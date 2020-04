Millionaire Live vous donne 8 chances de gagner jusqu’à 1 million de dollars

Who Wants to be a Millionaire existe à la télévision américaine en prime time ou en syndication depuis 20 ans. Cette saison, le comédien Jimmy Kimmel organisera une série spéciale en prime time à partir de ce mercredi 8 avril. Et, pour les 8 prochaines semaines, il sera un concurrent du HQ Trivia récemment relancé, donnant aux fans de l’émission une chance de gagner au moins 32 000 $ et jusqu’à 1 million de dollars.

Sony et ABC ont lancé une nouvelle application de jeu télévisé en direct appelée Millionaire Live dans laquelle les fans de la série pourront jouer au jeu avec l’aide de l’hôte célèbre Kay Adams du Good Morning Football du réseau NFL. Les matchs débuteront à 20 h. PDT les mercredis et le grand prix sera le même que le montant le plus élevé gagné dans le jeu télévisé WWTBAM ce soir-là. Les participants devront vérifier un numéro de téléphone américain pour participer.

Les joueurs auront 12 secondes pour répondre à une question à choix multiples dans le but de répondre correctement et de déjouer leurs concurrents pour pas moins de 25 questions.

Trois lignes de vie sont proposées pour une seule utilisation chacune et une seule fois par question pendant les 15 premières questions: 50:50, ce qui enlève deux des quatre réponses; Double Dip, qui permet aux joueurs de deviner deux fois pour une seule question, et; Allez avec le public, qui prend automatiquement la réponse la plus populaire du pool. Si le jeu dépasse 15 questions, les lignes de vie deviennent indisponibles.

Le jeu se termine et un gagnant / des gagnants sont déclarés si après la 15ème question un seul participant reste dans la poule ou si plusieurs participants restant dans une session prolongée n’ont pas tous répondu correctement à la dernière question – le pot sera alors partagé entre ces joueurs .

Si vous ne gagnez pas une semaine, vous pouvez réessayer la suivante jusqu’à la fin de la série.

L’application Millionaire Live est prévue pour un concours cet après-midi à 13 heures. PDT, probablement comme un essai à sec. Téléchargez-le depuis le Play Store ou APK Mirror. Les règles complètes peuvent être trouvées ici. Nous vous souhaitons bonne chance.