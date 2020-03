Microsoft Stream gagne de nouvelles fonctionnalités pour le tournage et le montage

Microsoft Stream a reçu une mise à jour majeure sur iOS et Android. La mise à jour apporte plusieurs fonctionnalités pour filmer et monter des vidéos, y compris la possibilité d’enregistrer des vidéos en temps réel. Microsoft Stream est une plate-forme vidéo axée sur l’entreprise qui s’intègre à Office 365. Elle ressemble un peu à YouTube mais se concentre sur le partage de contenu d’entreprise. L’application elle-même est gratuite, mais le service nécessite un abonnement Office 365 commercial pour fonctionner.

Les journaux des modifications pour les applications iOS et Android sont identiques:

Capturez, échangez, annotez et découpez, oh mon Dieu!

Tu peux maintenant:

exploitez la puissance de votre caméra pour enregistrer des vidéos en temps réel

permuter entre les caméras arrière et avant pendant l’enregistrement

annoter avant, pendant ou après un enregistrement

faire des autocollants à partir de photos

afficher les clips dans l’ordre chronologique

faites glisser n’importe quel clip sur votre enregistrement pour l’assembler dans un nouvel ordre

garniture pour raccourcir la longueur totale

accéder à toutes les vidéos téléchargées depuis les serveurs de votre entreprise via l’application

Ces nouvelles fonctionnalités rendent la version mobile de Microsoft Stream beaucoup plus puissante et utile. Il peut désormais enregistrer des vidéos en direct, basculer entre les caméras avant et arrière et être utilisé pour annoter et éditer des vidéos.