MIUI Themes revient en Europe, désormais conforme au RGPD

Cela a pris deux années entières à Xiaomi, mais la société a finalement ramené MIUI Themes dans l’Union européenne après son départ plutôt sans cérémonie du bloc en février 2018. La société n’a pas vraiment expliqué pourquoi elle retirait ce qui est l’un des composants les plus populaires de son skin Android, mais le changement était probablement rendu nécessaire par les réglementations GDRP imminentes, qui devraient entrer en vigueur en mai de la même année.

Eh bien, c’est de retour maintenant et, dit la société, “plus fort que jamais”. En fait, certains appareils de la région auraient déjà dû commencer à recevoir l’application prodigue, avec un déploiement complet à travers l’Europe prévu à la mi-mai.

Le site Web Thèmes sera également accessible depuis l’Europe pour que les gens puissent télécharger directement les styles de leur téléphone. Il était auparavant bloqué en Europe et nécessitait l’utilisation d’un VPN pour y accéder.

Malheureusement, alors que l’application fait son retour, Xiaomi a dû couper du contenu trouvé dans d’autres régions pour le rendre conforme à la réglementation européenne. L’étendue de ces coupes n’est pas encore claire.

Pour célébrer le retour de l’application, Xiaomi organise un concours de fonds d’écran dans son application My Community, qui arborera une fois de plus un onglet dédié à la thématique et mettra en vedette les icônes, fonds d’écran, thèmes les plus populaires parmi la communauté Mi.

