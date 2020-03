Même une conférence sur les coronavirus a maintenant été annulée à cause du coronavirus – .

Mercredi, l’Organisation mondiale de la santé a finalement déclaré le nouveau coronavirus pandémie mondiale. Le virus COVID-19 a infecté plus de 100 000 personnes dans le monde, et il affecte désormais tout, des petites entreprises aux grands géants de la technologie comme Apple et Google qui disent aux employés de travailler à domicile – même aux rassemblements politiques, puisque nous sommes dans une année d’élection présidentielle, après tout.

Ironiquement, une conférence sur le virus devait avoir lieu à New York cette semaine. Le Council on Foreign Relations avait prévu une table ronde sur «Faire des affaires sous le coronavirus» – une conférence sur le virus que le virus est désormais responsable d’annuler.

Le coronavirus continue de générer une couverture médiatique incessante dans le monde entier et ici aux États-Unis, où le virus est désormais la raison pour laquelle de nombreux événements ont été annulés, le festival de musique Coachella et la conférence de jeux E3 étant parmi les plus récents. Pendant ce temps, les géants des entreprises comme Google et Apple encouragent le plus d’employés possible à travailler à domicile, et les petites entreprises prennent également leurs propres précautions. Je reviens tout juste de vacances à Charleston, et mon restaurant préféré prévoit maintenant un employé supplémentaire à chaque quart de travail dont la seule tâche sera de désinfecter le restaurant et de s’assurer que les choses restent propres. À la lumière de tout cela et plus encore, y compris les dizaines de décès dans le monde, l’Organisation mondiale de la santé a finalement déclaré mercredi que le virus était une pandémie.

Pendant ce temps, The Daily Beast a mis en lumière un briefing privé qui donne à réfléchir aux membres du Congrès ces derniers jours sur COVID-19, le nom officiel du coronavirus (qui a tué au moins deux douzaines d’Américains au moment de la rédaction de cet article) . La plupart des Américains, a-t-on dit aux dirigeants du Congrès, seront éventuellement exposés à cette chose, même si de nombreuses personnes ne présenteront pas de symptômes ou ne seront pas infectées. En effet, l’influence du virus se révèle inexorable et apparemment impossible à contenir – et cela a même des conséquences ironiques. À savoir: Même une conférence sur les coronavirus qui devait avoir lieu cette semaine à New York a été suspendue à cause de quoi d’autre, le virus.

Cette annulation a été rapportée par Bloomberg, qui note qu’une table ronde du Council on Foreign Relations sur “Doing Business Under Coronavirus” prévue pour vendredi à New York a été annulée. Pas de surprise, car les grands rassemblements commencent à faire l’objet d’avertissements publics à mesure que la propagation du virus se poursuit.

À New York, en particulier, le gouverneur de l’État, Andrew Cuomo, a déclaré que la Garde nationale allait aider à mettre un couvercle sur les lieux de rassemblement publics pour essayer de contenir le virus. De même, l’ancien vice-président Joe Biden a sabordé un rassemblement et un événement de célébration prévus après ses grandes victoires à la primaire mardi soir – tout cela pour empêcher que de grandes foules ne soient exposées à des personnes malades. Peu de choses, cependant, sont aussi illustratives (et ironiques) sur la façon dont l’influence du virus est omniprésente que le fait qu’il est maintenant cité comme la raison pour laquelle un rassemblement public sur le coronavirus a maintenant, en fait, été annulé à cause de ce virus.

