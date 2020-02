Microsoft Your Phone apportera RCS à Windows, à condition que vous ayez un Galaxy S20

Votre téléphone est un outil de productivité puissant, vous permettant de refléter votre affichage sur votre PC et même de passer des appels vocaux sur votre machine Windows. Aujourd’hui, Microsoft a annoncé que la nouvelle série Samsung Galaxy S20 apporte RCS à votre ordinateur.

RCS a connu un démarrage difficile, mais a finalement commencé à gagner du terrain lorsque Google a contourné les opérateurs et l’a déployé largement aux États-Unis et en Europe. Samsung a également intégré RCS dans son application SMS, supprimant la nécessité de passer à l’application de messagerie de Google. À partir du S20, vous pourrez désormais envoyer et recevoir des messages RCS via l’application Your Phone de Microsoft, à condition que vous utilisiez l’application de Samsung.

Votre téléphone permet déjà la mise en miroir de l’affichage, le transfert de photos et de vidéos, la prise en charge des SMS et la mise en miroir de toutes vos notifications dans le panneau de notification Windows. Le support RCS améliore encore une application déjà utile et devrait aider RCS à devenir plus populaire. Nous ne savons pas si cela restera exclusif au S20, mais je ne serais pas surpris de voir des téléphones Galaxy plus anciens rejoindre la liste plus tard.