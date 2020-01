Micrologiciel AirPods Pro 2C54: réduction du bruit, amélioration de la réponse en fréquence et précision des graves

Le 16 décembre, Apple a publié une nouvelle mise à jour du firmware pour les AirPods Pro, faisant passer le firmware du 2B588 au 2C54. Après les mises à jour, plusieurs rapports anecdotiques ont indiqué que la suppression du bruit des AirPods Pro pouvait avoir été affectée négativement par la mise à jour. Pour ajouter à la confusion, Apple a depuis retiré la mise à jour 2C54, donc tout le monde avec AirPods Pro ne peut pas avoir la dernière mise à jour.

Les utilisateurs ont demandé au site d’examen technique RTINGS.com de réévaluer leurs tests précédents des AirPods Pro avec le nouveau firmware pour confirmer toute modification dans le nouveau firmware.

RTINGS a publié ses conclusions aujourd’hui et confirme que le 2C54 aggrave objectivement la fonction de suppression active du bruit des AirPods Pro:

Mise à jour 01/10/2020: Après la mise à jour vers le firmware 2C45, nous avons retesté le casque et nos résultats ont montré une baisse assez significative des performances d’isolement, principalement dans la gamme des basses. Cela signifie qu’avec ANC activé, ces écouteurs ne feront pas un aussi bon travail pour bloquer les grondements de bas moteur des avions ou des bus qu’ils le faisaient avant cette mise à jour. Cet examen reflète ces changements, mais les nouvelles ne sont pas toutes mauvaises, cependant. Dans d’autres domaines de test, le micrologiciel 2C54 semble améliorer les performances de réponse en fréquence et la précision des basses. Remarque: RTINGS fait incorrectement référence au micrologiciel en tant que version 2C45, et non 2C54.

Apple a retiré le micrologiciel 2C54 quelques jours seulement après sa sortie, il travaille donc probablement sur les problèmes décrits. Vous pouvez savoir quelle version de firmware vous avez en allant dans Paramètres -> Général -> À propos -> AirPods Pro.

