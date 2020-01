MGM a tenu des pourparlers préliminaires avec Apple au sujet d’une éventuelle acquisition

Apple aurait eu des entretiens préliminaires avec MGM sur la possibilité d’acquérir la société de médias (via CNBC). Netflix aurait également tenu des conversations similaires.

MGM est un candidat probable à l’acquisition

MGM, avec son célèbre lion rugissant, reste un acteur majeur de l’industrie des médias. Entre autres contenus, il possède le catalogue James Bond. De plus, c’est le studio derrière l’émission à succès The Handmaid’s Tale et la téléréalité Live PD. De plus, il possède Epix, un réseau câblé premium. Toute décision de l’acheter par Apple pourrait indiquer un désir d’étendre Apple TV + au-delà du contenu original.

Qu’il s’agisse d’Apple, de Netflix ou de quelqu’un d’autre, MGM est considéré comme une cible probable d’acquisition en 2020. Ses propriétaires comprennent trois fonds spéculatifs qui l’ont acheté lors de sa faillite en 2010 – Anchorage Capital, Highland Capital et Solus Alternative Asset Management. MGM a réalisé un chiffre d’affaires de 1 milliard de dollars pour les neuf premiers mois de l’année.