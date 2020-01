Ming-Chi-Kuo déclare que le coronavirus menace Apple

L’analyste de la chaîne d’approvisionnement d’Apple Ming-Chi-Kuo dit que le Coronavirus est une menace pour les affaires d’Apple, puisque la majorité de sa chaîne d’approvisionnement est basée en Chine (via AppleInsider).

Coronavirus

Premièrement, il s’attend à ce que les livraisons de smartphones diminuent en Chine tout au long de cette année et éventuellement dans le futur. Il écrit:

… Les expéditions de produits Apple seront probablement exposées à un risque de baisse, car la confiance des consommateurs des marchés chinois et mondiaux pourrait être affectée négativement par l’épidémie de coronavirus…

Ensuite, en raison de cette pénurie de main-d’œuvre, Kuo s’attend à de faibles livraisons de composants et d’appareils Apple. L’iPad Pro, l’iPhone SE 2 et les Mac sont à risque, ainsi que d’autres produits selon la rumeur qui sortent cette année.

S’il n’y a pas d’améliorations significatives concernant l’épidémie de coronavirus dans un avenir prévisible, nous prévoyons qu’Apple pourrait retarder l’adoption de nouveaux matériaux ou réduire les exigences de test pour les composants afin de raccourcir les processus de qualification et de lancer de nouveaux produits en 2H20 dans les délais, et la spécification la plus faible sera probablement préjudiciable l’ASP des matériaux ou composants.

