Meryl Streep présentera un court métrage d’animation sur le Jour de la Terre pour Apple TV +

La célèbre actrice Meryl Streep s’apprête à raconter un court métrage d’animation à venir sur le Jour de la Terre pour Apple TV +.

Pour célébrer le Jour de la Terre, qui tombe le 22 avril, le court métrage de 36 minutes suivra un curieux de sept ans qui apprend la planète de ses parents et visite une mystérieuse exposition au “Museum of Everything”, selon Variety . Le film est basé sur le livre à succès du New York Times de Jeffers.

“Here We Are: Notes for Living on Planet Earth” fera ses débuts sur Apple TV + le 17 avril.

