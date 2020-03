Mise à jour Samsung Galaxy S20: toutes les dernières versions!

Mise à jour, 5 mars 2020 (12 h 15 HE): Un autre jour, une autre mise à jour préliminaire du Samsung Galaxy S20 commence à être lancée. Cette fois, les variantes sud-coréennes des appareils ont commencé à recevoir leur deuxième mise à jour.

Selon SamMobile, la mise à jour introduit de nouvelles améliorations des performances de la caméra et de l’expérience utilisateur globale, y compris des gestes tactiles améliorés. Apparemment, une grande raison pour laquelle Samsung propose ces mises à jour est de répondre aux commentaires négatifs des premiers critiques qui prétendent que les performances de la caméra Galaxy S20 laissent à désirer.

Les utilisateurs en dehors de la Corée peuvent également s’attendre à voir bientôt cette mise à jour arriver. Si nous avons de la chance, cette dernière mise à jour sera prête et attendra les utilisateurs du monde entier lorsqu’ils recevront leurs appareils dans les prochains jours.

Article original: Bienvenue sur le hub de mise à jour Samsung Galaxy S20! Vous trouverez ici toutes les dernières informations sur les mises à jour logicielles pour les Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus et Galaxy S20 Ultra. Nous vous indiquerons les versions actuelles du logiciel pour chaque appareil et vous informerons également du lancement de nouvelles mises à jour.

Gardez à l’esprit que les mises à jour du Samsung Galaxy S20 sont généralement déployées sur les trois appareils en même temps. Cependant, différentes variantes des appareils – telles que les versions de marque de l’opérateur et les versions déverrouillées – voient généralement des mises à jour à des moments différents.

Vous n'avez pas encore acheté de téléphone Galaxy S20? Dirigez-vous plus bas sur la page pour les informations historiques sur chaque mise à jour du Galaxy S20.

Samsung Galaxy S20 Le dernier et le plus grand de Samsung

Les Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus et Galaxy S20 Ultra sont des smartphones 5G super premium de la société sud-coréenne. Peu importe ce que vous recherchez, la gamme Galaxy S20 a probablement quelque chose pour répondre à vos besoins.

Mises à jour Samsung Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra

Version stable actuelle: Android 10Quand le Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra seront-ils équipés d’Android 11?: Décembre 2020 (estimé)

Samsung a lancé la famille des téléphones Galaxy S20 le 11 février 2020. Les précommandes pour les appareils ont commencé le 21 février et les appareils arriveront dans les magasins le 6 mars. Chaque appareil de la famille sera lancé avec Android 10 prêt à l’emploi ( dépecé avec One UI 2.0 de Samsung, bien sûr).

Samsung est devenu beaucoup plus rapide et plus régulier avec des mises à jour logicielles récemment. Nous avons vu les familles Galaxy S10 et Galaxy Note 10 obtenir Android 10 en un temps record pour l’OEM. En tant que tel, il est raisonnable de supposer que le lancement d’Android 11 sera encore plus rapide cette année. Bien que nous ne puissions faire aucune promesse, il est probable que la mise à jour du Samsung Galaxy S20 vers la dernière version d’Android arrivera avant la fin de 2020.

Avant même que la famille de téléphones Galaxy S20 n’ait frappé les étagères des magasins, Samsung a déjà commencé à publier sa première mise à jour. Selon l’aide de Tizen, la mise à jour est déployée sur les appareils sud-coréens S20 Ultra et corrige quelques problèmes de caméra tout en fournissant le correctif de sécurité Android de mars. Cela signifie que lorsque vous sortirez votre Galaxy S20 Ultra de la boîte le 6 mars, une mise à jour vous attendra probablement.

Verizon a également commencé à publier une mise à jour préliminaire de ses variantes Galaxy S20 Plus et Galaxy S20 Ultra le 2 mars. La mise à jour est censée apporter des améliorations de performances aux deux appareils et comprend le correctif de sécurité de mars.

Peu de temps après, toute la gamme T-Mobile Galaxy S20 a également commencé à recevoir le correctif de sécurité de mars. La mise à jour a commencé à se dérouler tandis que certains clients chanceux ont obtenu leurs appareils quelques jours avant la date de lancement officielle du 6 mars.

Voici les versions stables actuelles de chaque appareil de la famille Galaxy S20:

Samsung Galaxy S20, S20 Plus et S20 UltraAndroid 10Android 11AT & TYesTBASprintOuiTBAT-MobileOuiTBAVerizonOuiTBAUS DéverrouilléOuiTBAInternational DéverrouilléOuiTBA

Faites-nous savoir quelle mise à jour Samsung Galaxy S20 vous basculez dans les commentaires. De plus, si vous avez repéré une OTA que nous n’avons pas, donnez-nous un pourboire!

Vous recherchez une autre mise à jour de l’appareil? Découvrez nos trackers de mise à jour Android 9 Pie et Android 10.

