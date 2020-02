Microsoft Edge à base de chrome apporte de solides paramètres de confidentialité

La dernière version de Microsoft Edge qui a été développée sur le moteur open source Chromium est sortie. Il est conçu non seulement pour fonctionner sur Windows 10 mais également sur des versions plus anciennes comme Windows 8, 8.1 et Windows 7. De plus, il a également été rendu compatible avec d’autres plates-formes telles que macOS, iOS et les appareils basés sur Android.

Microsoft Edge à base de chrome est livré avec des paramètres de confidentialité très efficaces et simples à utiliser. Non seulement l’utilisateur peut être à l’abri des sites malveillants, mais aussi éloigner les sites ennuyeux. La fonctionnalité «Bloquer les applications potentiellement nuisibles» rend cela possible.

Lorsque la description de la fonctionnalité lit cette fonctionnalité lorsqu’elle est activée, elle avertit l’utilisateur s’il télécharge des applications de «faible réputation» comme des programmes de spam tristement célèbres pour envoyer des notifications sans fin et des programmes incorporant des processus de crypto mining. Ces programmes ne sont pas techniquement classés comme des logiciels malveillants mais sont toujours considérés comme une nuisance pour un utilisateur.

En plus de la fonctionnalité ci-dessus, Microsoft Edge facilite également la prévention du suivi, offrant à l’utilisateur une expérience de navigation Web plus privée. Le niveau le plus bas de prévention du suivi est «De base», puis celui du milieu est «Équilibré» et le niveau le plus élevé est «Strict» que les utilisateurs ont prétendu bloquer les annonces en l’absence d’un bloqueur de publicités.

La configuration des paramètres de confidentialité n’est qu’à quelques clics et selon les critiques, les paramètres de confidentialité de Microsoft Edge sont meilleurs que ceux de Chrome. Et avec Microsoft Edge bien connu pour sa faible consommation de ressources et ses opérations plus rapides.

Google Chrome a enfin un concurrent puissant sur le marché.