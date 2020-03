Mint Mobile vs Google Fi: Quel est le meilleur pour vous?

Économies de données

Mint Mobile peut vous faire économiser de l’argent sur les données avec trois mois de service et peut économiser encore plus avec des plans de six et 12 mois. Avec suffisamment de données pour la plupart des gens et sans risque de frais supplémentaires, les données peuvent être moins chères que jamais. Vous bénéficiez également du vaste réseau LTE de T-Mobile derrière vous.

Avantages

Économies en vrac

Données moins chères

Pas d’excédents

Compatible avec la plupart des téléphones

Les inconvénients

L’itinérance internationale est extra

Minimum de trois mois

Aucune option illimitée

Google Fi est une excellente option premium sans contrat. Vous bénéficiez de plus d’un réseau avec un téléphone pris en charge qui maintient des vitesses et une couverture plus élevées que de nombreux autres opérateurs. Vous pouvez également emporter ces données avec vous à l’international sans frais supplémentaires dans plus de 200 pays.

Avantages

Données d’itinérance gratuites dans plus de 200 pays

Les données sont gratuites sur 6 Go

Forfait illimité disponible

Réseaux multiples

Les inconvénients

Données coûteuses

Peu de téléphones prennent en charge le réseau complet

Les données ont ralenti à 15 Go sur le plan Flexible

Pour les personnes qui passent la plupart de leur temps aux États-Unis dans une zone couverte par T-Mobile, Mint Mobile peut vous faire économiser de l’argent. Google Fi aura une meilleure couverture, en particulier dans les zones rurales grâce à son réseau combiné composé de tours T-Mobile, Sprint et US Cellular. Google Fi a également beaucoup de sens pour les personnes qui voyagent à l’étranger sans changement dans le coût des données dans plus de 200 pays à travers le monde. Pourtant, avec Google Fi facturant 10 $ par gigaoctet de données, les coûts peuvent encore s’accumuler rapidement.

Faire rapidement au dépens de la qualité

Mint Mobile maintient ses coûts bas en réduisant la graisse dans plusieurs domaines où Google Fi excelle. Une chose que vous remarquerez est que Mint Mobile veut que vous vous engagiez jusqu’à un an pour un maximum d’économies. Mint Mobile n’a pas non plus beaucoup de flexibilité dans les plans. Vous pouvez choisir entre trois quantités de données différentes qui devraient convenir à la plupart des gens mais qui ne s’adapteront pas bien aux changements d’utilisation, surtout si vous achetez 12 mois de service.

Enfin, même aux États-Unis, le fait de n’avoir accès qu’à un seul réseau signifie que votre service tombera à zéro plus souvent que Fi, même s’il convient de mentionner que le réseau LTE de T-Mobile, que Mint Mobile utilise, couvre la majorité des gens .

Mint Mobile

Google Fi

Réseau

T Mobile

T Mobile

Sprint

US Cellular

Épargne familiale

Aucun

jusqu’à 6 lignes

Limitation des données

Au plafond de données

Forfait flexible: 15 Go

Forfait illimité: 22 Go

Durée minimum

3 mois

1 mois

Durée maximale

12 mois

1 mois

5G

aucun

Tous les appareils T-Mobile à faible bande 5G

Mint Mobile est conçu autour de ce dont la plupart des gens ont besoin dans un service téléphonique. La plupart des gens sont couverts par le réseau T-Mobile et la plupart des gens s’intégreront dans l’un de ses niveaux de données de 3 Go, 8 Go ou 12 Go. Google Fi s’adresse davantage aux utilisateurs et voyageurs potentiellement lourds qui peuvent avoir besoin de plus de flexibilité dans leur forfait téléphonique. Bien que vous puissiez payer plus cher à la fin, Google Fi s’assure que vous aurez une couverture presque partout où vous allez et vous aurez beaucoup de données si vous en avez besoin.

Forfaits mobiles à la menthe

Source: Samuel Contreras / Android Central

Mint Mobile propose neuf options différentes pour son client, mais vous n’avez qu’à décider de la quantité de données dont vous avez besoin et du nombre de mois pour lesquels vous êtes prêt à payer. Votre prix par mois est inférieur si vous vous engagez pour une année complète de service, mais vous devrez payer le montant intégral à l’avance. Si vous êtes intéressé par Mint, il est logique d’essayer trois mois au tarif de lancement avant d’opter pour l’année entière.

Pour connaître la quantité de données dont vous avez besoin, vous pouvez consulter votre précédente facture de téléphone ou vérifier votre utilisation dans le menu des paramètres de votre téléphone. Il est également possible de réduire votre utilisation si vous profitez du Wi-Fi pour télécharger de la musique et des vidéos sur votre téléphone. Si vous constatez que vous avez encore besoin de plus de données que le plan que vous avez choisi, vous pouvez soit passer à un plan plus important, soit ajouter des données par gigaoctet.

La conversation et le texte sont inclus et illimités avec Mint Mobile, vous n’avez donc qu’à penser à la quantité de données dont vous avez besoin. Vous pouvez également utiliser vos données comme point d’accès si vous souhaitez connecter un autre appareil comme un ordinateur portable ou une tablette.

3 Go

8 Go

12 Go

3 mois

15 $ par mois (45 $ au total)

Renouvellement de 25 $ par mois (75 $ au total)

20 $ par mois (60 $ au total)

Renouvellement de 35 $ par mois (105 $ au total)

25 $ par mois (75 $)

Renouvellement de 45 $ par mois (135 $ au total)

6 mois

20 $ par mois (120 $)

25 $ par mois (150 $)

35 $ ​​par mois (210 $)

12 mois

15 $ par mois (180 $)

20 $ par mois (240 $)

25 $ par mois (300 $)

Vous pouvez ajouter plus de données à haute vitesse à un taux de 10 $ pour 1 Go ou 20 $ pour 3 Go si vous en manquez. Même si vous ne le faites pas, vos données ne seront pas coupées, mais ralenties.

Forfaits Google Fi

Source: Android Central

Google Fi propose un plan illimité et un plan flexible. Les deux plans sont livrés avec des appels et des SMS illimités vers des numéros aux États-Unis. Les deux plans conservent également les prix et les quantités de données lors de l’itinérance internationale. Vous pouvez économiser de l’argent en apportant des lignes supplémentaires, le coût par ligne diminuant par ligne avec jusqu’à quatre lignes.

Illimité est livré avec des données allant jusqu’à un nombre illimité de données, bien que votre vitesse de données sera réduite si vous utilisez plus de 22 Go au cours d’une période. C’est plus que ce que la plupart des gens utiliseront, mais cela vaut la peine d’être gardé à l’esprit si vous êtes un gros utilisateur. Ce plan comprend également des appels internationaux gratuits vers 50 pays et 100 Go de stockage cloud Google One. Ce plan commence à 70 $ par mois pour une ligne, mais ce prix baissera avec plus de lignes.

Le plan flexible évolue avec vous et aura plus de sens pour la plupart des gens, sauf si vous savez que vous utiliserez plus de 6 Go par mois. Ce plan commence à 20 $ par mois avec une ligne et les données coûtent 10 $ pour 1 Go. Google Fi ne vous facture en fait que pour les données que vous utilisez, donc pas d’arrondi au gigaoctet le plus proche ici. À 6 Go d’utilisation, Google arrête de facturer des données supplémentaires utilisées, si vous utilisez plus de 15 Go, vos vitesses seront limitées.

Téléphone (s

Source: Samuel Contreras / Android Central

Mint Mobile fonctionne sur le réseau de T-Mobile et fonctionne avec tout téléphone compatible avec ce réseau, y compris la plupart des téléphones GSM. Vous pouvez vérifier votre téléphone sur le site Web de Mint Mobile pour en être sûr. Vous pouvez également vérifier avec l’application Mint Mobile. Si vous êtes prêt pour quelque chose de nouveau, vous pouvez acheter ou financer un téléphone directement à partir de Mint Mobile en ligne. La boutique en ligne vend une grande variété de téléphones, y compris des appareils Android et des iPhones.

La compatibilité des téléphones de Google Fi est un peu plus complexe. Presque n’importe quel appareil déverrouillé peut utiliser la partie T-Mobile du service de Google Fi, mais si vous souhaitez profiter pleinement du service, vous aurez besoin de l’un des appareils approuvés pour Conçu pour Fi. Ces téléphones pourront basculer dynamiquement entre toutes les tours disponibles pour assurer la meilleure couverture possible.

Source: Google Fi

La propre série de téléphones Pixel de Google est l’un des meilleurs moyens de tirer le meilleur parti de Google Fi, bien qu’il existe quelques autres options. Vous pouvez acheter un téléphone Google Pixel déverrouillé comme le Pixel 3a de milieu de gamme et il s’activera avec toutes les capacités de Google Fi. Vous pouvez également acheter ou financer des téléphones directement depuis la boutique Google.

Couverture

Mint Mobile est basé sur le réseau 4G LTE de T-Mobile et couvre la plupart des Américains. Il est toujours important de vérifier votre couverture avant de vous abonner à un nouveau service téléphonique. Si vous vivez dans une zone urbaine ou suburbaine, Mint Mobile vous a plus que probablement couvert mais aura quelques points morts de plus loin des villes si vous voyagez souvent.

Google Fi fusionne les tours de T-Mobile, Sprint et US Cellular pour former sa zone de couverture. Si vous avez un téléphone entièrement compatible avec ce réseau, vous devriez avoir un service dans la plupart des États-Unis, bien que vous puissiez toujours voir des vitesses 3G entre les villes. Consultez la carte de couverture de Google Fi pour vous assurer d’avoir une bonne couverture là où vous vivez et travaillez.

Support international

Les utilisateurs de Mint Mobile reçoivent des appels gratuits vers le Mexique et le Canada et ont des tarifs variables pour les autres pays. Les données internationales de Mint Mobile doivent être payées individuellement à des tarifs différents selon le pays. Les tarifs de Mint Mobile sont de 0,05 $ par texte, 0,25 $ par minute et 0,20 $ par Mo de données dans les pays avec service. Le Mexique et le Canada ont réduit les tarifs à 0,02 $ par texte, 0,06 $ par minute et 0,05 $ par Mo de données.

Source: Samuel Contreras / Android Central

Google Fi est bien connu pour ses options d’itinérance robustes et si vous voyagez régulièrement en dehors des États-Unis, Google Fi peut vous garder connecté sans vous obliger à changer de carte SIM ou à vous soucier des coûts absurdes. L’appel coûtera 0,20 $ par minute, mais vos taux de données resteront les mêmes. L’itinérance internationale de Google Fi est disponible dans plus de 200 pays

Si vous souhaitez simplement passer des appels vers d’autres pays, le plan illimité de Google Fi propose des appels gratuits vers 50 emplacements. Si vous bénéficiez du forfait Flexible, les appels varient selon les pays, bien que le Canada soit particulièrement gratuit. Ces tarifs s’appliquent également au plan Illimité pour les pays non inclus.

Qu’est-ce qui vous convient le mieux?

Google Fi est un excellent service téléphonique pour de nombreuses personnes, surtout si vous utilisez un téléphone Pixel et que vous voyagez fréquemment à l’extérieur du pays. Il offre également plus de données que Mint Mobile, bien que les prix soient un peu plus élevés. Cependant, pour la plupart des gens, Mint Mobile a une couverture et des données plus que suffisantes pour la plupart des gens. Mint Mobile a également une grande compatibilité avec les appareils et ne nécessite pas d’appareil spécial pour utiliser l’ensemble de son réseau. Si vous pouvez travailler dans l’un des plans de la Monnaie, vous pourrez économiser beaucoup d’argent.

