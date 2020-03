Mint Mobile donne aux gens des données gratuites à mesure que le coronavirus se propage – .

Le fournisseur de services sans fil de Ryan Reynold, Mint Mobile, fait sa part pour aider les consommateurs pendant la crise des coronavirus.

Jusqu’au 14 avril, la diffusion gratuite de données mobiles, car rester connecté n’a jamais été aussi importante pour les propriétaires de smartphones qu’aujourd’hui.

Un nombre croissant de villes américaines luttent contre la propagation du virus mortel avec des quarantaines, des verrouillages et des commandes d’abris sur place, c’est pourquoi la connectivité est si importante en ce moment – d’autant plus que de nombreux emplois se tournent vers un travail à distance scénario que le virus continue son cours.

Le nombre de personnes testées positives pour le coronavirus aux États-Unis a maintenant dépassé les 5 000.

Le transporteur sans fil dans lequel Ryan Reynolds a acheté une participation dans la propriété essaie d’aider les consommateurs pendant cette période difficile, alors que le coronavirus continue de se propager à travers le pays et continue de forcer la distanciation sociale.

D’ici le 14 avril, Mint Mobile distribue gratuitement des forfaits de données aux nouvelles inscriptions aux États-Unis. L’offre est pour un paquet de données gratuit de 3 Go du transporteur, et tout ce que vous devez faire pour l’obtenir est de télécharger l’application Mint Mobile pour iOS ou Android. Après cela, accédez à l’icône du compte et appuyez sur “Acheter plus de données”.

De là, sélectionnez l’option «acheter» le paquet de données de 3 Go. Vous paierez d’abord les données, mais Mint Mobile vous les remboursera sur le serveur principal. «Ces derniers jours ont plongé le monde dans un moment d’incertitude sans précédent où une communication fiable est de la plus haute importance», explique la société sur son site Internet. “En tant que votre fournisseur de communication, nous pensons qu’il est nécessaire de faire quelque chose qui pourrait peut-être nous aider à naviguer un peu mieux dans cette période difficile.

«Du 3-15-20 au 4-14-20, Mint Mobile fournira à tous les clients actuels et nouveaux des modules complémentaires de données haut débit illimités et GRATUITS.»

La façon dont cette offre fonctionne, votre carte de crédit sera débitée de l’allocation de 3 Go que vous achetez, puis elle sera remboursée dans les 24 heures. Si vous utilisez une carte bancaire pour effectuer l’achat, ce remboursement prendra plus de temps. Vous pouvez également ajouter autant d’allotissements de 3 Go supplémentaires que vous le souhaitez jusqu’au 14 avril, mais Mint Mobile indique que 95% de votre module complémentaire de données devra être utilisé avant d’acheter un module complémentaire de 3 Go supplémentaire.

Dans le cadre des efforts de Mint Mobile, d’autres grands opérateurs prennent des mesures similaires pour offrir de l’aide aux consommateurs. Beaucoup d’entre eux renoncent aux frais de retard pour quiconque ne peut pas payer sa facture en ce moment et pour les petites entreprises qui sont particulièrement vulnérables aux perturbations de leurs flux de trésorerie, car tant de personnes restent à la maison en ce moment. Dans la lignée de Mint Mobile, T-Mobile a également décidé de fournir gratuitement toutes ses données clients existantes pour les 60 prochains jours.

