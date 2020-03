Mes 20 principaux réglages et modifications que j’ai apportés à mon Galaxy S20

Si vous avez acheté un Galaxy S20 au cours de la semaine dernière, vous avez probablement commencé à effectuer votre série typique de réglages et d’ajustements lorsque vous vous installez dans votre nouveau smartphone. Nous avons tous nos petits changements préférés, et ils peuvent être assez personnels selon nos préférences, alors j’ai pensé partager 20 des choses que j’ai modifiées au cours de mes premiers jours sur le Galaxy S20.

1. Utilisez les touches de volume pour les médias

En 2020, je pense que c’est un peu idiot pour votre rocker de volume de faire autre chose que de contrôler le volume des médias. Nous gardons généralement nos téléphones en mode silencieux ou vibreur, donc contrôler les bruits du système ou de notification avec la bascule du volume est assez inutile. Samsung est l’un des rares OEM à ne pas faire du média le contrôle de volume par défaut, mais changer cela est assez simple: appuyez simplement sur la bascule du volume, appuyez sur la flèche déroulante dans le menu du son et basculez sur “Utiliser le volume touches pour les médias “on. À ce stade, vous serez prêt.

2. Ordre alphabétique du tiroir des applications

Celui-ci me rend fou: Samsung commande sa grille de tiroirs d’applications dans le lanceur comme un écran d’accueil: de nouvelles choses vont à la fin de la liste, et c’est à vous de l’organiser. Cela n’a aucun sens! Pour commander vos applications par ordre alphabétique, ouvrez simplement le tiroir des applications, appuyez sur le menu à 3 points en haut à droite et appuyez sur “Trier” pour trouver l’option de tri alphabétique. Bien mieux.

3. Développez la grille d’icônes de l’écran d’accueil et du tiroir d’application

Par défaut, Samsung autorise étonnamment peu d’icônes sur votre grille d’écran d’accueil, mais avec des téléphones aussi grands qu’ils le sont maintenant, il n’y a vraiment aucune raison de ne pas maximiser votre immobilier. Appuyez longuement sur une zone vide de l’écran d’accueil, appuyez sur Paramètres de l’écran d’accueil et définissez les dispositions de l’écran d’accueil et de l’application sur la plus grande configuration (5×6). Tant de place pour les activités!

4. Basculez le navigateur par défaut sur Chrome

C’est un choix personnel, mais autant de choses intéressantes que le navigateur Internet de Samsung peut faire, je ne peux tout simplement pas vivre sans Chrome. Si vous êtes le même, vous voudrez entrer dans les paramètres des applications par défaut (dans la zone des applications de l’application Paramètres …) et le basculer vers Chrome, sinon tous vos liens s’ouvriront dans Samsung Internet.

5. Basculez le clavier sur Gboard

Je considère cela comme obligatoire. Le clavier virtuel de Samsung est vraiment, vraiment mauvais. Les suggestions sont lentes, pas très bonnes, et la mise en page ne semble pas particulièrement bonne pour prédire ce que vos doigts recherchent réellement. Téléchargez Gboard et je peux vous promettre que vous ne reviendrez jamais.

6. Désactivez la touche Bixby et passez au menu d’alimentation

Comme configuré en usine, le fait de maintenir la touche marche / arrêt de votre Galaxy S20 ne vous donnera pas les options attendues pour … éteindre (ou redémarrer) votre téléphone. C’est ennuyeux et stupide. Pour y remédier, faites glisser la nuance de notification, appuyez sur l’icône d’alimentation, et en bas de l’écran, vous verrez un bouton “Paramètres des touches latérales”. À partir d’ici, vous pouvez basculer la fonction “Appuyez et maintenez” pour ouvrir le menu d’alimentation au lieu de Bixby, qui, soyons honnêtes, est vraiment la façon dont cela devrait être configuré de toute façon. Qui utilise Bixby?

7. Afficher le% de batterie dans la barre d’état

Je suis un peu amateur de batterie, donc connaître mon pourcentage de batterie exact est une sorte de must sur mon téléphone. Il est assez facile d’ajouter ceci de façon permanente à la barre d’état du téléphone, il vous suffit de dérouler le volet de notification, de le faire à nouveau pour les basculements de paramètres rapides étendus, puis d’appuyer sur le bouton de menu à 3 points. Vous trouverez une option “Barre d’état”, qui a une bascule pour afficher la lecture du pourcentage de batterie. (Je recommande également de basculer les icônes de notification sur “Toutes les notifications” si vous souhaitez voir toutes vos notifications dans la barre d’état.)

8. Toujours afficher le curseur de luminosité dans les paramètres rapides, désactiver les commandes de média et de périphérique

Dans le même menu à 3 points où les options de la barre d’état en direct sont celles de la disposition rapide du panneau. Cela vous permet de basculer le curseur de luminosité pour apparaître chaque fois que l’ombre de notification est ouverte, par opposition à seulement lorsque les basculements de paramètres rapides complets apparaissent. À ce stade, j’ai également opté généralement pour désactiver l’interface de contrôle des médias et des périphériques, car cela est à peu près inutile, à mon avis, et prend juste de la place dans l’ombre des notifications.

9. Désactivez les notifications météo Samsung

Utilisez-vous l’application Google? Vous envoie-t-il des notifications météo? Ensuite, vous n’avez pas besoin d’une deuxième application pour vous envoyer une autre notification pour le même temps que vous obtenez déjà. Accédez simplement à la zone des applications de Paramètres, recherchez «Météo» et désactivez toutes les notifications de l’application. Cela n’affectera pas votre widget météo écran d’accueil, il empêche simplement les notifications inutiles sur les informations dont vous n’avez pas besoin une deuxième fois.

10. Augmentez le délai d’affichage

Samsung définit le délai d’affichage de ses téléphones à 30 secondes, ce que je trouve ennuyeusement conservateur (je peux être bizarre). Je vais généralement dans les paramètres d’affichage et le règle sur 5 ou 10 minutes.

11. Basculez l’écran sur un rafraîchissement de 120 Hz

Votre Galaxy S20 possède un écran 120 Hz lisse et élégant. Vous devriez l’utiliser! Samsung a la série Galaxy S20 en mode de rafraîchissement à 60 Hz par défaut, car la durée de vie de la batterie du téléphone est nettement meilleure dans ce mode. Mais avec une batterie de 4000 mAh, même sur le plus petit S20, je pense que la plupart des gens pourront utiliser le téléphone à 120 Hz, et je n’ai pas vu de baisse vraiment ridicule de l’utilisation estimée. Certaines personnes disent qu’elles ne peuvent pas vraiment voir la différence avec 120 Hz activé, et si c’est le cas, vous pouvez tout aussi bien laisser cela de côté, mais pour ceux d’entre nous qui le font, c’est le point de non-retour. Je dois avoir des téléphones à haut niveau pour toujours maintenant.

12. Diminuez le “zoom” de l’écran ou la taille de la police pour afficher plus de contenu

Si votre vision n’est pas si grande, ce n’est probablement pas une bonne vision, mais pour moi, c’est une nécessité. La mise à l’échelle des polices par défaut de Samsung est tout simplement comiquement grande à mes yeux, donc je vais toujours dans les paramètres d’affichage et je la baisse d’un cran. L’écran semble juste moins encombré et, euh, moins comme s’il avait été conçu pour quelqu’un au milieu des années 70.

13. Désactiver les panneaux latéraux

La fonction d’écran de bord de Samsung était toujours un peu bizarre. Je connais des gens qui adorent ça, mais je trouve que c’est juste quelque chose que j’ouvre accidentellement quand je vais glisser près du bord de l’écran, surtout lorsque vous activez la navigation gestuelle d’Android 10 (qui est mon prochain conseil). Accédez simplement aux paramètres et recherchez les «panneaux de bord» et vous trouverez rapidement la bascule pour les désactiver.

14. Activer la navigation gestuelle

Pour moi, il n’y a tout simplement pas de retour aux touches de navigation traditionnelles. Je dois utiliser la navigation gestuelle maintenant, pour toujours. L’activer est assez simple: allez dans Paramètres et recherchez «type de navigation», puis sélectionnez des gestes en plein écran. J’ai désactivé les “indices” car je ne les ai pas trouvés nécessaires. La navigation gestuelle d’Android 10 est si intuitive une fois que vous l’avez utilisée pendant quelques jours, je vous suggère fortement de l’essayer. Le changement est difficile, mais je n’ai pas trouvé une seule personne qui ne se soit pas complètement convertie une fois qu’ils lui ont vraiment fait un essai honnête.

15. Activer le balayage depuis l’écran d’accueil pour le panneau de notification

Le lanceur de Samsung sur le Galaxy S20 ouvre le tirage de l’application, que vous glissiez vers le haut ou vers le bas sur l’écran d’accueil, mais cela peut facilement être modifié: ouvrez les paramètres de l’écran d’accueil et recherchez le bouton “Glisser vers le bas pour le panneau de notification”. Je désactive également les badges d’icônes d’application (plutôt inutiles!) Pendant que je suis ici, et Samsung a d’autres options comme le mode paysage que vous voudrez peut-être activer.

16. Désactiver les vibrations d’alerte intelligente

L’alerte intelligente est une fonctionnalité bien intentionnée mais très ennuyeuse des smartphones Samsung. Fondamentalement, l’alerte intelligente vibre lorsque vous décrochez votre téléphone si des appels ou des messages sont entrés alors que votre téléphone était inactif. Je trouve cela troublant, pour un, et tout simplement inutile, pour un autre. Si je décroche mon téléphone, je vais regarder mes notifications, je n’ai pas besoin de rappel! De plus, tout bourdonnement de téléphone qui n’est pas nécessaire est un mauvais bourdonnement.

17. Désactiver la mise en veille des applications inutilisées

Les protocoles d’économie d’énergie de Samsung pour One UI utilisent un comportement appelé «sommeil» d’application que je n’aime pas particulièrement. En bref, cette mise en veille fera en sorte que les applications que vous utilisez rarement auront une capacité très limitée (ou en fait aucune) à s’exécuter en arrière-plan. L’idée ici est que les gens installent un tas d’applications qu’ils n’utilisent jamais, et que ces applications créent ensemble une décharge de batterie incrémentielle avec leurs divers enregistrements et processus d’arrière-plan qui réduisent la longévité de votre téléphone. Pour ceux qui ont une connaissance limitée des smartphones, cela peut être une bonne idée, mais pour moi, l’idée que je pourrais manquer une notification d’une application parce que mon téléphone a décidé que je n’avais pas besoin de cette application pour pouvoir se réveiller en arrière-plan provoque des paranoïa. Ce qui m’amène à mon prochain ajustement.

18. Désactivez l’optimisation de l’alimentation pour Google Photos

Google Photos est l’une de mes applications préférées, et sa fonction de sauvegarde dans le cloud quasi-instantané est l’une de mes fonctionnalités préférées de cette application. Sauf que, depuis que Android a commencé à mettre en file d’attente les tâches d’arrière-plan de manière plus agressive avec la fonction “optimisation de la batterie”, ces téléchargements peuvent ne pas commencer pendant des heures après la capture d’une image. Ce genre de défait le but de l’ensemble. Heureusement, vous pouvez désactiver ce comportement par application. C’est une sorte de paramètre difficile à trouver, et ce n’est pas là que vous pensez probablement. Allez dans Paramètres et recherchez «Optimiser l’utilisation de la batterie», ce qui devrait vous amener au menu Accès spécial. Appuyez sur optimiser l’utilisation de la batterie, puis appuyez sur “Application non optimisée” et sélectionnez “Tout”. Ensuite, recherchez des photos et basculez-les en position désactivée. Vos photos et vidéos seront désormais téléchargées dès qu’elles seront prises, comme le prévoyait Google Photos.

19. Diminution de l’intensité des vibrations de notification

L’une de mes choses les moins préférées à propos du téléphone Samsung est leur force de vibration par défaut rauque pour les notifications – c’est en fait fort. Par rapport à la douce haptique de la ligne Pixel, cela prend toujours un peu de temps pour moi, mais une façon de le rendre un peu moins … agressif est d’aller dans les paramètres pour les sons et les vibrations et de régler l’intensité des vibrations pour les notifications à le niveau minimum. Même à son réglage le plus bas, il est toujours assez fort, mais il est nettement moins râpeux à mes oreilles. C’est une petite chose dans le grand schéma, mais je pense que l’utilisation de mon téléphone est moins stressante. Je ne peux pas supporter de le mettre en silence, c’est donc le meilleur compromis que je puisse gérer.

20. Désactivez Samsung Daily

Samsung Daily, ou l’artiste anciennement connu sous le nom de volet Bixby, est le point de vue de Samsung sur une sorte de flux Google Discover-y. Certaines personnes peuvent l’aimer, mais je n’ai pas besoin d’une application avec laquelle je n’ai jamais l’intention d’interagir avec l’utilisation de données et de RAM vivant sur mon écran d’accueil. Il suffit d’appuyer longuement sur l’écran d’accueil, de glisser vers le panneau Samsung Daily et vous verrez une bascule en haut pour le désactiver. C’est un peu difficile à trouver si vous ne savez pas où chercher, et j’ai simplement supposé que c’était là jusqu’à ce que quelqu’un me le signale.