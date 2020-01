Mi Mix Alpha 5G avec écran 4D Surround: l’avenir des smartphones?

Xiaomi a publié sur Twitter une vidéo teaser de son prochain téléphone concept appelé le Mi Mix Alpha et cela a absolument époustouflé tout le monde. Xiaomi a fait l’impossible en portant la conception du smartphone au niveau supérieur. L’écran du Mi Mix Alpha va tout droit de l’avant vers le bord vers l’arrière vers l’autre bord. Ce smartphone prend le sens d’un «smartphone sans lunette» à un tout nouveau niveau.

Xiaomi a donné le nom Affichage surround 4D à sa nouvelle innovation, et il a un rapport écran / corps de 180,6%. Le géant chinois de la technologie a utilisé le matériau le plus solide, y compris la céramique pour la bande et une monture en titane. Pour protéger l’écran, un étui spécialement conçu a également été conçu pour cela.

Comme le Le téléphone concept Xiaomi Mi Mix Alpha 5G est principalement un écran, aucun bouton physique n’est présent sur le corps du téléphone. Au contraire, chaque bouton de commande est pratiquement présent à l’écran.

Le bouton de volume est activé par un glissement sur le bord du téléphone. De plus, il n’y a pas de prise casque sur ce téléphone. Xiaomi s’appuie sur une technologie acoustique qui transformera l’écran en écouteur et l’utilisera comme capteur de proximité. L’écran d’affichage complet montre l’état de la batterie lorsque le téléphone est branché et change sa couleur du rouge à l’orange au bleu au vert lorsqu’il est complètement chargé.

Les téléphones conceptuels Mi Mix Alpha 5G fonctionnent sur le Snapdragon 855+ et sont livrés avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage UFS 3.0. En termes de caméra, il utilise la caméra 108 MP de Samsung.

Xiaomi possède le plus grand marché de consommation en Inde, et la société a réussi à faire en sorte que son empire s’approprie la disponibilité de smartphones abordables. Cependant, il n’est pas encore clair si le smartphone Mi Mix Alpha 5G sera disponible en Inde. Il n’y a que 500 unités de téléphone disponibles sur le marché. Si Xiaomi décide de lancer le concept phone en Inde, le prix serait aussi élevé que Rs. 2,5 lakh.