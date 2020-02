Même Snapdragon 865 ne peut pas faire briller ce “ produit phare abordable ”

Les sous-marques sont la saveur de la saison et la major chinoise BBK en a introduit une autre. Dans la foulée du Realme X50 Pro, l’Iqoo 3 5G rejoint les rangs des premiers téléphones équipés du Snapdragon 865. Un peu plus d’une semaine après le lancement du Samsung Galaxy S20, nous avons maintenant une autre marque qui vous apporte la plupart du matériel pour moins de la moitié du prix.

Nous avons passé quelques jours à essayer le dernier produit phare abordable et voici l’Android Authority sur l’Iqoo 3.

Iqoo 3: une conception dérivée

Le design de l’Iqoo 3 est aussi inoffensif que possible. Le téléphone reprend des indices de OnePlus, Oppo et un tiret de Huawei pour créer un hybride qui ne se démarque pas particulièrement. La conception est au mieux non descriptive, il y a quelques ajouts notables. La touche d’alimentation aux couleurs vives, pour sa part, se démarque pour briser la monotonie du design.

Deux «déclencheurs d’air» flanquent les bords droits du téléphone, ce qui permet une expérience de jeu plutôt bonne. J’ai toujours été un peu méfiant vis-à-vis des gadgets orientés jeu, mais je suis étonné, l’implémentation ici est meilleure que même le ROG Phone 2. Combiné avec les haptiques optimisés, il offre une expérience plutôt agréable.

L’absence d’un affichage à taux de rafraîchissement élevé est un amortisseur.

Cependant, il y a un inconvénient ici. Alors que les tas de puissance et les déclencheurs d’air font un excellent téléphone de jeu, l’Iqoo 3 n’a pas d’affichage à taux de rafraîchissement élevé. Avec des écrans à 90 Hz et plus, qui deviennent populaires même dans le segment de milieu de gamme, il est dommage de voir Iqoo lésiner ici.

Au-delà de cela, l’écran est assez bon à regarder. Hors de la boîte, la saturation des couleurs est un peu trop élevée, mais la lecture multimédia semble plutôt bonne. La résolution Full HD + est assez bonne pour la taille d’écran de 6,44 pouces. Économisez pour la découpe de la caméra dans le coin, l’écran ici offre un moyen étendu de profiter des jeux ou de tout ce que vous pourriez y lancer.

Le Snapdragon 865 et les déclencheurs aériens font de l’Iqoo 3 une puissance de jeu abordable.

Le Snapdragon 865 alimentant le spectacle est probablement un grand facteur de motivation si vous envisagez l’Iqoo 3. Alors, comment sont les performances? Comme prévu, le téléphone réussit tous les benchmarks et chaque jeu que nous lui avons lancé fonctionnait parfaitement. Mais ce n’est pas vraiment surprenant. Le plus grand avantage de la classe 2020 de matériel haut de gamme est le gameplay à haute fréquence d’images, et l’affichage à 60 Hz sur l’Iqoo 3 vous empêche de profiter des jeux sur smartphone de nouvelle génération.

L’interface utilisateur Iqoo semble être autre chose qu’un système d’exploitation Funtouch rebadgé.

L’expérience logicielle ici n’est pas vraiment à la hauteur non plus. L’interface utilisateur Iqoo semble être autre chose qu’une version skinnée du Funtouch OS du matériel de Vivo. Des ajouts superflus comme l’assistant intelligent Jovi sont disséminés dans le menu, tout comme les applications tierces. Pas un bon look pour Iqoo.

La durée de vie de la batterie est conforme à ce que vous attendez d’une cellule de 4440 mAh et des composants internes haut de gamme. J’ai toujours réalisé entre cinq et six heures de temps d’écran avec une utilisation agressive. La charge de 55 W vaut certainement la peine d’être soulignée ici, car elle vous permet de compléter le matériel en à peu près une heure. Très pratique à avoir.

Les caméras de l’Iqoo 3 sont-elles bonnes?

Écoutez, les caméras sont difficiles à obtenir correctement. Je suis entré avec de faibles attentes et les résultats étaient pour le moins contradictoires. Si tout ce que vous faites est de visualiser des images sur votre téléphone ou de les partager sur les réseaux sociaux, les images ultra-traitées et plus nettes peuvent vous plaire. Faites-les exploser sur un grand écran et ils s’effondrent simplement. En un coup d’œil, les images sont assez bonnes à regarder, mais le traitement agressif efface complètement les détails de bas niveau.

Alors que le mode HDR fonctionne assez bien pour faire ressortir la plage dynamique, la mise en œuvre est agressive et peu naturelle à regarder. Prise de vue à la lumière, elle peut souvent créer de vilains halos autour du sujet. De plus, l’imagerie portrait peut être aléatoire sur l’Iqoo 3, car les algorithmes de détection des contours ne font tout simplement pas un très bon travail.

Caméra principale Iqoo 3 Téléobjectif Iqoo 3

Malgré les affirmations d’Iqoo, les images en basse lumière se sont toujours avérées douces et manquant de détails. Les selfies, cependant, se distinguent car le téléphone parvient à capturer des images réalistes avec une bonne quantité de détails et même un éclairage.

Fait intéressant, l’une des capacités caractéristiques du chipset Snapdragon 865 est la prise en charge de l’enregistrement 8K. Non, vous n’obtenez pas cela ici. La vidéo 4K, 60FPS semble assez bonne, mais le traitement agressif est également visible ici.

Spécifications Iqoo 3

Iqoo 3Display6,44 pouces

E3 Super AMOLED

Full HD +

Rapport 20: 9

HDR10 +

ProcesseurQualcomm Snapdragon 865RAM8GB / 12GB LPDDR5Storage128GB / 256GB UFS 3.1MicroSDNoBattery4,440mAh

55W de charge

Caméra principale 48MP

Téléobjectif 13MP

Objectif grand angle 13MP 120 degrés

Objectif portrait 2MP

De face:

Prise en charge 16MPConnectivity4G LTE

Système d’exploitation 5G (sous-6 GHz, DSS, TDD / FDD, SA et NSA, sans mmWave) IQOO UI

Android 10 Sécurité Capteur d’empreintes digitales intégré

Déverrouillage du visage

Dois-je acheter l’Iqoo 3?

Il n’y a rien de vraiment mal avec l’Iqoo 3, mais c’est un effort plutôt ennuyeux pour un nouvel arrivant. La conception a été faite à mort et l’expérience du logiciel est terne. Ce qui fonctionne en sa faveur, c’est la pure performance et une expérience d’imagerie acceptable.

Cependant, avec le lancement du Realme X50 Pro, l’Iqoo 3 n’a pas vraiment l’avantage du premier venu. À moins que les déclencheurs à air ne soient en quelque sorte un incontournable pour vous, je donnerais au Realme X50 Pro un look long et dur.

L’Iqoo 3 coûte entre Rs. 36 990 (~ 517 $) et Rs. 44 990 (~ 629 $) pour les variantes 4G et 5G du téléphone. Ce n’est pas du tout un mauvais prix pour le matériel le plus récent et le plus performant. Cependant, un téléphone est plus que la somme de ses parties et l’expérience globale n’est tout simplement pas là. Donnez un laissez-passer à l’Iqoo 3.

