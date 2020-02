Mi MIX Alpha deviendra le premier smartphone 5G d’Inde, à venir chez Mi Homes

Finie l’époque des smartphones 4G ultra-rapides, le monde s’oriente déjà vers la 5G. Dans la foulée des autres concurrents, Xiaomi va lancer son premier smartphone 5G en Inde. Les smartphones seront disponibles pour sélectionner Mi Homes à travers le pays à partir du 22 février.

Un article Twitter de Mi India publié le 21 février a révélé le lancement, indiquant que les téléphones seront d’abord présentés dans les maisons Mi à Embassy Tech Village et Indiranagar, Bangalore. Par la suite, les clients peuvent obtenir les smartphones Mi 5G dans les autres points de vente du pays.

À propos de Mi MIX Alpha

Mi MIX Alpha est le tout premier smartphone 5G lancé en Inde. De plus, ce smartphone a un design futuriste qui peut être exploré de nombreuses façons. Le corps du smartphone est entouré d’un écran. Un article de blog Mi révèle que l’affichage de Mi MIX Alpha s’étend d’avant en arrière.

L’affichage remplace le cadre latéral et vous pouvez y voir l’état et les informations. En plus de cela, les applications les plus utilisées sont là sous forme de gadgets sur l’écran arrière. Fait intéressant, le smartphone dispose de capteurs d’humidité et de qualité de l’air intégrés qui peuvent vous fournir des informations environnementales précises.

Mi MIX Alpha dispose d’une technologie de stratification en couches innovante qui donne au téléphone un écran surround. Parallèlement à cela, le smartphone dispose également d’un capteur d’empreintes digitales à l’écran avec une technologie acoustique d’affichage pour optimiser l’expérience sonore.

Plus important encore, le nouveau 5G MIX Alpha est livré avec un appareil photo ultra-haute résolution de 108 MP. Les trois caméras primaires comprennent une caméra grand angle SONY IMX350 20MP, une caméra téléobjectif Samsung S5K2L7 12MP et une caméra ultra haute résolution Samsung HMX 12032 x 9024. Les caméras vous permettront de capturer des photos avec plus de détails et de profondeur.

Le corps du MIX Alpha est en alliage de titane de qualité aérospatiale qui est 3 fois plus résistant que l’acier inoxydable ordinaire. De plus, la céramique de précision et le verre saphir confèrent au smartphone une meilleure durabilité.

Le Mi MIX Alpha utilise une batterie lithium-ion à base de nano-silicium de 4050 mAh et prend également en charge une charge rapide filaire de 40 W. Le smartphone fonctionne sur Snapdragon 855, est livré avec 12 Go de RAM et dispose d’un stockage ultra-rapide UFS3.0 512 Go. Enfin, le teaser du téléphone est très prometteur et on peut sûrement dire que Mi MIX Alpha va sûrement faire une déclaration parmi les téléphones du futur.