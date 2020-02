Meilleurs vrais écouteurs sans fil à réduction de bruit en 2020

Source: Joe Maring / Android Central

Les vrais écouteurs sans fil ont parcouru un long chemin en quelques années seulement. Les premières offres comme les AirPod de première génération étaient chères et manquaient de nombreuses fonctionnalités, mais avec le temps, les prix ont baissé et des fonctionnalités supplémentaires ont été mises en œuvre, dont l’annulation du bruit. Les vrais écouteurs sans fil qui peuvent bloquer le son ambiant sont plus communs que jamais, et aujourd’hui, nous mettons en évidence six de nos préférés – y compris l’ENACFIRE G20 comme notre premier choix global.

Meilleur dans l’ensemble: ENACFIRE G20

Pour commencer cette liste, parlons de notre choix numéro un – l’ENACFIRE G20. ENACFIRE n’est peut-être pas un nom familier, mais la valeur et les fonctionnalités que vous obtenez avec le G20 sont difficiles à ignorer.

En ce qui concerne l’expérience d’écoute, le G20 excelle. L’annulation du bruit fonctionne comme annoncé, aidant à étouffer le bruit ambiant afin que vous puissiez vous concentrer uniquement sur votre musique / vos podcasts. Nous aimons également que le G20 prenne en charge le codec audio aptX de Qualcomm, ce qui permet un meilleur son global par rapport aux écouteurs qui en manquent.

Les écouteurs peuvent durer jusqu’à huit heures pour une écoute continue, et lorsque vous prenez en compte le boîtier de chargement, vous envisagez une autonomie totale de 48 heures. Le boîtier de chargement est encombrant et utilise un micro-USB, mais par rapport à tout ce que le G20 apporte à la table, c’est un package génial.

Avantages:

Qualcomm aptX audio

Jusqu’à huit heures de lecture continue

Ajustement intra-auriculaire confortable

Étanchéité IPX8

Commandes tactiles capacitives

Super prix

Les inconvénients:

Grand boîtier de charge

Chargement micro-USB

Meilleur dans l’ensemble

ENACFIRE G20

Beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de valeur

L’ENACFIRE G20 se démarque comme notre meilleure recommandation, offrant une énorme liste de fonctionnalités à un prix agréable.

Meilleur confort: TaoTronics TT-BH079

Source: Joe Maring / Android Central

Si vous avez déjà porté une paire d’écouteurs inconfortables, vous savez à quel point ils peuvent être irritants pour vos oreilles. Avec le TaoTronics TT-BH079, ce n’est pas quelque chose dont vous aurez à vous soucier. Ce sont parmi les vrais écouteurs sans fil les plus confortables que j’ai jamais portés, offrant des embouts d’oreille personnalisables et une petite aile sur le dessus qui aide à obtenir un ajustement confortable et sûr.

Le TT-BH079 utilise la «technologie de réduction du bruit alimentée par l’IA», qui bloque 90% du bruit ambiant tout en préservant 95% de votre voix pendant les appels téléphoniques. Les autres victoires pour les écouteurs incluent une autonomie totale de 40 heures avec huit heures de lecture continue, une forte connexion Bluetooth 5.0, une résistance à l’eau IPX7 et un boîtier de charge compact qui utilise USB-C.

La qualité sonore est tout simplement correcte sur le TT-BH079, mais elle prend un peu de retard sur certains de ses concurrents. Sinon, c’est un pick-up fantastique.

Avantages:

Extrêmement confortable à porter

Autonomie totale de la batterie de 40 heures

Connexion Bluetooth 5.0 fiable

Boîtier de charge compact avec USB-C

Étanchéité IPX7

Meilleur confort

TaoTronics TT-BH079

Vos oreilles vous remercieront

Un bon confort est un facteur important lors de l’achat d’une nouvelle paire d’écouteurs, et à cet égard, le TaoTronics TT-BH079 arrive en tête.

Meilleure autonomie de la batterie: écouteurs sans fil Dyplay True

Source: Dyplay

Poursuivant nos recommandations, ce prochain ensemble de véritables écouteurs sans fil provient de Dyplay. Dès le départ, les bourgeons de Dyplay ont attiré notre attention avec la boucle rouge rigide contre le boîtier de charge noir. Je ne sais pas à quel point cela vous sera utile au quotidien, mais c’est un choix de conception unique qui permet à l’emballage de se démarquer.

Bluetooth 5.0 est disponible pour vous offrir une connexion sans fil solide et fiable, ainsi que la prise en charge des codecs audio AAC et SBC pour une musique de grande qualité. Les écouteurs Dyplay offrent également la meilleure autonomie de batterie que vous trouverez, avec jusqu’à sept heures d’utilisation continue avec une durée de vie totale de 45 heures lorsque vous tenez compte du boîtier de charge.

Tant que cela ne vous dérange pas le manque d’une bonne résistance à l’eau, ces têtes valent le détour.

Avantages:

Durée de vie impressionnante de la batterie de 45 heures

Prise en charge des codecs AAC et SBC

Suppression active du bruit de 25 dB

Bluetooth 5.0

Boucle sur le boîtier de charge

Les inconvénients:

Pas de résistance à l’eau

Meilleure autonomie de la batterie

Écouteurs sans fil Dyplay True

Laissez l’anxiété de la batterie à la porte

Si vous voyagez fréquemment ou sans source d’alimentation, la durée de vie de la batterie de 45 heures de Dyplay est difficile à ignorer.

Meilleure basse: Bicboz Sabbat E12

Source: Amazon

Si votre priorité absolue avec les vrais écouteurs sans fil est un excellent son, ne cherchez pas plus loin que le Bicboz Sabbat E12. Avec la prise en charge de Qualcomm aptX et des haut-parleurs lourds, les écouteurs E12 sont un plaisir à écouter. La musique est riche, forte et pleine de vie d’une manière que les autres options à ce prix ne peuvent pas toujours concurrencer.

En dehors du son impressionnant, le Sabbat E12 offre également de nombreuses autres façons. Vous obtenez entre 6 et 8 heures d’autonomie continue, il existe un indice de protection IPX5 pour la résistance à l’eau et le boîtier de charge a à la fois une charge sans fil USB-C et Qi. Ajouter du glaçage au gâteau sont les couleurs variées que Bicboz a pour vous de choisir.

L’étui de chargement de Bicboz est un peu volumineux à notre goût, mais c’est le plus gros inconvénient du Sabbat E12. Si vous pouvez vous les permettre, vous en avez pour votre argent.

Avantages:

Audio de haute qualité avec Qualcomm aptX

6-8 heures d’utilisation continue

Beaucoup de couleurs parmis lesquelles choisir

Résistance à l’eau IPX5

Charge sans fil Qi et USB-C

Meilleure basse

Bicboz Sabbat E12

Donnez vie à votre musique

Le Bicboz Sabbat E12 émet un son époustouflant pour avoir un si petit facteur de forme, y compris les grosses basses et le support aptX.

Meilleur Premium: Sony WF-1000XM3

Source: Daniel Bader / Android Central

Si vous êtes dans une position où l’argent n’est pas un obstacle et que vous voulez simplement les meilleurs vrais écouteurs sans fil que vous puissiez trouver, pouvons-nous tourner votre attention vers le Sony WF-1000XM3. Ce sont certains des écouteurs les plus chers de ce facteur de forme que vous trouverez, mais l’expérience phare qu’ils offrent en vaut la peine.

Il se passe beaucoup de choses avec le WF-1000XM3, alors voici le pitch de l’ascenseur. Ces choses semblent exceptionnelles. Tous les écouteurs de cette liste sonnent bien, mais le WF-1000XM3 donne un coup de fouet avec un son riche et puissant et certaines des meilleures suppressions de bruit actives que vous puissiez trouver. La durée de vie de la batterie est également forte avec une endurance totale de 24 heures, et lorsque vous devez recharger le boîtier de charge, cela se fait via USB-C.

Une autre victoire pour le WF-1000XM3 est le contrôle gestuel. Retirez un écouteur de votre oreille et la musique s’arrête automatiquement. Remettez-le dedans et la musique reprend. C’est une petite chose, mais dans l’utilisation quotidienne, c’est l’une de ces commodités qui est difficile à vivre une fois que vous l’avez expérimentée par vous-même.

Avantages:

Certains des meilleurs ANC que vous trouverez

Qualité audio exceptionnelle

Durée de vie de la batterie fiable de 24 heures

Geste de lecture / pause automatique

Charge le boîtier avec USB-C

Les inconvénients:

Manque de résistance à l’eau

Le boîtier de charge est énorme

Meilleure prime

Sony WF-1000XM3

Faites-vous plaisir

Vous paierez un joli sou pour posséder le WF-1000XM3, mais si vous avez un budget flexible, ce sont parmi les meilleurs écouteurs que vous pouvez obtenir.

Meilleur Apple: Apple AirPods Pro

Source: Daniel Bader / Android Central

Enfin et surtout, nous devons parler des AirPods Pro. Certains des vrais écouteurs sans fil les plus populaires qui existent, les AirPods Pro offrent une excellente expérience utilisateur en échange du prix élevé.

Semblable au Sony WF-1000XM3, les AirPods Pro offrent une des meilleures annulations de bruit que vous trouverez dans le vrai segment sans fil. La quantité de bruit de fond que ces petits bourgeons peuvent bloquer est sacrément impressionnante, et facilement l’une des principales raisons d’envisager de les capter. De même, le mode Transparence fait exactement le contraire et vous permet d’entendre clairement tout ce qui vous entoure lorsque vous portez les écouteurs.

Vous pouvez techniquement utiliser les AirPods Pro avec un téléphone Android, mais vous manquez certaines des fonctionnalités qui rendent les AirPods si géniaux en premier lieu. En tant que tel, nous sommes plus enclins à les recommander si vous avez un iPhone.

Avantages:

L’annulation du bruit est de premier ordre

Gestes de tige uniques et efficaces

Son très agréable

Le mode transparence est incroyablement utile

Charge sans fil Qi

Les inconvénients:

Le boîtier de charge utilise Lightning

Perd des fonctionnalités avec des appareils non Apple

Meilleure pomme

Apple AirPods Pro

Vous avez un iPhone? Obtenez ces

Bien que cette proposition de valeur ne soit pas aussi bonne pour les propriétaires d’Android, les AirPods Pro sont une recommandation facile si vous avez un iPhone.

Conclusion

Les vrais écouteurs sans fil qui ont une annulation de bruit explosent rapidement en popularité, et en ce moment, les meilleurs que vous pouvez acheter sont l’ENACFIRE G20.

À presque tous les égards, l’ENACFIRE G20 s’impose. La qualité sonore est excellente, la prise en charge de Qualcomm aptX est prise en charge, la durée de vie de la batterie est longue et la cote IPX8 en fait un excellent choix pour une utilisation au gymnase ou sur des pistes extérieures.

Bien sûr, vous pourriez obtenir une meilleure suppression du son et du bruit de quelque chose comme le Sony WF-1000XM3, mais quand vous considérez tout ce qui est proposé pour le prix que vous payez, il est facile de voir pourquoi l’ENACFIRE G20 est en haut de notre liste.

Malheureusement, alors que les vrais écouteurs sans fil ont une meilleure suppression du bruit que jamais, ce n’est toujours pas le meilleur moyen de bénéficier d’une véritable annulation du bruit. Pour cela, vous aurez probablement besoin d’une paire d’écouteurs supra-auriculaires ou supra-auriculaires. Heureusement, il y a encore beaucoup d’options pour cela. Si vous avez décidé que vous vouliez simplement plus de véritables écouteurs sans fil parmi lesquels choisir, indépendamment de l’annulation du bruit, nous avons également une liste pour cela.

