MIUI Themes revient sur les appareils Xiaomi européens

Vous vivez en Europe et possédez un appareil Xiaomi? Aimez-vous en personnaliser l’enfer sanglant? Si c’est le cas, vous serez ravi d’apprendre que Xiaomi ramène enfin l’application MIUI Themes sur les combinés européens.

L’application a été initialement suspendue des smartphones Xiaomi de l’Union européenne en février 2018. Mais, dans une annonce inattendue sur les forums officiels MIUI de Xiaomi, la société a révélé que MIUI Themes était enfin de retour sur ces appareils.

En fait, il semble que certains appareils devraient déjà avoir à nouveau accès aux thèmes MIUI. Les combinés Xiaomi restants devraient recevoir l’application jusqu’en mai, et elle sera disponible sur plus d’appareils à l’avenir.

Malheureusement, certains thèmes disponibles dans d’autres régions ne seront pas disponibles en Europe. Nous ne savons pas quels thèmes cela affecte, mais nous avons pensé qu’il valait la peine d’être mentionné.

En dehors de cela, les résidents de l’UE pourront toujours soumettre leurs propres thèmes via l’application My Community, et ils pourront participer au prochain concours officiel de fonds d’écran de Xiaomi. Nous ne connaissons pas les dates exactes du concours, alors gardez un œil pour plus d’informations si cela vous intéresse.