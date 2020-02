Microsoft Defender Advanced Threat Protection arrive sur iOS

Le logiciel de sécurité Defender Advanced Threat Protection de Microsoft arrive sur iOS. La société a annoncé jeudi qu’elle prévisualiserait les versions pour les appareils Apple et Android lors de la conférence de sécurité RSA la semaine prochaine.

Microsoft présentera Defender ATP pour iOS lors de la conférence RSA

Dans un article de blog, le vice-président de Moti Gindi, Microsoft Threat Protection, a écrit:

L’extension de la protection contre les menaces des points finaux à Linux est une demande de longue date de nos clients et nous sommes ravis de pouvoir répondre à cette demande. Nous savons que les environnements de nos clients sont complexes et hétérogènes. Il est plus important que jamais de fournir une protection complète sur plusieurs plates-formes via une solution unique et une vue rationalisée. La semaine prochaine, lors de la conférence RSA, nous donnerons un aperçu de nos investissements dans la défense contre les menaces mobiles avec le travail que nous faisons pour apporter nos solutions à Android et iOS.

Il semble que le déploiement sera réservé aux clients Enterprise, du moins au début. Microsoft avait précédemment annoncé que son logiciel Advanced Threat Protection serait disponible sur Mac.