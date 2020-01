Microsoft annonce des outils de prévisualisation Android à double écran pour Surface Duo

Microsoft a publié un aperçu du SDK pour le Surface Duo et a discuté des aperçus à venir pour Windows 10X. Un nouveau billet de blog de Microsoft décompose les plans de Microsoft pour les appareils à double écran, et comment les développeurs auront accès aux SDK pertinents au fil du temps.

Microsoft a annoncé la disponibilité de l’aperçu SDK pour le Surface Duo. Microsoft déclare que l’aperçu du SDK permet aux développeurs de voir comment ils peuvent tirer parti des expériences sur deux écrans, notamment:

API Java natives pour prendre en charge le développement à double écran pour le périphérique Surface Duo, y compris l’API DisplayMask, le capteur d’angle de charnière et les nouvelles fonctionnalités du périphérique.

Un émulateur Android avec une image Surface Duo d’aperçu intégrée à Android Studio pour que vous puissiez tester votre application sans appareil physique. L’émulateur simule les postures, les gestes, l’angle d’articulation, imitant la couture entre les deux écrans, etc. Nous continuerons d’ajouter des fonctionnalités au fil du temps.

Exigences: Pour Android Studio et Android Emulator.

Les développeurs verront également une version préliminaire du SDK Windows pour aider à développer du contenu pour Windows 10X dans les semaines à venir. L’objectif de Microsoft est de publier un émulateur Microsoft le 11 février et de partager de nouvelles API pour une prise en charge double écran, une documentation supplémentaire et des exemples de code, notamment:

API Windows natives pour le développement sur deux écrans afin de permettre à votre application de s’étendre sur les deux écrans, de détecter la position de la charnière et de tirer parti de Windows 10X.

Microsoft Emulator est un émulateur Hyper-V à double écran afin que vous puissiez déployer vos applications existantes Windows Universal Platform (UWP) et Win32 et tester dans des scénarios à écran simple et double. L’émulateur simule le périphérique physique afin que vous puissiez voir comment vos applications interagissent avec Windows 10X.

Configuration requise: Un aperçu récent de Windows Insiders de Windows 10 64 bits (Pro, Enterprise ou Education), un processeur 64 bits avec 4 cœurs, 8 Go minimum (16 Go de RAM recommandés), un processeur graphique activé et Hyper-V dédié qui prend en charge Direct X 11.0 ou plus tard.

En outre, Microsoft a annoncé de nouvelles propositions de normes Web pour permettre des expériences à double écran pour les sites Web sur Android et Windows 10X.

Pour aider les développeurs à travailler sur des appareils à double écran, Microsoft organisera la Journée des développeurs Microsoft 365 le 11 février à 8h30 PDT. L’événement est axé sur les expériences à double écran et couvrira plusieurs sujets, notamment comment:

Tirez le meilleur parti de ces SDK et émulateurs

Utiliser des outils et des langages multiplateformes

Concevoir des applications pour les appareils à double écran

Créez des expériences à double écran sur le Web

Connectez vos applications avec Microsoft 365

Avec le Surface Duo, le Surface Neo et plusieurs PC à double écran, l’optimisation du contenu pour plusieurs écrans est de plus en plus importante pour Microsoft. L’intégration précoce des développeurs est une étape importante pour optimiser ces appareils.

