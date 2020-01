Mint Mobile vs Ting: À qui devez-vous vous abonner?

Planifier à l’avance

Mint Mobile

Payez ce que vous utilisez

Ting Mobile

Achetez en gros pour économiser de l’argent pour le service sur le réseau de T-Mobile avec Mint Mobile. Achetez un service avec des données en blocs de 3 Go, 8 Go ou 12 Go par mois et économisez plus lorsque vous achetez plus de mois à l’avance. Les appels et les SMS sont illimités et les appels vers le Mexique et le Canada sont inclus.

À partir de 15 $ par mois chez Mint Mobile

Avantages

Beaucoup de données

Appels et SMS illimités

Compatible avec la plupart des téléphones

Remises en vrac

Les inconvénients

Doit acheter en vrac

Un seul réseau

Pour un utilisateur léger ou un téléphone de secours, il est difficile de trouver une barrière à l’entrée plus faible que Ting. Avec Ting, vous ne payez que ce que vous utilisez, mais le prix peut augmenter rapidement avec une utilisation plus intensive, en particulier avec les données. Si vous utilisez plus de quelques mégaoctets en un mois, vous perdez de la valeur.

À partir de 6 $ par mois chez Ting Mobile

Avantages

Payez uniquement pour ce que vous utilisez

Deux réseaux au choix

Prix ​​d’entrée bon marché

Les inconvénients

Devient cher

Prix ​​des données

Si vous n’utilisez votre téléphone que pour quelques appels et SMS par mois, Ting pourrait vous faire économiser de l’argent sans renoncer à la couverture. Si vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre smartphone, Mint Mobile a beaucoup plus de sens avec son plus petit plan offrant des appels et des SMS nationaux illimités ainsi qu’une aide décente de données qui est facilement mise à niveau si vos besoins augmentent. Pour la majorité des utilisateurs de smartphones qui peuvent se permettre de payer d’avance et qui sont couverts par le réseau T-Mobile, Mint Mobile est une bien meilleure affaire.

Faire une supposition éclairée

Source: Joe Maring / Android Central

Mint Mobile vend ses forfaits téléphoniques en fonction de la quantité de données dont vous pensez avoir besoin. Le choix le plus économique serait d’acheter le forfait juste au-dessus de votre montant d’utilisation afin de ne pas dépasser, mais ne laissez pas trop sur la table. Il n’y a pas de données de roulement. Si vous regardez votre premier smartphone, commencez petit et progressez. Si vous cherchez simplement à économiser de l’argent, vous pouvez avoir une idée du nombre de minutes, de textes ou d’octets de données que vous utilisez à partir de votre facture précédente.

Ting s’adresse davantage aux personnes qui n’utilisent pas beaucoup de données, mais si votre utilisation augmente, vous pouvez rapidement dépasser le prix d’un package de données. Mint Mobile est destiné aux personnes qui utilisent leur téléphone tous les jours et utiliseront plus de quelques dizaines de Mo de données. Les plans de démarrage de Mint Mobile sont une valeur stupéfiante par rapport à Ting pour la plupart des utilisateurs de smartphones, mais ce n’est pas une victoire totale.

Mint Mobile

Ting

Réseau

T Mobile

T Mobile

Sprint

Prix ​​minimum

15 $ par mois

6 $ par mois

Appels et SMS

Illimité

Basé sur l’utilisation

Les données

3 Go

8 Go

12 Go

Basé sur l’utilisation

10 $ par Go après 2 Go

Point chaud

Utilise les données

Utilise les données

La majorité des utilisateurs de l’un ou l’autre des opérateurs utiliseront le réseau de T-Mobile, ce qui signifie que la couverture entre Mint Mobile et Ting devrait être très similaire. Le transporteur qui vous convient le mieux dépendra finalement de l’utilisation et des prix.

Les plans de Mint Mobile

Mint Mobile propose trois forfaits disponibles en trois durées différentes. La différence entre eux est la quantité de données que vous obtenez. Les plans arrivent à 3 Go, 8 Go et 12 Go. Ces plans correspondent assez bien à l’utilisation typique d’un smartphone, et vous pouvez même passer au plan suivant si vous constatez que votre utilisation dépasse le package de données que vous avez initialement choisi.

Avec Mint Mobile, vous devrez payer un minimum de trois mois à l’avance. Ce coût initial plus élevé peut rendre plus difficile la budgétisation, mais vous maximisez votre économie mensuelle en achetant à plus long terme. Un tarif de lancement pour le forfait de trois mois ramène le coût à 15 $ par mois ou 45 $ pour trois mois.

N’oubliez pas que les renouvellements se feront au tarif standard.

3 Go

8 Go

12 Go

3 mois

15 $ / mois. (45 $)

25 $ / mois renouvellement

15 $ / mois. (45 $)

35 $ ​​/ mois renouvellement

15 $ / mois. (45 $)

45 $ / mois renouvellement

6 mois

20 $ / mois (120 $)

25 $ / mois (150 $)

35 $ ​​/ mois (210 $)

12 mois

15 $ / mois. (180 $)

20 $ / mois (240 $)

25 $ / mois (300 $)

Vous pouvez ajouter plus de données à haute vitesse à un taux de 10 $ pour 1 Go ou 20 $ pour 3 Go si vous manquez. Vous pouvez également passer au plan suivant si vous pensez que vous en aurez besoin de plus chaque mois au milieu de votre cycle de facturation.

Tout le monde n’utilise pas son téléphone tous les jours

Cela peut être un peu étrange pour beaucoup d’entre nous d’y penser, mais tout le monde avec un téléphone portable ne l’utilisera pas comme son téléphone principal. Il y a encore des gens qui préfèrent utiliser un téléphone résidentiel pour appeler et qui ne se sont pas vraiment mis à envoyer des SMS et des médias sociaux persistants. Nous voyons généralement ces personnes aux repas des Fêtes. Cela ne signifie pas qu’ils ne veulent pas avoir accès à un téléphone portable lorsque la situation l’exige. C’est là que Ting peut être une grande valeur car le coût de base d’un plan n’est que de 6 $ par mois.

Une autre utilisation de ce service peut être un service téléphonique de secours dans une situation où vous ne pourrez peut-être pas utiliser votre téléphone principal. Il convient de se rappeler qu’un bon Wi-Fi peut minimiser les inconvénients de ne pas avoir de données.

Sur Ting, votre coût mensuel sera probablement différent chaque mois car il dépend de l’utilisation. Si vous voulez avoir une idée du coût potentiel, jetez un œil à votre utilisation sur votre plan actuel et entrez-le dans la calculatrice de Ting.

Pourtant, avec le plan de Mint Mobile à seulement 15 $ par mois, si vous êtes prêt à acheter 12 mois, Mint Mobile peut rapidement devenir une meilleure valeur.

Couverture

Source: Application mobile Mint

Étant donné que Ting fonctionne avec le réseau hautement compatible de T-Mobile, les utilisateurs peuvent utiliser un appareil bon marché qui peut ne pas être vendu par un opérateur. La compatibilité avec Sprint est un ajout intéressant si vous avez un téléphone compatible. Vous pouvez vérifier la carte de couverture de Ting pour le réseau T-Mobile ainsi que le réseau Sprint pour voir lequel vous conviendra le mieux.

Mint Mobile utilise exclusivement le réseau de T-Mobile. En plus de ne pas fonctionner avec les téléphones Sprint, vous devriez voir une couverture très similaire. Assurez-vous de vérifier la carte de couverture de Mint pour en être sûr.

Les deux transporteurs offrent service international. Mint Mobile comprend les appels vers le Canada et le Mexique sans frais supplémentaires avec des pays supplémentaires pris en charge moyennant des frais supplémentaires. L’itinérance dans d’autres pays est également disponible pour des tarifs selon le pays.

Ting facture le tarif standard pour les appels dans 60 pays ainsi que d’autres pour un supplément. L’itinérance en dehors des États-Unis est également disponible moyennant des frais supplémentaires selon le pays.

Si vous parlez ou envoyez fréquemment des SMS à quelqu’un d’un autre pays, l’utilisation d’un service de messagerie comme WhatsApp, Line ou Telegram peut vous faire économiser beaucoup d’argent et, dans de nombreux cas, offrir une meilleure expérience.

Quels téléphones fonctionnent?

Les deux opérateurs prennent en charge une large gamme de téléphones sur le réseau LTE de T-Mobile. Presque tous les téléphones GSM déverrouillés devraient fonctionner aussi bien que certains autres opérateurs. Gardez à l’esprit qu’un téléphone avec une prise en charge complète du réseau T-Mobile permettra un meilleur signal dans certaines régions. Ting a également un peu plus de support avec l’accès au réseau Sprint.

Pour être sûr, vous devriez vérifier l’IMEI de votre téléphone dans l’outil de compatibilité de Mint Mobile ou de Ting.

Source: Ting

Les deux opérateurs vendent des téléphones allant des derniers appareils haut de gamme Samsung et Apple à la catégorie budget. Si vous essayez d’obtenir un téléphone à clapet en 2020, Ting est votre seule option ici. Vous pouvez voir quels téléphones sont disponibles en visitant la boutique en ligne de Mint Mobile ou la boutique en ligne de Ting.

Mint Mobile vous convient-il?

Source: Samuel Contreras / Android Central

Ting a l’une des barrières à l’entrée les plus faibles du monde avec des prix commençant bas et n’augmentant qu’avec l’utilisation, mais si vous avez l’intention de profiter de votre smartphone et de budgétiser le coût initial, Mint Mobile s’avère être la meilleure valeur. Le principal attrait de Ting de ne payer que ce que vous utilisez ne résiste pas plus que jamais aux personnes utilisant leur téléphone. 45 $ peuvent sembler beaucoup pour démarrer sur un MVNO, mais avec trois mois de service et suffisamment de données pour une utilisation standard au tarif de lancement, Mint Mobile est tout simplement plus logique. Même au taux de renouvellement de 25 $ par mois pour trois mois.

Planifier à l’avance

Mint Mobile

Économisez plus en anticipant

Mint Mobile a beaucoup de sens si vous êtes prêt à acheter quelques mois à l’avance et que vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre smartphone. Économisez plus en achetant l’année et passez à un plan plus large si vos besoins augmentent.

Payez ce que vous utilisez

Ting Mobile

Uniquement pour les utilisateurs légers

En termes simples, Ting n’a de sens que pour les utilisateurs légers et peut être une excellente option pour quelqu’un qui utilise principalement un autre téléphone et n’a pas besoin de données loin de chez lui. Pourtant, un prix de départ bas est attrayant.

