Microsoft Defender ATP Security Platform arrive sur iOS et Android

Microsoft a annoncé aujourd’hui son intention d’apporter une version de sa plate-forme de sécurité Defender ATP sur iOS et Android.

Defender ATP fournit “une protection préventive, une détection post-violation et une enquête et une réponse automatisées” pour Windows et macOS, mais on ne sait pas ce que la plate-forme offrira sur iOS étant donné qu’il s’agit d’un système d’exploitation en bac à sable. Les applications “antivirus” existantes pour l’iPhone ne proposent généralement que des fonctionnalités telles que le vol d’identité et la prévention du phishing, le blocage des sites Web et des appels téléphoniques et l’accès VPN.

Microsoft prévoit de partager plus de détails sur Defender ATP pour iOS et Android la semaine prochaine lors de la conférence RSA à San Francisco.

