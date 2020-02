Microsoft vient de gâcher une autre fonctionnalité intéressante à venir sur Xbox Series X – .

Lorsque Microsoft a partagé de nouveaux détails sur la Xbox Series X au début de la semaine, l’accent était naturellement mis sur les spécifications et le matériel. Avec un GPU 12 téraflop, la nouvelle Xbox sera deux fois plus puissante que la Xbox One X, et cela ne veut rien dire du processeur personnalisé, du SSD ultra-rapide, du Variable Rate Shading (VRS) pour améliorer la qualité de chaque scène et le Raytracing DirectX accéléré par matériel.

Mais j’étais tout aussi intrigué par les nouvelles fonctionnalités que par le matériel mis à niveau, c’est pourquoi j’ai écrit un article entier sur Smart Delivery. Il s’avère cependant que Microsoft avait une dernière fonctionnalité à révéler. En parlant avec Jason Ronald, directeur associé de la gestion des programmes, «Major Nelson» de Xbox Live (Larry Hyrb) a expliqué à quel point la fonction de résumé rapide sera beaucoup plus puissante sur Xbox Series X que sur Xbox One.

Tout d’abord, voici Ronald avec une explication plus détaillée de la fonctionnalité dont Phil Spencer a parlé dans le blog de lundi:

Nous avons donc en fait incubé une partie de cette technologie avec la Xbox One existante. Aujourd’hui, [on Xbox One] vous pouvez réellement reprendre rapidement le dernier jeu auquel vous jouiez, mais avec la Xbox Series X, nous sommes en fait en mesure de le faire pour plusieurs titres, et nous avons essentiellement fait passer cela au niveau de capacité suivant, et cela est vraiment alimenté par notre SSD construit sur mesure qui fait partie de la Xbox Series X, ce qui nous permet en fait d’avoir plusieurs jeux enregistrés en même temps. Et puis je peux instantanément sauter entre eux et reprendre où j’étais quand je me suis arrêté.

Mais Hyrb est intervenu, s’excusant auprès de son patron avant de partager un détail encore à venir sur le résumé rapide: «L’une des choses que je remarquais quand j’étais dans le laboratoire était, je jouais, je revenais d’avant en arrière rapidement et en toute transparence entre les jeux… mais ensuite j’ai dû redémarrer parce que j’avais une mise à jour système, et je suis retourné au jeu [and was able to pick up where I left off]. Donc, il survit à un redémarrage. “

Je ne me souviens pas de la dernière fois où j’ai complètement éteint ma Xbox One ou PlayStation 4 plutôt que de simplement les mettre en veille, mais le fait que je pouvais avoir plusieurs jeux suspendus sur ma Xbox Series X à la fois et ne jamais avoir à m’inquiéter perdre des progrès dans l’un d’entre eux, même si je dois mettre à jour ma console ou si je veux couper l’alimentation lorsque je sors de la ville pendant une semaine, est un ajout formidable dont je profiterai.

Il y a encore beaucoup à révéler en ce qui concerne la Xbox Series X (nous n’avons même pas encore vu un jeu s’exécuter sur la console), mais voici en espérant que les détails continuent de couler à l’approche de l’E3 2020.

Source de l’image: Xbox

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.