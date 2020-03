Ming-Chi Kuo: lancement de nouveaux MacBook au deuxième trimestre 2020

L’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré que les nouveaux MacBook équipés du clavier Magic d’Apple pour MacBook arriveront au deuxième trimestre 2020.

Tel que rapporté par MacRumors:

Apple prévoit de publier de nouveaux modèles de MacBook Pro et MacBook Air avec des claviers à ciseaux au deuxième trimestre 2020, selon une nouvelle note de recherche de l’analyste Ming-Chi Kuo, obtenue par MacRumors.

Kuo n’a pas commenté la taille du nouveau MacBook Pro, mais il se réfère vraisemblablement au modèle 14 pouces qu’il a précédemment mentionné étant donné que le MacBook Pro 16 pouces n’est sorti que quatre mois auparavant. Le nouveau modèle 14 pouces remplacerait probablement le MacBook Pro 13 pouces, qui serait abandonné.

Apple a abandonné le mécanisme controversé des papillons dans la version MacBook Pro 16 pouces en novembre.

Le site Web d’Apple décrit le nouveau clavier indiquant:

Le MacBook Pro 16 pouces élève l’efficacité du workflow à un nouveau niveau. Le nouveau clavier magique dispose d’un mécanisme de ciseaux raffiné avec une course de 1 mm pour une expérience de frappe réactive, confortable et silencieuse. La Touch Bar met en avant et au centre des raccourcis puissants, et Touch ID fournit une authentification rapide. Une touche d’échappement dédiée permet de basculer rapidement entre les modes et les vues. Et les touches fléchées en “T” inversé permettent une navigation fluide, que vous voliez à travers des lignes de code, que vous naviguiez dans des feuilles de calcul ou que vous jouiez.

Apple devrait apporter son clavier mis à jour à plus de modèles de MacBook plus tard cette année, le dernier rapport de Ming-Chi Kuo semble suggérer qu’ils ne devraient être que dans quelques mois.

Il n’y a aucune indication dans le rapport quant à la taille des nouveaux modèles à venir, mais il a également été supposé qu’Apple prévoyait de publier un MacBook 14 pouces, mettant à niveau la variante 13 pouces de la même manière qu’elle est passée de 15 à 16. pouces l’année dernière.