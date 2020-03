Mises à jour OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro en un seul endroit

Mise à jour, 16 mars 2020 (3 h 50 HE): Les OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro reçoivent maintenant une nouvelle mise à jour d’Oxygen OS Open Beta.

Selon un article sur les forums OnePlus, la mise à jour d’Oxygen OS Open Beta 10 pour OnePlus 7 et 7 Pro comprend les correctifs de sécurité de février 2020 ainsi que quelques corrections de bugs et optimisations du système. Vous pouvez consulter le journal des modifications complet ci-dessous.

Système

Gestion optimisée de la RAM Contenu amélioré désormais disponible sur la page des paramètres Amélioration des performances de simple et double pression de l’affichage ambiant et de l’écran de verrouillage Patch de sécurité Android mis à jour jusqu’en février 2020

Téléphone

Amélioration de l’écran des coordonnées

Galerie

Correction des problèmes audio et vidéo avec le préchargement des vidéos

Si vous effectuez une mise à jour vers la dernière version d’Open Beta, gardez à l’esprit qu’elle pourrait ne pas être aussi stable que les mises à jour OTA officielles de OnePlus. Nous vous conseillons de sauvegarder vos données avant la mise à jour vers le nouveau logiciel bêta.

Si vous avez déjà flashé une bêta ouverte sur votre OnePlus 7, vous recevrez cette nouvelle version en tant qu’OTA. Si vous ne l’avez pas fait et souhaitez le faire, vous pouvez vous référer aux instructions de clignotement officielles ici.

Bienvenue dans le hub de mises à jour OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro. Ici, vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur les dernières mises à jour Android pour les deux appareils, y compris leurs versions actuelles et quand de futures mises à jour sont susceptibles d’arriver.

Les 7 et 7 Pro exécutent OxygenOS, le skin Android exclusif de OnePlus. OxygenOS est connu pour les mises à jour rapides qui viennent très longtemps, alors assurez-vous de mettre cette page en signet et de visiter souvent.

Notez que les OnePlus 7 et 7 Pro reçoivent parfois des mises à jour en même temps. Notez également que la variante T-Mobile du OnePlus 7 Pro pourrait recevoir des mises à jour logicielles à une date ultérieure.

Mises à jour OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro

Version stable actuelle: Android 10Quand les OnePlus 7 et 7 Pro recevront-ils Android 11? Septembre 2020 (estimé)

Le OnePlus 7 et 7 Pro a été lancé le 14 mai 2019 avec la dernière version d’Android, Android 9 Pie. Il est prévu que les deux appareils reçoivent au moins deux mises à jour Android majeures à l’avenir.

Les versions déverrouillées des deux téléphones ont commencé à recevoir Android 10 fin septembre, bien que de nombreux utilisateurs n’aient pas vu l’OTA pendant des semaines avant que OnePlus ne le calme tranquillement en raison de quelques bugs embêtants. Le déploiement a recommencé à la mi-octobre avec OxygenOS version 10.0.1.

Fin décembre, la mise à jour Android 10 pour la variante T-Mobile du OnePlus 7 Pro a finalement commencé à être déployée. La mise à jour est venue sous le nom d’Oxygen OS 10.0.1 et comprenait le correctif de sécurité de novembre 2019. Les modèles 7 Pro déverrouillés sont sur Oxygen OS 10.3.0, bien qu’il ne soit pas clair quelles fonctionnalités la mise à jour T-Mobile est manquante, le cas échéant.

OnePlus a confirmé que le OnePlus 7 Pro 5G sera finalement mis à niveau vers OxygenOS 10 – bien que les utilisateurs devront attendre jusqu’au premier trimestre 2020 pour le voir.

Juste après le début de la nouvelle année, OnePlus a publié les dernières versions d’Oxygen OS Open Beta 8 pour les utilisateurs OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro. Cette mise à jour a apporté plusieurs corrections de bugs, notamment des optimisations d’écran tactile et des ajustements de performances de la caméra, ainsi que le correctif de sécurité de décembre.

À la mi-février, OnePlus a publié la version Oxygen OS Open Beta 9 et la mise à jour stable Oxygen OS 10.3.1 pour OnePlus 7 Pro. Les deux mises à jour incluent plusieurs corrections de bugs, modifications et correctifs de sécurité de janvier.

En mars, le OnePlus 7 Pro 5G a également été mis à jour vers la version stable d’Android 10. Cette version exclusive d’Oxygen OS 10 a atterri sous la forme d’un téléchargement de 2 Go + et son journal des modifications était le même que celui des OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro Android 10. mise à jour.

La paire devrait voir Android 11 en 2020. Il est possible qu’elle reçoive également une mise à jour vers Android 12 en 2021, car le OnePlus 3T a reçu trois mises à jour au cours de sa durée de vie (vers Nougat, Oreo et Pie).

Android 10Android 11OnePlus 7 Pro – Déverrouillé aux États-UnisOuiTBAOnePlus 7 Pro – T-MobileOuiTBAOnePlus 7 Pro – Déverrouillé internationalOuiTBAOnePlus 7 – Déverrouillé internationalOuiTBA

Faites-nous savoir quelle mise à jour OnePlus 7/7 Pro vous balayez dans les commentaires, et si vous avez repéré une mise à jour récente que nous avons manquée, donnez-nous un pourboire!

Vous recherchez une autre mise à jour de l’appareil? Rendez-vous sur notre tracker de mise à jour Android 10 général sur le lien.