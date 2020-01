Microsoft redonne quelques fonctionnalités Edge à Chrome

Fin 2018, Microsoft a finalement abandonné son moteur de navigation interne pour les ordinateurs de bureau, déplaçant son navigateur Edge vers le désormais presque omniprésent Chromium: la base de Chrome. Les premières versions ont atterri il y a un peu moins d’un an, et maintenant certains des changements de Microsoft sur Chromium sont en train de percoler en amont – c’est une façon pour les développeurs de dire que Microsoft propose certains de ses réglages à Google, et qu’il les réintègre dans Chromium où quiconque exécute Chrome (et tout autre navigateur basé sur Chromium) en bénéficiera également.

La nouvelle vient de la courtoisie d’un Redditor aux yeux d’aigle parcourant les rapports de bogues de Chrome, qui a repéré une communication concernant un petit changement dans un menu contextuel d’onglet sur Chrome. Il s’avère qu’un changement connexe plus important vous permettant de déplacer plusieurs onglets entre les fenêtres est également prévu, et Microsoft est derrière.

Un échange très courtois entre deux développeurs des deux sociétés résume simplement la nouvelle relation que nous constatons entre Microsoft et Google en ce qui concerne Chromium:

Commentaire 1: [email protected] (Google)

“Si vous êtes toujours intéressé à remonter cela depuis Edge, nous serions heureux de le prendre :)”

Commentaire 2: [email protected] (Microsoft)

“[email protected], super! Je prendrai alors possession de ce problème. “

Le patch suivant, déjà fusionné en amont par Google, est la cerise sur le gâteau de bromance apparent. Ce n’est pas le premier correctif soumis par un employé de Microsoft à Chromium, ni le premier correctif accepté, mais c’est l’une des premières “grandes” fonctionnalités en dehors d’une correction de bogue ou d’une solution de contournement que nous avons vues, et The Verge note que Microsoft a effectué plus de 1 000 petits engagements sur Chromium au cours de la dernière année, y compris un ajustement pas si petit permettant la connexion Windows Hello pour 2FA.

On pourrait dire que Microsoft et Google sont de plus en plus étroitement liés ces dernières années. Microsoft a annoncé de façon mémorable son premier téléphone Android, le Surface Duo, à la fin de l’année dernière, qui, selon lui, est le bénéficiaire d’un partenariat avec le grand G pour “faire ressortir le meilleur d’Android”. Espérons que les changements en amont de Microsoft vers Chromium se poursuivent. La collaboration en matière de code ne peut que jamais aider les deux entreprises, sans parler des avantages pour les consommateurs sur toutes les plateformes.

Titre alternatif: Microsoft obtient une partie de son beurre d’arachide Edge dans le chocolat Chrome de Google, la gourmandise s’ensuit