Microsoft aide des aveugles à reconnaître des visages utilisant l’IA dans le cadre du projet Tokyo

Microsoft continue d’utiliser la technologie pour s’améliorer

l’accessibilité et aussi des pneus pour améliorer sa croissance et son développement dans le projet

Tokyo, une combinaison de technologies qui étendent les capacités des gens. Projet

Tokyo utilise l’intelligence artificielle pour améliorer l’accessibilité.

Il est propulsé spécifiquement par l’objet, la reconnaissance de scène et l’apprentissage automatique. Vous pourriez très bien prendre une photo de vos amis et entendre qui fait quoi et où, et s’il y a un chien sur la photo (important) et ainsi de suite car il y a aussi une reconnaissance faciale intégrée.

Selon un article de blog publié par Microsoft, Janeiro,

Brésil, observant comment ils interagissaient avec d’autres personnes pendant leur navigation

aéroports, fréquenté des sites sportifs et fait du tourisme, entre autres

Activités. Le groupe de recherche a commencé du Royaume-Uni aux Jeux paralympiques de 2016

à Rio de Rio en suivant les athlètes et les spectateurs avec différents niveaux de vision sur

un voyage.

L’équipe de Project Tokyo a développé les algorithmes susmentionnés connectés à un HoloLens dont les lentilles avant ont été retirées. Les experts en apprentissage automatique qui fonctionnent sur des unités de traitement graphique sont hébergés dans un PC.

Toutes ces informations sont transmises au porteur par des signaux audio. Il émettra un clic qui sonne comme s’il venait à peu près de cette distance vers la gauche. Par exemple, si le HoloLens modifié détecte une personne à un mètre de distance sur le côté gauche de l’utilisateur.

Microsoft a promis 25 millions de dollars sur cinq ans pour les universités, les organisations philanthropiques et d’autres qui développent des outils d’IA pour les personnes handicapées, annoncé en mai pour l’accessibilité.

