Microsoft Outlook ajoute une fonction d’annotation pour les photos et les documents numérisés

Outlook est l’une des applications de messagerie tierce les plus populaires sur Android, et elle continue de s’améliorer. Quelques mois seulement après avoir déployé la prise en charge du mode sombre et l’intégration POP3, l’application a ajouté la possibilité d’annoter des photos et des documents en utilisant l’appareil photo de votre téléphone.

Lors de la rédaction d’un e-mail, vous pouvez appuyer sur le bouton de l’appareil photo pour prendre une photo ou numériser un document. Cette fonctionnalité n’est pas nouvelle, mais ce qui est nouveau, c’est que vous pouvez maintenant dessiner sur des images. Par exemple, vous pouvez entourer une section d’un document numérisé pour indiquer ce que le destinataire doit regarder.

Il y a cependant un inconvénient majeur à cette fonctionnalité – cela ne fonctionne qu’avec les images capturées dans l’application Outlook. Si vous souhaitez dessiner sur une image existante ou numériser, vous devrez le faire avec une autre application.