Mise à jour d’Android 10 pour Sprint OnePlus 7 Pro 5G (mise à jour)

Alors que les OnePlus 7 et 7 Pro ont reçu Android 10 en septembre, la société a été très silencieuse quant à la date de sortie de la dernière version majeure de son premier téléphone 5G, le 7 Pro 5G. Le PDG Pete Lau a finalement consulté les forums OnePlus avec des informations sur la mise à jour, mais il porte de mauvaises nouvelles. En raison de “tests, débogage et optimisations plus rigoureux” que prévu, le constructeur prévoit de lancer Android 10 au premier trimestre 2020.

Il semble que OnePlus ait sous-estimé les défis liés à la nouvelle norme de mise en réseau et a dû apporter des modifications substantielles dans Oxygen OS sur Android 10 pour que la 5G joue bien avec. Pete Lau dit nébuleusement que la société “a dû faire des optimisations de système à partir de l’architecture système fondamentale, afin de fournir une expérience 5G vraiment fantastique.” Avec un peu de chance, il parvient à résoudre les problèmes de connectivité des données et le repli peu fiable de la 4G dont de nombreux clients se plaignent pendant qu’elle y est.

La gravité des problèmes entourant la version 5G devient encore plus apparente compte tenu de la série 7T lancée sans variante 5G. Espérons toujours que OnePlus pourra bientôt surmonter ses problèmes avec la nouvelle norme et atteindre cet objectif au début de 2020.

Déploiement d’EE au Royaume-Uni

L’entreprise a pu respecter son calendrier. Selon l’un de nos pronostiqueurs, la mise à jour Android 10 a commencé à être déployée sur le transporteur britannique EE. J’espère que ceux qui ont le téléphone dans d’autres pays et sur d’autres opérateurs (comme Sprint ici aux États-Unis) l’obtiendront bientôt.

Déployer Sprint aux États-Unis

Sur la base des conseils que nous avons reçus et des rapports repérés ailleurs, il semble que cette mise à jour commence enfin à être déployée pour les abonnés Sprint ici aux États-Unis. Ceux d’entre vous qui possèdent un 7 Pro 5G sur Sprint voudront vérifier vos notifications ou toucher ce bouton “vérifier la mise à jour” dans les paramètres. Et bienvenue sur Android 10.