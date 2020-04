Missing Dark Sky? Découvrez plutôt ces 3 applications météo

Vous ne pouviez pas économiser pour un jour de pluie comme celui-ci: Apple a acquis l’application météo populaire Dark Sky et a fermé l’accès aux utilisateurs d’Android. Où irez-vous pour obtenir votre temps maintenant? Bien sûr, ici, chez Android Police, nous avons nos propres suggestions de ce que vous devez utiliser si vous aimez des prévisions fiables dans un format facile à digérer sur votre téléphone.

Tout d’abord, nous devons exposer l’attrait de toute application météorologique et elles semblent reposer sur trois facteurs: l’esthétique, la capacité de donner une prévision précise et à quel détail la prévision est donnée.

Dark Sky a donné aux utilisateurs une interface claire et de courtes prévisions verbales expliquant ce qui pourrait arriver dans une période donnée. Son API, comme décrit ici, contient probablement un modèle de prévision interne en plus de ceux d’autres agences météorologiques. Il a fait son chemin vers d’autres applications comme CARROT et Overdrop pour prendre soin des mathématiques afin que les développeurs puissent se concentrer sur l’UX – hélas, la boîte à outils ne sera pas disponible pour une utilisation au-delà de 2021. Cependant, les résultats ne sont aussi bons que les données on met dedans et ces données, comme Dark Sky attribué ici, peuvent être extraites de sources publiques auxquelles tout le monde a accès.

Donc, avec tous ces sommets à l’esprit, nous avons trois recommandations pour les applications météorologiques avec de bonnes données fiables et une variété de façons de les exprimer. Ils sont un peu hors des sentiers battus, mais chacun devrait offrir une très bonne expérience.

Yr

Le diffuseur public norvégien NRK a un site Web appelé Yr et il y a une application du même nom – le mot signifie «bruine» en norvégien. Les données proviennent du Meteorologisk Institutt et, bien que presque toutes ses stations de signalement se trouvent en Norvège, il fournit également des données des services météorologiques mondiaux ainsi que des stations météorologiques publiques et privées Netatmo et Holfuy. Une liste complète peut être trouvée ici.

L’application se trouve par défaut sur l’onglet Ciel qui comprend un affichage du ciel animé ainsi qu’une prévision verbale et les statistiques habituelles de température, de vent et de condition. Faire défiler l’écran vous indique les conditions prévues heure par heure pour les 60 prochaines heures. Les informations sur le lever et le coucher du soleil s’affichent aux heures pertinentes de la journée.

Les onglets Tableau et Graphique présentent les mêmes données dans ces formulaires tandis que la carte affiche uniquement les conditions actuelles pour les villes, pas de radar. Vous pouvez également configurer l’application pour envoyer une notification de prévision tous les matins.

Vous obtenez les statistiques de base d’une manière propre et c’est gratuit pour tous.

Flowx

Celui-ci est pour les nerds qui aiment les visuels. Flowx utilise des modèles opérationnels complexes provenant du gouvernement et d’organismes privés. Deux sont disponibles gratuitement – NOAA GFS et CMC GDPS – avec jusqu’à 16 autres disponibles sur abonnement annuel.

L’application met en évidence une carte avec huit couches disponibles pour inspecter – précipitations, satellite, température, pression barométrique, vitesse du vent, hauteurs des vagues, circulation du vent et circulation des vagues. Le tiers supérieur de l’écran présente les tendances de température, de vitesse du vent et de précipitations sur un graphique et les tendances de différence de température sur l’autre. Vous pouvez faire défiler pour suivre les conditions heure par heure pour les 6 prochains jours avec des statistiques apparaissant sur une bande étroite en haut de la carte.

Il existe trois niveaux d’abonnement annuel. Au niveau de 5 $, les utilisateurs bénéficient d’une plage de 10 jours, de couches de carte supplémentaires et de graphiques personnalisables. 10 $ par an vous procureront quatre modèles supplémentaires. 15 $ vous donne le reste.

NOAA Weather International

Enfin, voici une application météo sans fioritures qui prend uniquement des données de la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis. Il offre les mêmes données et prévisions que le site Web, mais dans un format mobile plus utilisable, car la NOAA n’a pas encore réussi à sortir des années 2000.

Vous verrez une carte avec quatre couches d’actualité et quatre couches de données sur lesquelles vous pouvez basculer – radar, nuage, vent et pression de surface. Vous pourrez voir des boucles animées de la dernière heure d’activité (8 heures pour les données satellite). La recherche d’une ville ou d’une ville ou le retrait du menu de débordement et le rétrécissement de votre emplacement actuel vous donneront les conditions actuelles, les montres, les avertissements et les prévisions à 7 jours pour le site de rapport le plus proche du National Weather Service. Taper sur une période future vous donnera des prédictions horaires sur plusieurs vecteurs. Au bas de la page se trouve la discussion sur les prévisions du bureau local du NWS.

La version gratuite fonctionne avec des publicités, mais vous pouvez payer 2,99 $ ou obtenir le Play Pass pour les supprimer.