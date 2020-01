Merry Snowballs offrira gratuitement sur la plateforme Steam jusqu’au 31 janvier

Merry Snowballs est prêt à offrir une véritable aventure hivernale, avec l’aide de canons à glace et d’autres appareils spéciaux dont vous avez besoin pour combattre les boules de neige avec des enfants dangereux. De plus, les utilisateurs devront vaincre le maléfique homme de pain d’épice et même défier le Père Noël lui-même. De plus, Merry Snowball est gratuit sur la plateforme Steam.

Merry Snowballs est un jeu de boules de neige VR plein d’action où vous pourrez revivre vos combats de boules de neige d’enfance – cette fois avec les gadgets sympas que vous souhaitiez avoir! Battez-vous contre les enfants du quartier et frayez-vous un chemin jusqu’au sommet du classement mondial.

Merry Snowballs est une expérience d’action amusante, recréant le lancer de boules de neige dans le froid de l’hiver dans les pays occidentaux. Bien qu’il s’agisse d’un jeu traditionnel très familier à ceux qui ont vécu longtemps dans les pays européens et américains, il est assez étrange pour la plupart des joueurs de notre pays en raison de son climat caractéristique.

Le développeur Hatrabbit Entertainment est prêt à offrir gratuitement les joyeuses boules de neige pendant le nouvel an lunaire. N’oubliez pas de recevoir le jeu avant la date limite du 31 janvier. Le prix d’origine sur le marché international est de 5,99 $ (le prix du cuivre sur Steam n’est que de 80K).