Mikey Garcia vs Jessie Vargas en direct: regardez le match en ligne de n’importe où maintenant

Ce soir, Mikey Garcia montera sur le ring avec Jessie Vargas afin de montrer à ceux qui le doutent qu’il est une force à prendre au sérieux dans la division des poids mi-moyens. Le combat a lieu à Frisco, au Texas, le samedi 29 février, qui est un jour de saut. Les deux sont d’anciens champions, et le vainqueur du match pourrait obtenir un combat pour le titre contre Pacman, donc il y a beaucoup en jeu ici.

Garcia a un record de 39 et 1, 30 des victoires étant des KO. Vargas a une fiche 29-2-2 tout aussi impressionnante avec 11 KO à ce jour.

L’événement Undercard commence à 18 h. Eastern, et la carte principale devrait commencer à 20 heures. Est demain soir.

Utilisez un VPN pour regarder DAZN de n’importe où

Malheureusement, vous ne pouvez accéder à DAZN que dans quelques pays, comme les États-Unis et le Canada, ce qui limite les personnes qui peuvent réellement regarder le contenu. Si vous vivez en dehors de ces deux régions, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours accéder au contenu. ExpressVPN est un moyen facile de se connecter à un serveur dans un autre pays pour pouvoir regarder le contenu. Il se trouve que c’est également notre fournisseur VPN préféré pour un certain nombre de raisons.

Le démarrage est super simple. Il vous suffit de vous inscrire au plan ExpressVPN de votre choix, puis de sélectionner un serveur sécurisé situé aux États-Unis ou au Canada, puis de vous connecter à un compte DAZN et vous êtes prêt à partir.

En plus de vous permettre de regarder le combat de n’importe où, ExpressVPN offre des vitesses exceptionnelles, des connexions fiables, un service client exceptionnel et bien plus encore. C’est quelque chose que vous voudrez configurer maintenant et utiliser plus que simplement regarder ce match.

En plus de sécuriser vos sessions de navigation, un VPN est un excellent moyen de vous faire passer pour un emplacement différent. La connexion à un serveur aux États-Unis ou au Canada débloquera pour vous l’accès au contenu en streaming DAZN, quel que soit votre emplacement réel.

Comment diffuser Mikey Garcia contre Jessie Vargas aux États-Unis et au Canada

Ce match de boxe sera diffusé exclusivement sur DAZN, comme le récent Ryan Garcia contre Francisco Fonseca du début du mois. Vous pouvez obtenir un abonnement mensuel et annuel à DAZN, avec des prix commençant à seulement 19,99 $ pour le mois. Étant le troisième combat énorme en seulement un mois, il est probablement préférable d’aller de l’avant avec le sous annuel pour 99,99 $ à la place.

Une fois que vous êtes connecté à un compte DAZN, vous pouvez diffuser le contenu à l’aide de votre téléphone, tablette, PC, Fire TV, Apple TV, Chromecast, PlayStation, Roku, etc. Les clients Comcast peuvent également s’inscrire à DAZN sur Xfinity Flex et X1.

Pour regarder Garcia contre Vargas, vous devez être inscrit à DAZN. Vous pouvez opter pour un abonnement mensuel, ou tout simplement faire un all-in et profiter d’une année complète d’accès à la place.

Comment regarder Garcia contre Vargas au Royaume-Uni

Le combat sera diffusé sur Sky Sports au Royaume-Uni. Vous avez également besoin d’un abonnement à Sky Sports pour voir le combat, le moins cher étant un Day Pass à 9,99 £. Sinon, vous pouvez vous inscrire pour un mois à 20 £ pour voir partout, ou obtenir le Mobile Pass pour seulement 5,99 £ par mois.

Si vous êtes au Royaume-Uni et que vous ne souhaitez pas utiliser un VPN pour regarder via DAZN, Sky Sports est votre option de choix. Il existe différents plans disponibles, alors assurez-vous de choisir celui qui convient le mieux à vos besoins.

Qui est Mikey Garcia?

Mikey Garcia est un 5 pieds 6 pouces 32 ans qui a déjà 40 combats à son actif. Il en a remporté 39 impressionnants à ce jour, dont 30 par KO. C’est un champion du monde en quatre divisions et beaucoup doutent que cette catégorie de poids soit celle dans laquelle il devrait se battre, il y a donc beaucoup à faire ici.

Qui est Jessie Vargas?

Jessie Vargas est une personne de 5 pieds 11 pouces 30 ans qui a combattu un total de 33 combats, dont 11 ont entraîné des KO. Il est l’opprimé du combat en tête, mais il mesure environ cinq pouces de plus et a une portée supplémentaire de trois pouces qui pourrait s’avérer être la différence dans le match.

Quand est le combat Garcia vs Vargas?

Le combat a lieu demain 29 février à Frisco, Texas. Les deux s’affronteront le Leap Day 2020 avec l’événement à partir de 18 h. Est. Il a lieu au Ford Center de The Star à Frisco qui a une capacité maximale de 12 000 personnes. La carte principale devrait commencer vers 20 heures. Est.

Qui d’autre se bat sur la carte?

Bien que le combat Garcia vs Vargas soit la tête d’affiche de la nuit, cela ne signifie pas que vous ne voudrez pas vous connecter pour le reste d’entre eux. Voici une liste complète de ce que vous pouvez attendre de l’événement de ce soir.

Carte principale

Mikey Garcia contre Jessie Vargas

Kal Yafai contre Roman Gonzalez

Julio Cesar Martinez contre Jay Harris

Joseph Parker contre Shawndell Winters

Undercard

Jesse Rodriguez contre Marcos Sustaita

Leo Ruiz Acevado contre Dennis Knifechief

Alexis Espino contre Delvecchio Savage

Israil Madrimov contre Charlie Navarro

Diego Pacheco contre Oscar Riojas

