Mercedes-AMG Petronas F1 Team s’associe à AMD pour F1 2020

L’équipe de Formule 1 de Mercedes-AMG Petronas a annoncé son partenariat avec le fournisseur de technologies de supercalcul, de simulation, de PC et de centres de données et le leader du calcul haute performance AMD (NASDAQ: AMD).

En tant que tels, tous les véhicules de Formule 1 de Mercedes porteront le logo AMD des deux côtés du cockpit de la voiture de l’équipe 2020, les combinaisons de course des pilotes et les vêtements de l’équipe et sur la station d’ingénierie. Le Mercedes-AMG Petronas Formula One Team et le team AMD sont tous deux dédiés à la performance optimale et extrême, et le nouveau partenariat donnera un nouvel élan aux courses de Formule 1 de cette année pour les deux sociétés.

Le partenariat ne s’arrête pas seulement sur l’étiquetage du logo. Le pilote de Formule 1 de l’équipe Mercedes utilisera les solutions commerciales AMD qui incluent les processeurs serveur AMD EPYC et les processeurs portables AMD Ryzen PRO.

John Taylor, directeur marketing d’AMD, a déclaré qu’ils étaient ravis de faire partie de l’équipe Mercedes-Petronas, ajoutant: «Chez AMD, nous sommes à notre meilleur lorsque nous créons des technologies perturbatrices qui repoussent les limites de ce qui est possible dans l’informatique haute performance », estime-t-il, les deux sociétés croient en« la fourniture d’une innovation et de performances incroyables de l’usine au circuit ».

L’innovation est au cœur de la Formule 1, nous essayons toujours de repousser les limites technologiques dans notre quête de la performance. Nous sommes ravis que AMD se joigne à notre équipe en tant que partenaire et nous attendons avec impatience le voyage qui nous attend alors que nous explorons des solutions sophistiquées pour libérer un potentiel de performance inexploité – Toto Wolff, le principal de l’équipe et PDG de Mercedes-AMG Petronas Formula One. Équipe

Le Mercedes-AMG Petronas Formula One Team avec le logo AMD sur ses véhicules pilotera sa voiture F1 2020 le 14 février 2020.