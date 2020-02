Meilleurs vrais écouteurs sans fil de moins de 100 $ en 2020

Meilleur

Les grands écouteurs et écouteurs sont de toutes formes et tailles. Ils viennent également dans une variété de gammes de prix, ce qui facilite le choix d’un casque ou d’un ensemble d’écouteurs en fonction de votre budget. Une catégorie extrêmement populaire d’écouteurs au cours des dernières années a été de véritables écouteurs sans fil. Nous avons rassemblé une liste des meilleurs vrais écouteurs sans fil pour ceux à petit budget.

Choix du personnel

La plus grande force du Liberty Air 2 est la durée de vie de la batterie. Ils obtiennent jusqu’à 7 heures du côté des bourgeons et 21 heures supplémentaires avec l’étui de chargement inclus. Les écouteurs offrent également une connectivité Bluetooth 5.0 et USB-C pour le chargement, ce qui est toujours le bienvenu.

L’Outlier Gold présente une résistance à l’eau IPX5, un port USB-C pour le chargement, Bluetooth 5.0 et une excellente qualité sonore. Ils sont également très élégants, si cela vous intéresse.

Si vous recherchez le meilleur son avec de vrais écouteurs sans fil à petit budget, le TWS1 d’Edifier devrait être sur votre radar. Il y a une petite augmentation des basses, mais sinon, le son est très naturel et lisse. La plage dynamique et la scène sonore sont assez correctes compte tenu du prix.

Avec une résistance à l’eau et à la poussière IP66, le JBuds Air Sport sera capable de supporter la plupart des entraînements modérés à difficiles (sans natation). Les écouteurs offrent également jusqu’à 6 heures d’autonomie sur une seule charge et 28 heures avec l’étui de chargement inclus.

Le X5 propose certaines des basses les plus abondantes et les plus dynamiques de sa gamme de prix. Les amateurs de basse tomberont absolument amoureux de ces canettes. Ils disposent également de 6 heures d’autonomie à la fin des écouteurs et jusqu’à 24 heures supplémentaires avec l’étui de chargement.

Ces véritables écouteurs sans fil de PASONOMI sont dotés de Bluetooth 5.0 et d’un couplage rapide, d’une résistance à l’eau IPX7 et d’une autonomie de batterie de 72 heures entre les écouteurs et le boîtier.

Pour le prix, ces écouteurs de BEBEN sont un vol avec une résistance à l’eau IP68, 25 heures d’autonomie, Bluetooth 5.0 et une signature sonore solide. Ils sont également super confortables avec un boîtier de charge relativement compact.

Tous les grands écouteurs ne sont pas chers

Nous parlons souvent des vrais écouteurs sans fil “grand public” tels que les AirPods. Cependant, tous les vrais vrais écouteurs sans fil ne doivent pas être chers. L’Anker Soundcore Liberty Air 2 est une option fantastique qui sonne bien, dure longtemps et utilise USB-C pour la charge. Parmi les autres excellentes options, citons le Creative Outlier Gold, les écouteurs sans fil BEBEN True et l’Edifier TWS1.

J’irais pour le Creative Outlier Gold sur le Soundcore Liberty Air 2 en raison de l’esthétique. L’Outlier Gold propose également une autonomie beaucoup plus longue sur une seule charge, doublant les 7 heures du Soundcore LIberty Air 2 avec jusqu’à 14 heures sur une seule charge. Sinon, les deux écouteurs sont assez proches.

