Mettez-vous en forme avec votre téléphone: dix applications géniales pour vous aider à travailler à domicile (mise à jour: plus d’applications)

Depuis qu’on nous a demandé de travailler à domicile, j’ai reçu un tas de messages de mes amis et collègues me demandant des applications d’entraînement à domicile pour rester en forme. Au lieu de partager en privé mes recommandations avec eux, j’ai préféré les rendre plus largement disponibles ici. J’ai choisi dix applications du Play Store qui sont très bien notées et peuvent aider la plupart des gens à continuer à faire de l’exercice en étant confiné, y compris le cardio, le poids corporel et l’entraînement à haute intensité.

Freeletics – Workout & Fitness. App de poids corporel

Freeletics est l’une des applications de fitness les plus populaires. Il offre une grande variété d’exercices de poids corporel que vous pouvez faire n’importe où et vous permet d’accéder à des routines prédéfinies ou de créer les vôtres, en fonction de vos objectifs. Chaque mouvement est accompagné d’une explication vidéo, donc même les débutants peuvent les reproduire sans expérience préalable. Tout est conçu pour vous guider tout au long de votre séance, avec des minuteries et des compteurs intégrés, comme si vous vous entraîniez avec un coach. Un abonnement payant vous permettra d’obtenir un plan de remise en forme sur mesure avec une expérience entièrement personnalisée pour atteindre vos objectifs plus rapidement.

Entraîneur Fitbit

L’application Fitbit Coach est très similaire à Freeletics et vous donne accès à divers entraînements vidéo. Une bonne touche est la radio Fitbit, qui joue de la musique motivante pour dynamiser vos sessions. Il existe également un abonnement premium qui vous donnera accès à un contenu de formation personnalisé et exclusif.

Thenx

Thenx est similaire à Freeletics et comprend un tas de mouvements de poids corporel et de gymnastique, bien que certains puissent nécessiter un équipement spécifique. Tous les mouvements sont affichés dans un format vidéo avec un entraîneur professionnel les montrant. Vous pouvez choisir des exercices en fonction de votre niveau et même publier les vôtres et suivre d’autres athlètes.

Entraînement HIIT et cardio par Fitify

Les entraînements d’entraînement à intervalles de haute intensité sont un succès, mais ils nécessitent un timing précis et des routines prédéfinies, ce qui signifie généralement qu’il est plus pratique d’assister à un cours que de créer le vôtre. Cependant, grâce à Fitify, vous pourrez faire ces séances à la maison et même personnaliser leur durée, leurs exercices et leurs intervalles de repos. Si vous préférez commencer par des entraînements plus simples, vous avez également le choix entre de nombreuses séances de cardio et d’aérobie légères, afin que vous puissiez progresser progressivement vers des mouvements plus intenses. J’aime particulièrement la capacité de l’application à estimer vos calories en fonction de données individuelles, qui fournissent une estimation plus précise de la quantité que vous brûlez par entraînement. Enfin, il existe d’autres applications Fitify disponibles qui se concentrent sur des parties du corps ou des équipements particuliers, en fonction de vos objectifs et de ce que vous avez à la maison.

Tabata HIIT. Formation par intervalles à domicile

Les séances d’entraînement Tabata sont une sorte de HIIT et ne durent que quatre minutes. Cela permet de s’intégrer facilement dans une journée bien remplie à la maison, entre prendre soin des enfants et travailler. Les plans de formation de l’application se concentrent sur différents objectifs, notamment des parties spécifiques du corps, la combustion des graisses, etc. Il existe également une option pour créer votre entraînement personnalisé en fonction des exercices inclus. J’apprécie particulièrement le compteur de calories intégré à l’application et l’intégration à Google Fit, qui facilitent le suivi de vos entraînements.

Entraînement de poids corporel à la maison

Si vous n’aimez pas les cloches et les sifflets et que vous voulez une application plus simple, celle-ci est probablement un bon choix. Il est livré avec un tas de routines prédéfinies et peut même créer automatiquement un plan de formation en fonction de votre niveau. Vous avez toujours accès aux vidéos, mais il n’y a pas de coach virtuel pour vous guider tout au long de l’entraînement. Au lieu de cela, vous devrez saisir le nombre de répétitions que vous avez effectuées pour l’application pour les suivre et créer des tableaux de progression. C’est une bonne alternative pour ceux qui ont déjà de l’expérience mais qui veulent toujours des conseils pendant l’entraînement.

Routine d’entraînement Pilates exercises Exercices de fitness à domicile

Tous les entraînements ne doivent pas être intensifs et le Pilates est un excellent moyen d’entraîner votre corps de manière douce et d’améliorer la flexibilité musculaire. Cette application est livrée avec 60 exercices qui incluent des instructions vidéo et texte. Vous pouvez choisir parmi six programmes différents, allant des entraînements quotidiens pour les débutants aux plus avancés, ou vous avez la possibilité de créer votre entraînement personnalisé avec les exercices que vous voulez. Ce développeur a également un tas d’autres applications d’entraînement à domicile disponibles sur le Play Store, y compris celles de yoga et d’aérobie, que vous pouvez également vérifier si vous aimez celle-ci.

Fitplan: application de formation personnelle n ° 1

Fitplan propose de nombreuses séances d’entraînement à domicile par des entraîneurs populaires, avec plus de 50 programmes adaptés à vos objectifs personnels. Comme pour la plupart des applications mentionnées ci-dessus, les exercices comportent des instructions vidéo étape par étape. Cette application est basée sur un abonnement, mais vous pourrez l’essayer pendant une semaine avant de décider si vous souhaitez utiliser une alternative gratuite ou continuer avec celle-ci. Je vous recommande d’essayer plusieurs de ces applications et de décider laquelle vaut votre argent.

Entraînement à domicile – sans équipement

Si vous êtes un athlète et que vous vous retrouvez sans gymnase, cette application est probablement celle qu’il vous faut. Les séances d’entraînement à domicile fournissent une gamme d’exercices de poids corporel qui sont spécifiques à un groupe musculaire et ne nécessitent aucun équipement. Le contenu comprend également des routines d’échauffement et d’étirement, pour une séance d’entraînement entièrement complète, ainsi que la possibilité d’accéder aux instructions vidéo et de suivre vos progrès.

Entraînement à domicile – Aucun équipement et planificateur de repas

Si vous recherchez une application qui comprend à la fois la cardio-training et la musculation, celle-ci devrait être un bon choix. Ce n’est pas aussi sophistiqué que la plupart des autres, car il n’a pas d’instructions vidéo réelles, mais il offre toujours un guidage vocal et des animations. Son planificateur de repas intégré est également pratique, car il vous aide à manger sainement sans avoir à vous référer à une autre application.

Nike Training Club – Entraînements et conseils de mise en forme

L’application Nike regorge de bonnes choses: elle propose des entraînements gratuits qui incluent la force, l’endurance, la mobilité et même le yoga. Vous pouvez également cibler des parties spécifiques du corps, notamment les abdominaux, les bras, les épaules, les fessiers et les jambes. Les séances d’entraînement vont du début au niveau avancé, avec différentes intensités, et peuvent durer de 15 à 45 minutes.

Avec une offre aussi complète, vous pourrez choisir tout type d’entraînement que vous souhaitez, sans avoir besoin d’équipement à la maison. Si vous avez la chance d’avoir accès à certains, l’application comprend également des exercices complets, qui peuvent être utiles après l’accouchement. Enfin, compte tenu de la situation actuelle, Nike offre un accès gratuit à NTC Premium à tout le monde, en donnant accès à des programmes dirigés par des formateurs, à des conseils nutritionnels et de bien-être, ainsi qu’à des cours à la demande et à des séances d’entraînement sur tableau blanc.

PUMATRAC – Entraînement physique, entraînements et course à pied

PUMATRAC est conçu pour vous aider à vous entraîner sans aucun équipement à l’aide d’un coach virtuel. Il comprend plus de 100 exercices de boxe, de ballet, de yoga, de pilates et de course à pied, ainsi qu’une communauté intégrée d’athlètes pour se motiver mutuellement. L’application fonctionne également sur les montres Wear OS, mais cette fonctionnalité est surtout utile si vous courez à l’extérieur, ce qui n’est pas vraiment possible de nos jours.

Décathlon Coach – Sports Tracking & Training

Decathlon est une chaîne française de magasins d’articles de sport et a développé une application pour aider les gens à atteindre leurs objectifs. Il est livré avec de nombreux exercices intégrés qui peuvent inclure divers sports pour s’adapter à la large gamme d’équipements de la marque. Les exercices incluent la formation de poids corporel, le pilates et les étirements. Il y a même un GPS intégré pour suivre les séances en plein air une fois que vous êtes autorisé à sortir, ainsi que des plans d’entraînement pour que les coureurs se préparent pour un 10 km, un semi-marathon ou un marathon. Enfin, l’application propose des recommandations de repas, ce qui est particulièrement pratique compte tenu de la situation, car nous pouvons être tentés de me montrer plus indulgents sur ce que nous mangeons lorsque nous restons à la maison.

Asana Rebel: Mettez-vous en forme

La plupart des applications ci-dessus sont axées sur l’entraînement, tandis que celle-ci est plus complète, car elle combine le yoga, la force et des exercices cardio à haute intensité. En plus des séances d’entraînement, il propose des séances de méditation et des recettes, vous aidant à vous mettre en forme et à traverser cette période difficile tout en restant en bonne santé, à la fois physiquement et mentalement.

adidas Training by Runtastic – Entraînement à domicile

La plupart des applications ci-dessus proposent des entraînements prédéfinis, tandis que celle-ci se concentre sur la possibilité de créer des entraînements personnalisés. Par exemple, vous pouvez configurer la durée de vos séances et les groupes musculaires sur lesquels vous souhaitez vous concentrer en quelques minutes, pour que l’application crée un plan personnalisé. Comme avec la plupart des applications, vous obtenez des instructions vidéo pour chaque exercice, mais avec l’avantage supplémentaire de pouvoir les visualiser sur un écran plus grand à l’aide d’un Chromecast.

Compte tenu de la situation, nous devons nous abstenir de sortir autant que possible. Pour le bien de notre santé mentale et physique, il est important de continuer à faire de l’exercice, et j’espère que cette sélection peut vous aider à continuer à vous entraîner à la maison en quarantaine. N’hésitez pas à partager vos applications préférées avec nous dans la section des commentaires ci-dessous et assurez-vous de les garder exemptes de remarques hors sujet, y compris les informations ou conseils médicaux, les gouvernements / la politique et les insultes personnelles.