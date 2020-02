Ming-Chi Kuo déclare qu’une épidémie de coronavirus affecte l’approvisionnement de l’iPhone et diminue les prévisions d’expédition

L’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a abaissé ses prévisions d’expédition d’iPhone de 10% à 36-40 millions d’unités au premier trimestre 2020, notant que l’épidémie de coronavirus de Wuhan affecte l’approvisionnement de l’iPhone en Chine.

Par exemple, plusieurs rapports ont indiqué que l’assemblage de la rumeur «iPhone 9» ou «iPhone SE 2» pourrait être perturbé. L’appareil à moindre coût, qui devrait être une version remaniée de l’iPhone 8, devrait entrer en production de masse en février avant une sortie en mars. Apple pourrait encore annoncer l’appareil en mars, mais l’approvisionnement initial pourrait être limité jusqu’à ce que la production puisse augmenter.

Dans sa note de recherche avec TF International Securities, vue par MacRumors, Kuo a ajouté que les expéditions de smartphones sur le marché chinois ont diminué de 50 à 60% d’une année sur l’autre pendant les vacances du Nouvel An chinois, probablement en raison de la baisse de la confiance des consommateurs dans le pays. résultant de l’épidémie de coronavirus.

Par prudence, Apple a déclaré avoir fermé tous ses bureaux, magasins et centres de contact en Chine continentale jusqu’au 9 février au moins en raison de l’épidémie de coronavirus.

Plus tôt cette semaine, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’épidémie de coronavirus de Wuhan était une urgence mondiale de santé publique. Plus d’informations sur le virus et comment vous protéger sont disponibles sur son site Web.

