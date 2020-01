Mint Mobile vs Tello: Que devriez-vous obtenir?

Plus grand réseau, plus de téléphones

Mint Mobile utilise la force du réseau T-Mobile pour fournir une quantité raisonnable de données avec une grande couverture et vitesse. Vous pouvez économiser plus d’argent en achetant plusieurs mois à la fois, mais vous devez acheter au moins trois mois. Malheureusement, il n’y a pas d’option pour les utilisateurs qui ont besoin de plus de 12 Go de données par mois.

À partir de 15 $ / mois chez Mint Mobile

Avantages

Un plus grand réseau T-Mobile

Appels et SMS illimités sur tous les plans

Hotspot inclus

Fonctionne avec la plupart des téléphones déverrouillés

Économisez en vrac

Les inconvénients

Doit acheter en vrac

Données maximales à 12 Go

Tello a certains des meilleurs prix de données partout avec un plan illimité (25 Go) à un prix compétitif de 40 $, y compris le hotspot et les options d’appels internationaux. Alors que le réseau Sprint se développe lentement, la couverture est toujours un point faible et sans les accords d’itinérance de certains autres opérateurs basés sur Sprint, il prend du retard.

À partir de 5 $ / mois chez Tello

Avantages

Bas prix

Des tonnes d’options de données

Large gamme de téléphones

Hotspot inclus

Les inconvénients

Petit réseau Sprint

Moins de téléphones compatibles

Tello est moins cher que Mint Mobile si vous n’avez pas besoin de beaucoup de données. Cela étant dit, Tello est en deçà de son réseau qui ne peut pas correspondre à la couverture offerte par le service basé sur T-Mobile de Mint Mobile. Si vous êtes couvert par Tello, cela peut être un excellent choix et vous faire économiser beaucoup d’argent. Pourtant, Mint Mobile est le plus logique pour les personnes qui ont besoin de leur téléphone pour travailler dans plus d’endroits et les économies de plusieurs mois de Mint masquent la différence de prix.

Beaucoup de données

Mint Mobile simplifie les choses avec des conversations et des SMS illimités sur tous ses plans et les données sont disponibles en trois tailles qui devraient fonctionner pour la plupart des gens. Tello vous permet de personnaliser un plan pour répondre précisément à vos besoins, vous n’avez donc qu’à payer pour ce que vous utilisez. En fin de compte, à moins que vous n’obteniez les plus gros termes de six ou 12 mois de Mint Mobile, Tello va être moins cher. En fin de compte, la plus grande question est de savoir si le réseau Sprint offre la couverture dont vous aurez besoin.

Heureusement, avec Tello, il n’y a pas de contrats et avec un terme d’un mois, vous n’êtes pas coincé avec un plan pour longtemps s’il ne fonctionne pas.

Réseau

T Mobile

Sprint

Durée minimum

3 mois

1 mois

Durée maximale

12 mois

1 mois

Point chaud

Inclus

Inclus

Données minimales

3 Go

Aucun

Données maximales

12 Go

25 Go

Si vous avez besoin de plus de 12 Go de données, Tello est la seule option et si vous avez une couverture, vous pouvez créer un plan qui fonctionne pour n’importe qui. Si vous prévoyez six ou douze mois de service, Mint Mobile est une meilleure valeur dans les trois niveaux de données proposés.

Couverture

Pour ses propres plans, Sprint utilise des partenariats avec d’autres opérateurs pour combler les lacunes de sa couverture afin de créer un réseau LTE compétitif. Même si vous êtes habitué au réseau Sprint, vous devez absolument vérifier votre couverture sur Tello avant de vous inscrire, car les clients de Tello ne bénéficieront pas du service sur ces tours partenaires. Pourtant, Tello couvre la plupart des zones urbaines et suburbaines et devrait fonctionner pour la majorité des gens.

Mint Mobile utilise le réseau T-Mobile, qui s’est beaucoup développé ces dernières années et a une couverture compétitive par rapport aux autres grands réseaux. Vous devriez vérifier votre couverture sur Mint Mobile pour être sûr, mais Mint Mobile a probablement une couverture là où vous vivez.

Pour une couverture internationale, vous pouvez rester connecté sur Mint Mobile pour un tarif forfaitaire. Au Mexique et au Canada, le service coûte 0,02 $ par minute, 0,06 $ par minute et 0,06 $ par mégaoctet. Dans les autres pays pris en charge, les tarifs sont de 0,05 $ par texte, 0,25 $ par minute et 0,20 $ par mégaoctet.

Tello n’offre pas de support pour l’itinérance internationale mais l’application Tello pourrait être utilisée sur le Wi-Fi pour passer des appels.

Les plans de Mint Mobile

Mint Mobile a un nombre de plans beaucoup plus petit que la plupart des autres opérateurs et a concentré ces plans sur la majorité des utilisateurs de smartphones avec 3 Go, 8 Go et 12 Go. La principale question avec Mint Mobile est la quantité de services que vous pouvez ou souhaitez acheter à la fois. Mint Mobile est plus compétitif lorsque les utilisateurs achètent six ou 12 mois de service.

Mint Mobile a des appels gratuits vers le Mexique et le Canada inclus avec chaque plan. Vous pouvez également appeler plus de 160 autres pays à des tarifs qui varient selon les pays.

Si vous vérifiez votre utilisation actuelle du téléphone, vous tomberez probablement dans l’un des plans de Mint Mobile. Si vous voulez essayer d’économiser de l’argent, vous pouvez essayer de réduire votre utilisation en profitant davantage du Wi-Fi et en téléchargeant des vidéos, de la musique ou des podcasts avant de vous déconnecter. Si vous constatez que vous n’avez pas obtenu suffisamment de données sur Mint Mobile, vous pouvez à tout moment passer au plan suivant en payant la différence.

3 Go

8 Go

12 Go

3 mois

15 $ par mois (45 $ au total)

Renouvellement de 25 $ par mois (75 $ au total)

20 $ par mois (60 $ au total)

Renouvellement de 35 $ par mois (105 $ au total)

25 $ par mois (75 $)

Renouvellement de 45 $ par mois (135 $ au total)

6 mois

20 $ par mois (120 $)

25 $ par mois (150 $)

35 $ ​​par mois (210 $)

12 mois

15 $ par mois (180 $)

20 $ par mois (240 $)

25 $ par mois (300 $)

Vous pouvez ajouter plus de données à haute vitesse à un taux de 10 $ pour 1 Go ou 20 $ pour 3 Go si vous en manquez. Même si vous ne le faites pas, vos données ne seront pas coupées, mais ralenties.

Les choix de Tello

Avec Tello, vous pouvez construire votre plan à partir de seulement 5 $ par mois avec 100 minutes et des textes illimités. Vous pouvez également vous limiter à des données commençant à 500 Mo à 5 $ jusqu’à 25 $ pour 8 Go. Les vitesses de données sont réduites à 2G si vous passez. Vous pouvez également passer au forfait illimité à 39 $ avec une vitesse réduite à 2G à 25 Go.

Vous bénéficiez d’une fonctionnalité de point d’accès sur chaque plan de données, mais il utilise votre allocation de données, vous devrez donc garder un œil sur l’utilisation. Vous bénéficiez également d’appels gratuits vers le Mexique, le Canada et la Chine, ce qui est un excellent ajout pour les personnes qui souhaitent rester en contact. Vous pouvez également appeler d’autres pays mais les tarifs varient selon les pays

Téléphone (s

Tello s’en tient aux téléphones moins chers, le plus moderne étant le Samsung Galaxy S9. Vous pouvez choisir parmi une grande variété d’Android et d’iPhone à budget limité, ainsi que quelques téléphones polyvalents. Si vous souhaitez utiliser un téléphone plus récent sur Tello, vous devrez l’apporter ailleurs.

Mint Mobile propose une gamme assez standard de téléphones, mais elle reste fidèle aux smartphones. Vous pouvez avoir des téléphones Android plus récents tels que Google Pixel 4 ou la série Galaxy de Samsung, ainsi que des iPhones. Grâce au réseau GSM de T-Mobile, vous pouvez apporter à peu près n’importe quel téléphone déverrouillé à Mint Mobile si rien sur la page de Mint ne semble correct.

Les prix de Tello en valent-ils la peine?

Les prix de Tello sont très compétitifs. Que vous souhaitiez beaucoup de données ou que vous puissiez acheter avec un peu, vous n’allez pas trouver de meilleure offre. Les appels gratuits vers la Chine sont une autre grande distinction et Tello est l’un des seuls opérateurs à le proposer. Pour la plupart des gens, cependant, Mint Mobile atteint un point idéal avec son équilibre de données et ses conversations et textes illimités. Le réseau T-Mobile plus puissant en fait un choix facile si vous voyagez et une meilleure compatibilité téléphonique vous donne plus d’options pour apporter votre propre appareil.

