samsung pour utiliser ce téléviseur, ce qui n’est peut-être pas énorme. Il existe également des publicités intégrées pour certaines émissions ou certains appareils que Samsung souhaite promouvoir. Si cela ne vous dérange pas de les voir ou de créer un compte avec Samsung, ce téléviseur est une excellente option.

Avantages:

Écran 4K UHD

Grande variété de tailles

Compatible avec Alexa

Application Universal Guide

Les inconvénients:

Doit créer un compte Samsung pour utiliser

Annonces intégrées

Seulement trois ports HDMI

Meilleur milieu de gamme

Téléviseur intelligent Samsung série 7

Pas trop cher avec toutes les bonnes fonctionnalités

Ce téléviseur a des capacités Alexa intégrées ainsi que le guide universel, qui recommande des films et des émissions de visionnements passés.

Meilleur QLED: Samsung Q70 Smart TV

Source: Samsung

Avec le Samsung Q70, vous obtenez QLED, ce qui contribue à rendre votre expérience de visionnage encore meilleure qu’auparavant. Il éclaire toutes les couleurs, ajoute de la profondeur à chaque scène en contrastant les ombres et, dans l’ensemble, les rend plus réalistes qu’elles ne l’étaient auparavant grâce à la technologie Quantum Dots. Les couleurs les plus sombres semblent encore plus sombres, ce qui contribue à faire ressortir les couleurs et à ajouter des détails incroyables pour vous attirer dans l’image.

Au-delà de la superbe image, il existe des commandes vocales Bixby avec votre télécommande afin que vous puissiez facilement extraire ce que vous voulez regarder. Ce téléviseur est également compatible avec les configurations de maison intelligente Alexa et Google Assistant. Ajoutez ce droit à vos appareils intelligents et vous pourrez l’allumer avec votre voix. Avec quatre ports HDMI, vous pouvez ajouter votre console ou votre câblosélecteur préféré pour que la commutation entre les entrées soit également un jeu d’enfant.

En plus des quatre ports HDMI, il y a également deux ports USB, un port de sortie audio optique numérique, un port d’antenne RF et un port Ethernet. Malheureusement, il n’est supporté par aucun support mural actuellement sur le marché. Parallèlement à cela, il est rempli d’annonces, alors j’espère que c’est quelque chose que vous pouvez contourner. Prenez ce téléviseur et procurez-vous un stand de divertissement.

Avantages:

Technologie QLED

Commandes vocales Bixby

Compatible avec Alexa et Google Assistant

Les inconvénients:

Ne peut pas être fixé au mur

Criblé de publicités

Meilleur QLED

Samsung Q70 Smart TV

Crayon le plus brillant de la boîte

Si vous voulez les couleurs les plus vives avec les noirs les plus sombres, alors le Samsung Q70 est exactement ce que vous recherchez.

Meilleur grand écran: Smart TV Sony X800G 75 pouces

Source: Sony

Les grands écrans sont toujours super, surtout si vous êtes quelqu’un qui veut un cinéma maison. Ce téléviseur de 75 pouces est livré avec un écran 4K HDR, avec d’immenses détails et une clarté d’image qui rendront chaque seconde de vos films préférés encore mieux.

Ce téléviseur est disponible dans une gamme de tailles, à partir d’un écran de 43 pouces. Si vous voulez la qualité d’un grand écran, mais vous ne voulez pas un écran aussi énorme, vous avez le choix entre des tonnes, dont 49, 55, 65 ou 75 pouces. Il comprend également quatre ports HDMI ainsi qu’une prise casque pour que vous puissiez jouer sur votre console ou brancher le cordon AUX pour de la musique. Il y a également un port USB, un port de sortie audio optique numérique, un port de sortie audio analogique, une entrée vidéo composante, une entrée vidéo composite, un port d’antenne RF, un port Ethernet et une prise casque.

Le Sony X800G est compatible avec Google Home et Alexa, vous pouvez donc le placer directement avec vos autres appareils intelligents. Vous pourrez allumer votre cinéma maison en quelques mots. Cela a également une gestion des câbles intégrée, vous n’aurez donc pas à vous soucier de cacher des tonnes de cordons. La façon dont les entrées sont stationnées fait tout le travail difficile pour vous.

Avec un grand écran vient un gros prix, ce qui signifie que vous voudrez avoir plus que de la monnaie de poche lorsque vous le ramasserez. Certains clients ont également signalé que le support logiciel n’était pas génial, avec seulement Android TV OS 7.0 prêt à l’emploi. Il peut y avoir une chance pour une mise à jour du dernier OS Android TV, alors gardez les yeux et les oreilles ouverts.

Avantages:

4K HDR

Large gamme de tailles, dont 75 pouces

Compatible avec Google Home et Alexa

Gestion des câbles intégrée

Les inconvénients:

Coûteux

Support logiciel douteux

Ancienne version Android

Meilleur grand écran

Téléviseur intelligent Sony X800G de 75 pouces

Le plus gros le meilleur

Ce téléviseur est idéal si vous êtes prêt à dépenser beaucoup d’argent pour un produit de qualité. Avec un écran 4K HDR, tout sera net.

Meilleure élite: téléviseur intelligent Sony 8K de 85 pouces

Source: Sony

Si vous voulez vraiment le meilleur que l’argent puisse acheter, alors il est temps d’avoir un téléviseur vraiment en avance sur le jeu. Ce téléviseur Sony 8K dispose des dernières technologies TV. La plage de contraste pour un écran 8K est meilleure que celle de n’importe quel autre téléviseur, vous offrant de superbes détails dont vous n’aviez jamais pensé avoir besoin. Il est important de noter que la plupart des médias ne prennent pas encore en charge le 8K, mais tout comme le 4K, nous nous attendons à ce qu’il devienne plus courant au cours des prochaines années.

Il existe également un support IMAX et Dolby Vision, qui permet de créer des images incroyablement bien détaillées. Il y a trois ports USB sur ce téléviseur, vous pouvez donc brancher votre téléphone ou appareil photo pour voir les photos ou vidéos que vous avez capturées. Vous pouvez également connecter votre console ou d’autres appareils dans l’une des quatre entrées HDMI disponibles. En plus de ces ports, il y a également trois ports USB, une sortie optique numérique, une entrée vidéo composite, une entrée RS-232, une entrée d’antenne RF, un port Ethernet et une prise casque.

Ce téléviseur prend également en charge Alexa et Google Assistant, vous pouvez donc l’allumer avec juste le son de votre voix. Vous pouvez demander à votre assistant de vous aider à rechercher une émission sur votre téléviseur, et il pourra vous aider. C’est une fonctionnalité intéressante pour pouvoir contrôler votre téléviseur via vos haut-parleurs intelligents tout en l’intégrant dans votre écosystème de maison intelligente.

Dans l’ensemble, bien que vous payiez peut-être pour la technologie pour laquelle nous n’avons pas encore publié de contenu, ce grand téléviseur rendra toujours votre contenu 4K régulier incroyable.

Avantages:

Affichage 8K

Compatible avec Alexa et Google Assistant

Prise en charge IMAX et Dolby Vision

Beaucoup de ports

Les inconvénients:

Incroyablement cher

Pas beaucoup de contenu pris en charge 8K

Meilleur élite

Téléviseur intelligent Sony 8K de 85 pouces

Dépenser beaucoup d’argent

Bien que ceux-ci soient peut-être les plus chers de la liste, vous obtiendrez un plaisir de visionnement pas comme les autres avec cet écran 8K.

Conclusion

Un excellent téléviseur intelligent est la première étape pour profiter pleinement de tout ce que la télévision a à offrir. Avec le téléviseur intelligent TCL classe 6, vous obtiendrez des couleurs vives qui se démarqueront vraiment sur les arrière-plans les plus sombres. Il y a des tonnes de services de streaming disponibles sur cet appareil qui ressembleront presque à la vie.

Le téléviseur dispose également d’un mode de jeu automatique, qui améliorera instantanément votre jeu en vous offrant la meilleure image et sans aucun décalage. Les biseaux ne sont également presque rien, vous obtenez donc une image complète à chaque fois. Il n’est pas étonnant que ce téléviseur TCL soit le meilleur achat de téléviseur intelligent que vous puissiez faire.

Kennedy Maring est une pigiste qui aime jouer à des jeux, sa petite famille d'animaux avec son mari et les grands espaces. Bien qu'elle soit un nerd de bout en bout, elle cherche à terminer son certificat de cosmétologie au cours de la prochaine année.

