Milcery spécial apparaît maintenant dans l’épée et le bouclier Pokémon

Aujourd’hui, The Pokémon Company a annoncé que Milcery spécial apparaît maintenant dans les batailles Max Raid dans Pokémon Sword et Pokémon Shield. Ces Milcery ont commencé à apparaître hier et seront disponibles jusqu’au 16 février 2020 à 15 h 59 PST. Milcery est le Pokémon le plus polyvalent qui existe avec 64 évolutions différentes en fonction de son évolution et de la douceur qu’il détient lorsqu’il évolue. Si vous capturez l’un de ces Milcery spéciaux, il contiendra l’un des deux bonbons limités: un Star Sweet ou un Ribbon Sweet. En plus de contenir un Sweet spécial, ces Milcery seront capables de Gigantamaxing (une nouvelle technique introduite dans Pokémon Sword et Pokémon Shield qui permet à un Pokémon d’atteindre des hauteurs énormes, de gagner des attaques spéciales et de prendre un tout nouveau look) sur Evolution .

Ces Milcery spéciaux ne seront disponibles que pour une durée limitée et nous n’avons aucune idée du temps qu’il faudra avant que les joueurs aient une autre chance d’obtenir des bonbons étoiles ou des bonbons à ruban. Ils apparaîtront dans des Pokémon Dens dans toute la zone sauvage, alors assurez-vous de vérifier chaque repaire chaque jour pour votre chance à ce Pokémon limité.

Êtes-vous impatient de combattre et d’attraper Milcery? En avez-vous déjà un? Envoyez-nous un commentaire ci-dessous et assurez-vous de consulter nos nombreux guides Épée et Bouclier Pokémon pour que vous puissiez vous aussi être un Maître Pokémon!