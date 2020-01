Meilleurs vrais écouteurs sans fil en 2020

Source: Android Central

Les smartphones se débarrassent lentement mais sûrement de la prise audio 3,5 mm des smartphones et tablettes, de sorte que les utilisateurs se tournent vers le sans fil comme prochaine option viable. Les Sony WF-1000XM3 sont actuellement les meilleurs vrais écouteurs sans fil pour Android. Ils offrent un son solide, une longue durée de vie de la batterie et une suppression active du bruit (ANC) de pointe.

Meilleur dans l’ensemble: Sony WF-1000XM3

Source: Daniel Bader / Android Central

Il n’y a pas beaucoup d’écouteurs sans fil ANC en dehors du Sony WF-1000XM3 et des AirPods Pro. C’est pourquoi le Sony WF-1000XM3 est un choix facile en matière de performances ANC. Le design n’est pas le plus joli, et ils sont plutôt volumineux, mais ils font le travail.

La durée de vie de la batterie est excellente avec jusqu’à six heures seules et jusqu’à 19 heures avec le boîtier de charge. Pour une paire d’écouteurs ANC véritablement sans fil, le WF-1000XM3 est étonnamment excellent dans ce domaine. Bien sûr, comme avec la plupart des écouteurs ANC, le WF-1000XM3 offre un mode de son ambiant qui inverse les microphones ANC pour laisser entrer le monde extérieur, préservant ainsi la batterie.

La qualité sonore est sortie du champ gauche avec le WF-1000XM3. Plutôt que d’avoir un son accentué par les basses et des aigus encastrés, ce qui est typique des écouteurs Sony, les WF-1000XM3 ont des basses apprivoisées qui ne sont que légèrement amplifiées, les médiums et les aigus étant excellents et neutres.

En termes de résistance à l’eau et à la poussière, le WF-1000XM3 obtient un indice IPX4 de base. Cela signifie qu’ils sont “anti-éclaboussures”, ce qui recouvre la transpiration, mais ce n’est pas recommandé sous la pluie ou dans des situations similaires.

Avantages

Super son

Suppression active du bruit (ANC)

Mode son ambiant

Résistance à l’eau et à la poussière IPX4

Chargement USB-C

Les inconvénients

Pas aussi résistant à l’eau que les autres options

Conception volumineuse

Meilleur dans l’ensemble

Sony WF-1000XM3

Le tuer doucement

Le WF-1000XM3 dispose d’un superbe ANC et d’un mode de son ambiant qui vous permet d’avoir des conversations sans retirer vos écouteurs.

Meilleur finaliste: Samsung Galaxy Buds

Source: Android Central

Samsung est relativement nouveau dans le jeu des écouteurs sans fil. La société est connue pour conserver la prise audio 3,5 mm sur plusieurs générations, même lorsque ses concurrents continuent de la supprimer. Cependant, il semble que Samsung commence à hacher le cric lui-même. Avec les Galaxy Buds, Samsung a une première tentative vraiment solide de véritables écouteurs sans fil.

Les Galaxy Buds de Samsung s’intègrent mieux aux derniers smartphones de Samsung mais fonctionnent avec tous les autres smartphones, y compris les appareils Pixel et les iPhones. Vous manquerez des fonctionnalités telles que l’appariement rapide et l’accès rapide à l’état de la batterie des écouteurs, qui n’est disponible que sur les appareils Samsung. Il comprend un boîtier de charge sans fil qui utilise la norme Qi, en plus de la charge filaire USB-C pour une charge plus rapide. L’étui de chargement donne aux Galaxy Buds jusqu’à deux charges complètes pour les écouteurs et les écouteurs eux-mêmes durent jusqu’à six heures avec une seule charge.

Dans l’ensemble, ils sont fantastiques si vous possédez un smartphone Samsung et conviennent à tous les autres appareils que vous y associez. Ils offrent une superbe qualité sonore pour son facteur de forme, une autonomie de batterie exceptionnelle, une charge sans fil et une isolation acoustique. Il n’y a pas grand-chose de plus à demander. Le seul véritable inconvénient est le microphone des Galaxy Buds. Ils pourraient certainement être meilleurs et les destinataires se sont plaints que l’appelant est difficile à entendre.

Avantages:

Longue durée de vie de la batterie

Super son

Intégration avec les appareils Samsung

Boîtier de charge sans fil (et USB-C câblé!)

Application universelle sur Android

Les inconvénients:

Manque d’application / personnalisation iOS

Réponse des basses décevante

Mauvaises performances du microphone

Meilleur finaliste

Samsung Galaxy Buds

Audio équilibré et pratique

Le Samsung Galaxy Buds offre une excellente autonomie et un excellent son de batterie, des fonctions pratiques et un étui de chargement sans fil.

Meilleure suppression active du bruit: AirPods Pro

Source: Daniel Bader / Android Central

Bien qu’ils soient quelque peu limités sur Android (pas de lecture / pause automatique, Assistant Google ou de personnalisation), les AirPods Pro disposent actuellement de la meilleure suppression de bruit active pour un écouteur sur le marché. Les performances ANC de l’AirPods Pro sont fantastiques pour sa catégorie. Non, il ne battra pas les écouteurs supra-auriculaires haut de gamme tels que le Sony WH-1000XM3, mais il se rapproche de presque tout le reste sur le marché. Si nous devions faire une comparaison, l’ANC sur les AIrPods Pro se compare favorablement au casque Bose Noise Cancelling 700.

La qualité sonore est solide avec les AirPods Pro, avec des basses légèrement sous-accentuées mais plates. Les médiums bas et moyens sont neutres et plats tandis que les médiums supérieurs sont légèrement poussés vers l’avant, et les aigus sont neutres et plats également. La plage dynamique est excellente et la scène sonore est étroite mais sonne toujours spacieuse.

Les écouteurs obtiennent 4,5 heures de lecture audio avec l’ANC activé et cinq heures avec l’ANC désactivé. Le boîtier de charge inclus est évalué pour 19 heures de temps d’écoute supplémentaire. L’affaire se charge sur le connecteur Lightning propriétaire, ce qui est idéal pour les utilisateurs d’Apple mais pas pour ceux d’Android. Cependant, le boîtier de charge est capable de charger sans fil, ce qui signifie que vous pouvez contourner Lightning entièrement si vous êtes déjà investi dans la charge sans fil.

Le confort est également l’un des meilleurs que nous ayons testés. Contrairement à d’autres écouteurs dotés d’une “tige” en plastique à laquelle les embouts se fixent, les AirPods Pro se fixent directement sur le haut-parleur du bouton. Cela signifie que le bout de l’oreille est complètement autonome et peut vraiment se mouler à votre oreille sans que rien ne vous gêne.

Avantages:

Longue durée de vie de la batterie

Bon son

Étui de chargement sans fil

Superbe performance ANC

Les contrôles multimédias et les bascules ANC fonctionnent sur Android

Les inconvénients:

Pas de personnalisation sur Android

La foudre pour charger

Meilleure suppression active du bruit

AirPods Pro

Grand paquet

Les AirPods Pro ont cloué les fondamentaux avec une grande autonomie de batterie, une qualité sonore, une commodité et un confort.

Meilleure qualité sonore: Sennheiser Momentum True Wireless

Source: Sennheiser

Vous ne pouvez pas vous tromper avec Sennheiser en ce qui concerne tout équipement audio, et le Sennheiser Momentum True Wireless ne fait pas exception. Ces écouteurs font la liste de ceux qui aiment la danse, le hip-hop ou tout autre genre de musique lourd.

Le Momentum True Wireless a un boost super dur dans les basses. Il lui donne une signature sonore globale plus sombre, avec un médium clair et uniforme et une réponse des aigus plutôt décevante dans l’ensemble. La bonne nouvelle est que l’application mobile de Sennheiser (disponible sur iOS et Android) vous permet de personnaliser la signature sonore dans une certaine mesure.

Ils offrent six heures d’utilisation, avec jusqu’à 12 heures d’utilisation en utilisant le boîtier de charge inclus. Contrairement au Samsung Galaxy Buds, le boîtier manque de charge sans fil de toute nature, mais il offre toujours l’USB-C pour la charge.

Ils sont également l’un des plus gros écouteurs véritablement sans fil du marché. Mais ce n’est pas énorme car ils sont toujours beaucoup plus portables que tous les écouteurs intra-auriculaires ou intra-auriculaires. À tout le moins, ils sont toujours de poche, même avec l’étui de chargement assez grand.

Dans l’ensemble, si vous avez de l’argent à dépenser pour les écouteurs Sennheiser et que vous voulez cette bonne basse, c’est le choix pour vous.

Avantages:

Super qualité sonore

Autonomie de 6 heures

Boîtier de charge avec USB-C

App pour iOS et Android

Les inconvénients:

Etui et bourgeons volumineux

Graves accentuées

Meilleure qualité sonore

Sennheiser Momentum True Wireless

Son haute définition

Sennheiser propose certains des meilleurs équipements audio du marché, et le Momentum True Wireless ne fait pas exception.

Meilleur rapport qualité / prix: Anker Soundcore Liberty Air

Source: Android Central

En ce qui concerne le meilleur rapport qualité-prix, les Anker Soundcore Liberty Air sont le meilleur rapport qualité-prix. Si vous définissez vos attentes en conséquence, ce sont une excellente valeur.

Le boîtier de charge permet jusqu’à 20 heures d’écoute tandis que les écouteurs eux-mêmes vous offrent environ 5 heures d’écoute sur une seule charge. Bien que ces deux statistiques soient excellentes, le Soundcore Liberty Air ne propose aucun type de chargement sans fil et se charge toujours via le connecteur Micro-USB vieillissant.

Le son est excellent pour les écouteurs à ce prix. Ils sont plutôt neutres dans l’ensemble avec une légère augmentation des aigus. Ils disposent également d’un indice de résistance à l’eau IPX5, ce qui équivaut à pouvoir les utiliser sous la pluie ou lors d’exercices intenses.

Le confort est bon. Ce n’est pas l’écouteur le plus confortable que nous ayons jamais testé, ni le pire que nous ayons essayé. Ils sont plutôt confortables pendant les 30 premières minutes à une heure d’utilisation, mais après cela, vous aurez probablement besoin de faire une pause car les têtes se réchauffent après une certaine utilisation, ce qui les rend très inconfortables.

Avantages:

20 heures d’autonomie avec étui

Super son

Résistance à l’eau IPX5

Longue durée de vie de la batterie

Grand confort pour les courtes rafales

Les inconvénients:

Aucune personnalisation (application ou écouteurs)

Micro-USB pour charger

Meilleure valeur

Anker Soundcore Liberty Air

Morceaux solides et peu coûteux

Le Soundcore Liberty Air offre 20 heures d’écoute avec le boîtier de charge, un excellent son et une résistance à l’eau IPX5.

Qualité sonore optimale: Jabra Elite 75t

Source: Jabra

Le Jabra Elite 75t présente un son lourd très bas dès la sortie de la boîte, ce qui est surprenant. Les basses sont un peu boostées que certains peuvent détester les basses dans l’ensemble. Pour les têtes de basse, ce sera l’écouteur pour vous. En conséquence, les médiums sont légèrement en retrait et les aigus sont lisses et neutres. Si vous n’aimez pas les basses boostées, l’application smartphone compagnon de Jabra fera l’affaire. La scène sonore est bonne pour un écouteur vraiment sans fil et la plage dynamique est excellente.

La durée de vie de la batterie est excellente ici aussi avec jusqu’à 7,5 heures d’écoute sur une seule charge. L’étui de chargement inclus vous offre environ 20 heures d’écoute supplémentaires, totalisant environ 28 heures d’écoute avec l’étui de chargement. Malheureusement, ils ne comportent toujours pas de charge sans fil pour le boîtier, mais il se charge via USB-C, ce qui est une amélioration bienvenue.

Le confort est tout aussi grand. Le Jabra Elite 75t est étonnamment vraiment confortable, facilement dans notre top 5 des écouteurs vraiment sans fil les plus confortables. Vous ne ressentirez ni fatigue ni inconfort avec eux, même sur de longues périodes.

Les Elite 75t sont également résistants à l’eau et à la poussière IP55, ce qui signifie qu’ils n’auront aucun problème avec des choses telles que la transpiration, la pluie, la neige ou d’autres activités légères. Ne vous douchez pas et ne nagez pas avec eux.

Avantages:

Son personnalisable

Longue durée de vie de la batterie

USB-C pour le chargement

Résistance à l’eau et à la poussière

Excellent confort

Les inconvénients

Pas de charge sans fil

Le son lourd des basses est un peu trop pour certains

Qualité sonore optimale

Jabra Elite 75t

Son sans fil bon marché

Les Jabra Elite 75t sont de loin le meilleur rapport qualité / prix en termes de qualité sonore, d’autonomie, de confort et de portabilité.

Idéal pour les entraînements: Jaybird Vista

Source: Android Central

Quand il s’agit de travailler, le Jaybird Vista récemment annoncé est de loin la meilleure solution. Ils offrent une grande autonomie de la batterie tout en offrant une superbe isolation passive. La conception leur permet de s’adapter aux oreilles de la plupart des gens et avec une meilleure isolation signifie une signature sonore plus cohérente. Ils disposent du dernier protocole Bluetooth 5.0 pour une meilleure efficacité globale entre les écouteurs et votre téléphone.

En termes de codecs audio Bluetooth, vous n’avez que SBC ici, ce qui est bien en termes de qualité pour la plupart des gens. Mais la latence sera assez élevée ici, vous verrez donc un décalage notable lorsque vous regardez des vidéos ou jouez à des jeux. La durée de vie de la batterie est meilleure que la plupart avec jusqu’à 6 heures avec les écouteurs seuls et jusqu’à 10 heures supplémentaires avec le boîtier de charge inclus. Le boîtier de charge se charge via USB-C et prend environ 2 heures pour se recharger à mort. Pas de charge sans fil ici sur le boîtier.

La qualité sonore est décente ici. Le Vista a une signature sonore solide en forme de V avec des basses boostées, des médiums neutres et des aigus boostés. Le son n’est pas trop grondant ou lourd dans les basses et les aigus ne sont pas amplifiés au point où ils sonnent perçants ou tranchants.

Le Jaybird Vista offre une résistance à l’eau IPX7, il devrait donc être capable de résister à pratiquement toutes les sortes d’eau que vous lui lancez. Vous pouvez faire pratiquement n’importe quoi, mais nager avec ces choses.

Avantages:

Un son solide et amusant

Vie de la batterie

Bluetooth 5.0

USB-C pour le chargement

Résistance à l’eau IPX7

Les inconvénients:

Pas de charge sans fil pour le boîtier

Pas de pause automatique

Idéal pour les entraînements

Jaybird Vista

Accro de fitness

Le Jaybird Vista offre une signature sonore amusante pour travailler, Bluetooth 5.0, une grande autonomie de batterie et une résistance à l’eau IPX7.

Entraînement au meilleur rapport qualité / prix: TaoTronics SoundLiberty 53

Source: TaoTronics

Ils sont résistants à l’eau IPX7, ce qui est idéal pour les entraînements plus intenses (sans natation). Cependant, la partie la plus impressionnante du SoundLiberty 53 est la durée de vie de sa batterie. Les écouteurs eux-mêmes obtiennent jusqu’à cinq heures de lecture audio avant de devoir se recharger. Le boîtier de charge inclus est non seulement super petit, mais contient également 35 heures d’écoute supplémentaires. Cela signifie que vous obtiendrez 40 heures de lecture audio entre les écouteurs et le boîtier.

Cette grande autonomie de la batterie ne sera pas gaspillée car les SoundLiberty 53 sont super confortables. Il est peu probable que vous ressentiez une gêne ou une fatigue en les portant. Ils viennent avec plusieurs tailles d’embouts d’oreille dans la boîte juste au cas où les têtes préinstallées ne ferment pas bien.

Avec une bonne étanchéité, cependant, le SoundLiberty 53 sonne bien. La signature sonore globale a un coup de pouce dans les basses et les médiums, mettant en avant des instruments tels que les basses et les voix. Heureusement, le son ne noie pas les aigus, qui sont neutres et plats. La plage dynamique est excellente et la scène sonore est décente pour les vrais écouteurs sans fil. Vous pouvez toujours distinguer des instruments individuels, mais vous pouvez rencontrer des problèmes avec des pistes plus complexes.

Le SoundLiberty 53 présente cependant deux inconvénients majeurs. D’une part, il utilise toujours le connecteur Micro-USB vieillissant pour la charge et manque de charge sans fil, ce qui rend la charge des écouteurs légèrement plus ennuyeuse qu’elle ne devrait l’être. Deuxièmement, les écouteurs utilisent une configuration à l’ancienne qui vous permet uniquement d’utiliser indépendamment l’écouteur gauche. L’oreillette droite est essentiellement une oreillette muette et repose sur l’oreillette gauche pour lire le son. Si jamais vous perdez l’écouteur gauche, l’écouteur droit est pratiquement sans valeur jusqu’à ce que vous le remplaciez.

Avantages

Longue durée de vie de la batterie

Un confort exceptionnel

Résistance à l’eau IPX7

Super son

Les inconvénients

Micro-USB pour charger

Manque de charge sans fil

Peut uniquement utiliser l’écouteur gauche de façon indépendante

Entraînement de la meilleure valeur

TaoTronics SoundLiberty 53

Longue durée de vie de la batterie

Avec le SoundLiberty 53, vous obtiendrez une autonomie de batterie élevée, une résistance à l’eau et à la poussière de premier ordre et un son exceptionnel.

Conclusion

Les écouteurs véritablement sans fil ont gagné en popularité au cours des dernières années et font maintenant partie des écouteurs les plus populaires que vous pouvez acheter. Le choix d’une paire est difficile en ce moment car de nombreuses entreprises technologiques se précipitent pour sortir leurs propres versions. Au fur et à mesure que la technologie évolue, les écouteurs géniaux baissent de prix et la qualité sonore continue d’évoluer. Pour l’instant, le Sony WF-1000XM3 est notre premier choix pour des écouteurs vraiment sans fil.

Le Sony WF-1000XM3 est doté de la technologie de pointe de suppression active du bruit (ANC) et est au coude à coude avec les AirPods Pro. Cependant, ils avancent parce que le WF-1000XM3 est complètement personnalisable sur Android, vous donnant des options pour changer la quantité d’ANC que vous voulez, ainsi qu’un égaliseur de base à 5 bandes pour vous donner un certain contrôle sur la façon dont ils sonnent.

Un autre domaine où ils brillent est le département de la durée de vie de la batterie, offrant aux utilisateurs jusqu’à six heures de vie de la batterie avec les écouteurs, et 19 heures supplémentaires de vie de la batterie sur une seule charge. Son seul vrai défaut en termes de charge est le manque de charge sans fil d’aucune sorte. Si vous cherchez à faire le plein, vous devrez vous connecter via USB-C.

Comment choisir le meilleur véritable écouteur sans fil

Source: Daniel Bader / Android Central

Le choix des écouteurs peut être difficile, en particulier ceux sans fil. Ils se présentent sous différentes formes et tailles, et le confort peut varier considérablement en fonction de la taille de vos oreilles.

Mais ce n’est que la pointe de l’iceberg, car les fabricants d’écouteurs continuent de fabriquer des écouteurs personnalisés pour des scénarios spécifiques. Les écouteurs sans fil sont beaucoup plus compliqués que de simplement couper le cordon.

Qualité sonore

Sans surprise, le Sennheiser Momentum True Wireless prend la première place pour avoir le meilleur son global pour des écouteurs véritablement sans fil. Ils présentent une excellente dynamique et une scène sonore large par rapport aux autres écouteurs, sans parler des écouteurs véritablement sans fil.

Le son Sony WF-1000XM3 est étonnamment fantastique. Bien que Sony ait la réputation de fabriquer des écouteurs à son sombre, le WF-1000XM3 inverse la tendance ici. Vous obtenez une signature sonore globale plus neutre avec seulement une petite augmentation des basses et des médiums et des aigus neutres, ce qui lui donne un son plutôt impressionnant pour les écouteurs ANC.

Enfin, les AirPods Pro offrent un son exceptionnel. Les graves peuvent sembler décevants pour certains (tout en étant plats), les aigus sont neutres et les médiums sont un peu boostés. La plage dynamique est excellente mais la scène sonore est étroite mais spacieuse.

Les meilleurs vrais écouteurs sans fil, classés par qualité sonore

Sennheiser Momentum True Wireless

Sony WF-1000XM3

AirPods Pro

Samsung Galaxy Buds

TaoTronics SoundLiberty 53

Confort

Le confort joue un rôle énorme dans le choix d’une véritable oreillette sans fil. Le confort est sans doute plus important que toute autre chose parce que si elles ne correspondent pas à vos oreilles ou si vous ne pouvez les porter que 20 minutes à la fois, quel est l’intérêt?

Notre choix global, les AirPods Pro, est confortable pendant de longues périodes. Ils ne provoquent aucune fatigue d’oreille et sont super légers. Vous ne devriez certainement pas avoir de problème avec les AirPods Pro, car ils n’ont pas de tige en plastique qui se fait pousser dans l’oreille.

Les Samsung Galaxy Buds sont également confortables pendant de longues périodes. Ils ne provoquent aucune fatigue de l’oreille. Ce ne sont pas les écouteurs sans fil les plus légers du marché, mais ils ne sont pas les plus lourds. Vous ne devriez certainement pas avoir de problème avec les Galaxy Buds, à condition que vous ayez le bon ensemble d’embouts.

Le troisième sur notre liste est le Sony WF-1000XM3, et ils sont plutôt de grande taille et un peu lourds. Cependant, avec les embouts de l’oreille droite, ils peuvent être super confortables. Vous ne remarquerez jamais qu’ils sont là, mais vous ne ressentirez aucune sorte de fatigue d’oreille, même sur de longues périodes.

Les meilleurs vrais écouteurs sans fil, classés par confort

AirPods Pro

Samsung Galaxy Buds

Sony WF-1000XM3

Jabra Elite 65t

Jaybird Vista

Isolation acoustique

Les AirPods Pro prennent étonnamment notre premier choix pour les meilleures performances d’isolation acoustique. Bien qu’il soit comparable au WF-1000XM3 et que les deux soient assez proches, les AirPods Pro sont tout simplement plus cohérents en ce qui concerne ses performances de suppression active du bruit (ANC). Techniquement, les deux écouteurs seraient classés comme des performances ANC de premier ordre, mais il n’y a pas beaucoup d’autres écouteurs ANC vraiment sans fil là-bas en premier lieu.

Ainsi, aux troisième et quatrième places se trouvent les Jabra Elite 65t et Sennheiser Momentum True Wireless. Aucun des deux ne propose une annulation active du bruit mais est solide lorsque vous augmentez le volume à un niveau décent. Vous entendrez toujours une quantité décente de bruit environnemental, mais il est considérablement réduit lorsque vous augmentez le volume.

Les meilleurs vrais écouteurs sans fil, classés par isolation acoustique

AirPods Pro

Sony WF-1000XM3

Jabra Elite 65t

Sennheiser Momentum True Wireless

Jaybird Vista

Fonctionnalités intelligentes

Le Sony WF-1000XM3 est probablement l’un des écouteurs les plus intelligents du marché. Les écouteurs eux-mêmes disposent d’une lecture / pause automatique lorsque vous les retirez, d’une connexion automatique lorsque vous les mettez dans votre oreille, et de l’assistant Google mains libres ou d’Amazon Alexa. Vous obtiendrez également un mode de son ambiant qui vous permet d’entendre rapidement l’environnement autour de vous sans retirer vos écouteurs. Cette fonctionnalité utilise les excellents microphones ANC déjà à bord des écouteurs et les inverse.

Les écouteurs peuvent être configurés dans l’application compagnon Sony encore plus loin, vous permettant de personnaliser la signature sonore, la quantité d’ANC dans laquelle vous souhaitez être pompé et de choisir si vous souhaitez Google Assistant ou Amazon Alexa.

Jaybird possède l’une des applications pour écouteurs intra-auriculaires les plus robustes du marché. Bien que les écouteurs eux-mêmes n’aient pas de fonctionnalités intelligentes à part la connexion automatique lorsque vous les retirez de l’étui, les fonctionnalités ajoutées par l’application pour smartphone le compensent. L’application vous permet d’ajuster votre signature sonore et de retrouver vos écouteurs si vous les avez perdus.

Les AirPods Pro font la liste car ils sont intelligents, mais uniquement si vous utilisez un appareil iOS tel qu’un iPhone ou un iPad. Vous obtenez Siri mains libres, ils jouent et s’arrêtent automatiquement lorsque vous les retirez de votre oreille et les remettez en place, et vous obtiendrez également un appariement et un changement d’appareil transparents sur tout appareil Apple couplé à votre compte iCloud.

Les meilleurs vrais écouteurs sans fil, classés par fonctionnalités intelligentes

Sony WF-1000XM3

Jaybird Vista

AirPods Pro

Samsung Galaxy Buds

Jabra Elite 65t

Vie de la batterie

Le TaoTronics SoundLiberty 53 se distingue le plus par la durée de vie de la batterie. Combinant les écouteurs et la durée de vie de la batterie, ils obtiennent 40 heures impressionnantes. C’est presque le double de nos deuxième et troisième choix.

Nos deux concurrents suivants avaient tous une autonomie vraiment incroyable avec entre 24 et 26 heures avec leurs étuis de chargement respectifs. La durée de vie de la batterie est un sujet intéressant en ce qui concerne les vrais écouteurs sans fil, car vous devez tenir compte de la durée de vie de la batterie des écouteurs, mais également de la quantité de jus que le boîtier de charge vous donne.

Le Sony WF-1000XM3 a 25 heures d’autonomie entre les écouteurs et le boîtier de chargement. Cependant, le WF-1000XM3 borde les AirPods Pro dans ce cas, car ils peuvent durer jusqu’à six heures avec une seule charge, contre 4,5 heures de l’AirPod Pro avec une seule charge. Ces deux choix sont impressionnants en soi, compte tenu de la durée de vie nominale de la batterie lorsque l’ANC est activé. Naturellement, la durée de vie de la batterie est légèrement meilleure lorsque l’ANC est désactivé.

Les meilleurs vrais écouteurs sans fil, classés par durée de vie de la batterie

TaoTronics SoundLiberty 53

Sony WF-1000XM3

AirPods Pro

Anker Soundcore Liberty Air

Jaybird Vista

Qualité du microphone

Les meilleurs vrais écouteurs sans fil en termes de qualité de microphone sont faciles. Cette catégorie va aux Apple AirPods Pro. Bien qu’ils n’aient pas la meilleure reproduction sonore, Apple a réussi en ce qui concerne la qualité du microphone. Peu importe l’environnement, ils peuvent bien isoler votre voix de l’environnement qui vous entoure. Nous n’avons jamais eu un seul problème avec la personne à l’autre bout qui ne pouvait pas nous entendre, même dans des environnements très bruyants. L’algorithme d’isolation du bruit ici est superbe et n’est pas trop agressif au point que votre voix sonne robotique.

Le Jaybird Vista est également assez bon en ce qui concerne la qualité de son microphone. Bien qu’il ne soit pas aussi performant que les AirPods Pro, le Vista est capable de bloquer une quantité considérable de bruit de fond et l’algorithme d’isolation du bruit continue et ne coupe pas votre voix ou ne la rend pas robotique. La personne de l’autre côté peut encore entendre une quantité décente de bruit de fond, mais ce n’est pas trop mal.

Enfin, le Jabra Elite 65t. Ils sont également très bons dans ce département. Cependant, si vous avez une voix plus aiguë, l’algorithme d’isolation du bruit coupera très probablement une partie de votre voix. Bien que ce ne soit pas trop terrible, il convient de noter si vous avez une voix plus aiguë. Pour tout le monde, le Jabra Elite 65t se compare favorablement au Jaybird Vista. L’algorithme lui-même est excellent pour bloquer les bruits de fond et isoler votre voix. Vous pouvez toujours entendre une bonne quantité de bruit de fond, mais c’est aussi normal.

Meilleurs vrais écouteurs sans fil, classés selon la qualité du microphone

AirPods Pro

Jaybird Vista

Jabra Elite 65t

Sony WF-1000XM3

Sennheiser Momentum True Wireless

Peter Cao est un passionné d’audio depuis plusieurs années. Il a testé plus d’une douzaine d’écouteurs et est ravi de continuer son voyage audio.

