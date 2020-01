MGM a tenu des discussions avec Apple et Netflix pour évaluer l’intérêt pour l’acquisition

MGM a eu des entretiens préliminaires avec Apple, Netflix et d’autres grandes sociétés de médias pour évaluer leur intérêt pour une éventuelle acquisition, rapporte CNBC.

Le rapport confirme un autre rapport du Wall Street Journal le mois dernier qui suggérait qu’Apple envisageait des offres pour le contenu de MGM Holdings, bien que les pourparlers n’aient pas encore atteint un stade avancé.

Un accord avec MGM offrirait potentiellement à Apple un énorme catalogue de contenu à ajouter à Apple TV Plus. MGM possède la franchise James Bond et est responsable de plusieurs émissions de télévision à succès comme “The Handmaid’s Tale”, qui est actuellement diffusée sur Hulu. Il possède également Epix et les droits sur des films comme “Rocky” et “Mad Max”.

On ne sait pas quand et si MGM et Apple pourraient conclure une sorte d’accord, et toutes les entreprises ont refusé de commenter les pourparlers en cours.

À l’heure actuelle, Apple est derrière d’autres services multimédias en streaming. Apple TV + propose une poignée d’émissions Apple originales, comme «The Morning Show», «For All Mankind», «Servant» et «See». Certains des spectacles ont été nominés pour des récompenses et se sont avérés populaires, mais Apple a encore un long chemin à parcourir pour être en mesure de rivaliser avec les plus grands catalogues disponibles de Netflix, Hulu et Disney +.

