Microsoft Teams ajoute des sous-titres en direct et plus pour iOS et Android

L’utilisation de Microsoft Teams monte en flèche pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19), et Microsoft vient d’ajouter de nouvelles fonctionnalités aux versions iOS et Android de Microsoft Teams via OnMSFT. Les versions mobiles de l’application prennent désormais en charge les sous-titres en direct dans les réunions et les appels de groupe, l’affichage du contenu partagé lorsque vous rejoignez une réunion avec un appel téléphonique et d’autres fonctionnalités pratiques.

Voici le journal des modifications complet, pour Microsoft Teams sur iOS:

Activer les sous-titres en direct pendant une réunion ou un appel de groupe

Afficher le contenu partagé lorsque vous rejoignez une réunion via un appel sur un téléphone portable

Les appelants RTC entendront de la musique pendant qu’ils sont en attente

Obtenez un lien vers des chaînes à partager avec d’autres

Appuyez longuement sur l’icône de l’application pour un raccourci pour passer un appel

Recevez une alerte de tonalité et de vibration pour les appels entrants pendant un appel

Corrections de bugs et améliorations des performances

Le journal des modifications pour les appareils Android est similaire, mais il ajoute quelques fonctionnalités de moins:

Activer les sous-titres en direct pendant une réunion ou un appel de groupe

Afficher le contenu partagé lorsque vous rejoignez une réunion via un appel sur un téléphone portable

Les appelants RTC entendront de la musique pendant qu’ils sont en attente

Corrections de bugs et améliorations des performances

Ces modifications permettent de participer plus facilement aux appels, aux réunions et à d’autres activités au sein de Microsoft Teams lorsque vous êtes en déplacement. Microsoft Teams compte actuellement 44 millions d’utilisateurs quotidiens, dont beaucoup sont nouveaux dans le service.