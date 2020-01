Mise à jour Galaxy Note9 avec déploiement de One UI 2.0 et Android 10 (mise à jour: US)

Tout comme les séries Galaxy S10 et Note10 les plus récentes, l’ancienne Note9 est également mise à jour vers One UI 2.0 de Samsung, basée sur Android 10. Après les tests bêta et une version anticipée stable pour les utilisateurs bêta, la mise à jour est enfin déployée sur les appareils Note9 plus largement.

Image via Reddit.

Les rapports indiquent que la mise à jour est la première à être déployée en Allemagne (généralement la première région à obtenir ces mises à jour), atteignant 1 900 Mo. Bien que la mise à jour contienne la plupart des fonctionnalités de One UI 2.0 que vous attendez, celles qui l’ont supprimée ont observé certaines omissions, comme certaines nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo (y compris les selfies en mode nuit du Note10) et des routines Bixby manquantes. Historiquement, des choses comme Google Play peuvent également être interrompues pendant un court instant après une mise à jour majeure.

Cette version N960FXXU4DSLB apporte également la Note9 au niveau du correctif de sécurité de décembre 2019. D’autres marchés devraient se joindre au plaisir sous Android 10 dans les prochains jours.

Déploiements précédents

Utilisateurs bêta

Nous avons repéré une poignée de rapports selon lesquels les mises à jour arrivent pour les appareils enregistrés en version bêta au Royaume-Uni et en Inde. Selon le journal des modifications inclus dans la mise à jour, cette mise à jour marque la “fin” du programme bêta, bien que, étant donné qu’il est d’abord déployé sur les bêta-testeurs, il est plus probable que Samsung le traite comme le test de trempage final avant une version plus large. La rétroaction bêta est également suspendue à compter de cette mise à jour.

D’après les rapports, la mise à jour One UI 2.0 pour les horloges Note9 dans environ 100 Mo, bien que cela puisse finalement varier en fonction de facteurs tels que votre pays et votre opérateur quand elle commencera à se déployer plus largement.

Déploiement vers Spectrum, Xfinity et US Cellular aux États-Unis

Nous avons vu des rapports selon lesquels la mise à jour Android 10 / One UI 2 a commencé à être déployée ici aux États-Unis pour les propriétaires de Note9. Sur la base de ces rapports, le déploiement pour les opérateurs varie actuellement, bien que ceux sur Xfinity Mobile et Spectrum soient confirmés, avec US Cellular également éventuellement inclus.

Les téléphones Note9 de marque américaine partageaient auparavant une seule image de micrologiciel / logiciel sous Android 9 Pie, il est donc possible que la mise à jour (qui a été isolée pour une installation manuelle) arrivera très prochainement sur d’autres appareils de l’opérateur. En attendant, certains sur d’autres transporteurs signalent le succès de l’installation manuelle de l’image disponible via Odin, bien que vous soyez probablement plus en sécurité en attendant qu’elle se pose via les moyens traditionnels.